Samstag ausgiebig gefeiert

Wörth am Rhein (ots) – Am Samstagabend 11.12.2021 meldete eine Autofahrerin einen offensichtlich stark betrunkenen Mann in der Herrenstraße in Wörth, der schwankend die ganze Straßenbreite benötigte und Purzelbäume schlagen würde.

Die Polizeistreife war schnell vor Ort und konnte dem Mann auf die Beine helfen. Da er selbstständig auf diesen nicht mehr sicher stehen konnte, wurde er sicherheitshalber nach Hause gefahren und in seine Wohnung geleitet.

Gestürzte Fahrradfahrerin

Wörth am Rhein (ots) – Am Samstagmittag befuhr eine Frau mit ihrem E-Bike den Fahrradweg neben der K 10 zwischen Hatzenbühler Kreisel und Jockgrim. Auf Höhe der Einmündung zu einem Waldweg kam sie aufgrund Nässe von der Fahrbahn ab und stürzte.

Hierbei erlitt sie eine Platzwunde an der Stirn. Sie wurde zur ambulanten Versorgung in die Asklepios-Klinik Kandel verbracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die nicht zu unterschätzenden winterlichen Gefahren wie nasses Laub oder auch überfrierende Nässe hin.

Dreister Kabeldiebstahl

Lustadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb fragte auf einer Baustelle nach, ob er sich von dem Elektrokabel vor dem Anwesen wegnehmen dürfe. Obwohl dies verneint wurde, fehlten später die Elektrokabel. Dumm für den Dieb war nur, dass sowohl er bei der Tatbegehung, als auch sein Pkw mit Kennzeichen durch eine Überwachungskamera erfasst wurde. Den dreisten Dieb erwartet ein Strafverfahren.

Versuchter Einbruch

Lustadt (ots) – Am Freitag 10. Dezember versuchten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 09:00Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Lustadt einzubrechen. Der Versuch das Küchenfenster aufzuhebeln scheiterte jedoch und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden lieg bei etwa 1.000 Euro.

Zeugen, welche im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen.