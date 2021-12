Unerwartetes Ende einer Partynacht

Ludwigshafen (ots) – Nachdem es am Samstag 11.12.2021 gegen 5:50 Uhr zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Mann aus Ludwigshafen und 4 namentlich nicht bekannten Personen in der Bahnhofstraße gekommen war, beschädigte einer der unbekannten Männer den PKW des Ludwigshafeners durch einen Tritt gegen die Beifahrertür. Der junge Mann verständigte hieraufhin die Polizei und bat diese um Hilfe.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte dessen Kontrahent die Örtlichkeit bereits mit seinen Begleitern verlassen. Hinweise zu den Personen oder dem dunklen Porsche, mit dem die Personengruppe davongefahren sein soll, konnte der junge Mann nicht geben.

Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mitteiler per Haftbefehl gesucht wird. Um nach dieser “unerwarteten” Wendung einem Gefängnisaufenthalt zu entgehen, bat der junge Mann, bei dem ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 0,7 Promille ergab, Freunde und Familie um Mithilfe. Schlussendlich konnte er die Geldstrafe in Höhe von knapp 2.300 Euro begleichen und so auch den Rest des Tages in Freiheit verbringen.

Betrug nach angeblichem “Hackerangriff”

Ludwigshafen-Edigheim (ots) Am Freitag 10.12.2021 zwischen 18-19 Uhr, erhielt eine 40-jährige Frau aus Edigheim mehrere Anrufe, in welchen sich eine männliche Person als Mitarbeiter der Sicherheitsfirma einer Bank ausgab. Laut Angaben des Anrufers sei es zu einem Hackerangriff auf mehrere Konten der Bank gekommen, wovon auch sie betroffen sei.

Um eine Rückbuchung zu veranlassen, müsse die Dame nun 2.000 Euro bezahlen. Dieser Aufforderung folgte das Opfer mit dem Hinweis, dass die Rückbuchung bald auf ihrem Konto eingehen werde. Kurz darauf brach das Telefonat ab und die Dame musste feststellen, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war. Die Telefonnummer, von welcher sie angerufen wurde, war auf eine Polizeidienststelle ausgegeben.

Die Polizei rät: Misstrauen Sie Anrufern, die Informationen oder Geld von Ihnen fordern und erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank. Verständigen Sie umgehend die Polizei.

Ehestreit eskaliert

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Samstag11.12.2021, gegen 21:43 Uhr wurde die Polizei wegen eines häuslichen Streits gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten im Hausflur auf den aggressiven und an der Hand blutenden Ehemann, welcher zum Schutz der Beamten unter Vorhalt des “Tasers” zunächst gefesselt werden musste. In der Wohnung konnten die verletzte Ehefrau sowie die beiden Kinder angetroffen werden.

Nach Angaben der Dame sei es zu einem Streit gekommen, woraufhin der Ehemann mit der Hand in eine Glasvitrine geschlagen und sich hierbei verletzt habe. Zudem habe er seine Ehefrau geschubst, sodass diese gegen einen Heizkörper fiel. Die Frau verletzte sich hierbei am Kopf.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Herrn einen Wert von 2,12 Promille. Beide Eheleute wurden durch den Rettungsdienst zwecks ärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Kinder blieben unverletzt und wurden in die Obhut einer Angehörigen gegeben.