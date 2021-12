Meerschweinchen-Rettung im Weinheimer Schlosspark

Weinheim (ots) – Am Samstagabend 11.12.2021 gegen 23:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger dem Polizeirevier Weinheim, dass er während eines Spaziergangs im Schlosspark Weinheim eine Tiertransportbox entdeckt habe. Bei näherem Hinschauen erkannte er darin 2 beigefarbene Meerschweinchen.

Durch eine Streife wurde die Box mitsamt Nager abgeholt und auf die Dienststelle verbracht. Von dort wurde die Berufstierrettung Rhein-Neckar informiert, welche die Tiere abholte und sich um die weitere Unterbringung kümmerte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzgl. dem Abstellen der Transportbox machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Mutprobe

Sinsheim (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurden durch Verkehrsteilnehmer zwei Kinder, welche sich direkt an der Leitplanke zur A6 zwischen Sinsheim-Steinfurt und Sinsheim-Süd befinden würden, gemeldet. Die Kinder konnten vor Ort angetroffen werden.

Sie teilten mit, dass es sich um eine Mutprobe handelte, direkt neben der Leitplanke zu Stehen. Nach einem belehrenden Gespräch durch die Beamten wurden der Junge und das Mädchen den Eltern übergeben.

Streitigkeiten unter Heranwachsenden im Bus eskaliert

Ladenburg (ots) – Ein zunächst verbaler Streit unter mehreren Jugendlichen in einem Bus eskalierte am Freitag 10.12.2021 gegen 14:40 Uhr derart, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Hierbei schlugen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger einem 22-Jährigen ins Gesicht. Der Geschädigte verletzte sich dadurch leicht an der Nase.

Beide Täter konnten noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Die genaueren Umstände, insbesondere warum es zu dieser Handgreiflichkeit kam, klärt das Polizeirevier Ladenburg.

Hund reißt sich los – eine Person verletzt

Weinheim (ots) – Am Freitagnachmittag 10.12.2021, begegneten sich zwei Hundehalterinnen in der Münzgasse in Weinheim. Aufgrund des lautstarken Bellens einer der Hunde, drehte die 56-jährige Hundehalterin um, um ein direktes Aufeinandertreffen der beiden Hunde zu vermeiden. Als sie von der Örtlichkeit wegging, riss sich der andere Hund los und rannte auf die 56-Jährige und ihren Hund zu.

Sie stellte sich schützend vor ihren Hund. In dem anschließenden Gerangel stürzte sie zu Boden und verletzte sich lediglich leicht. Die noch unbekannte Hundehalterin kam zurück und zog ihren Hund weg. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Hundehalterinnen, verließen beide die Örtlichkeit, ohne untereinander die Personalien auszutauschen.

Die 56-Jährige wandte sich dann an das Polizeirevier Weinheim und meldete den Vorfall. Das Polizeirevier in Weinheim bittet um Hinweise zu der noch unbekannten Hundehalterin.

Diese wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre alt, schlank, ca. 1,68m groß und hat dunkle schulterlange leicht gewellte Haare. Der Hund ist braun und ca. 50 cm groß.

Hinweise zu der Hundehalterin nimmt das Polizeirevier in Weinheim unter 06201/1003-0 entgegen.

Schulwegunfall in der Hauptstraße – Zeugen und eventuell geschädigtes Kind gesucht

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): (ots) – Am Freitagmorgen kam es gegen 06:50 Uhr im Bereich der Hauptstraße (Kreisverkehr Höhe Erlengrund) in St. Leon-Rot zu einem Vorfall, bei welchem die 24-jährige Fahrerin eines PKW Ford leicht mit einem am Fußgängerüberweg querenden Kind kollidierte. Die 24-Jährige sprach das ca. 10-11 Jahre alte Mädchen im Anschluss an.

Dieses gab an das es nicht verletzt worden sei und rannte davon, bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten. Ein Zeuge, sowie die Fahrerin des PKW Ford meldeten den Sachverhalt im Nachgang der Polizei. Erste Ermittlungen an der Grundschule in Nähe des Ereignisortes brachten noch keine weiteren Erkenntnisse zum beteiligten Mädchen.

Dieses wird wie folgt beschrieben: ca. 10-11 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine graue Pudelmütze.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben, bzw. das Mädchen, welches mit dem PKW in Berührung kam, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet, 4.000 Euro Sachschaden entstanden

Eidngen-Neckarhausen (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, missachtet ein 90-jähriger Daimler-Benz Fahrer an der Einmündung der Berliner Straße in die Neckarhauser Straße die Vorfahrt eines dort fahrenden Daimler-Benz einer 21-jährigen.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt mit 1,3 Promille

Eberbach (ots) – In der Nacht zu Sonntag gegen 02.00 Uhr, fiel den Polizeibeamten ein rasant fahrender Porsche in Eberbach auf. Aufgrund seiner Fahrweise wurde der 31-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim öffnen des Fensters konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, zudem stand der Mann sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten, es folgt zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizeibeamte verhindern Trunkenheitsfahrt

Sinsheim (ots) – Nach einem Hinweis am Freitagabend, gegen 22 Uhr, wurde die Polizei zu einem Schwimmbad in Sinsheim verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pärchen nach dem Schwimmbadbesuch nicht mehr wisse, wie es nach Hause kommt. Im Rahmen des Gesprächs konnte bei dem Pärchen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Da er angab, noch mit dem Auto fahren zu wollen, wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizeibeamten beschlagnahmt. Da sich vor Ort dann ein Streit zwischen dem 22-Jährigen und der 18-Jährigen entwickelte, wurde das Pärchen zum Polizeirevier Sinsheim gebracht. Eine seitens des Pärchens verständigte Freundin kam zum Polizeirevier und brachte die beiden nach Hause.

Graffitisprayer an der Blockfelsenhütte auf frischer Tat ertappt

Neckargemünd (ots) – Durch einen Zeugen wurden zwei Graffiti-Sprayer in Neckargemünd an der Blockfelsenhütte am Freitagabend, gegen 19 Uhr, der Polizei gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurden die Sprayer noch auf frischer Tat ertappt.

Da es sich bei den Tätern um einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen handelte, wurden diese im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die verständigten Eltern überstellt. Seitens der Eltern wurde zugesagt, sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen um die Schadensregulierung zu ermöglichen.