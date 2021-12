Mit Traktor von Straße abgekommen (siehe Foto)

Edesheim (ots) – Leicht verletzt wurde am Samstagmittag 11.12.2021 ein 63-jähriger Mann aus der Raum Südl. Weinstraße bei einem Verkehrsunfall in der Ruprechtstraße in Edesheim. Der Fahrer war mit seinem Weinbergtraktor in Rtg. Staatsstraße unterwegs, als ihm plötzlich schwarz vor den Augen. Dadurch verlor dieser die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Hoftor des Anwesens kollidierte.

Der Fahrer wurde im Anschluss an den Unfall durch den Rettungsdienst in Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Der Weinbergtraktor war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Radfahrer angegriffen

Edenkoben (ots) – Am 12.12.2021 gegen 10:00 Uhr, wurde in der Edesheimer Str. ein 60-jähriger Radfahrer durch einen Fußgänger angegriffen und ohne Vorwarnung vom Fahrrad gestoßen. Im weiteren Verlauf habe der Fußgänger erneut versucht der Radfahrer anzugreifen. Diese Angriffe konnte der ehemalige Judoka, aus dem Raum Südl. Weinstraße, jedoch abwehren und den Angreifer zu Boden bringen. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Angreifer, ein 34-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße, festgestellt und festgenommen werden. Während der Kontrolle konnten bei dem Angreifer zwei Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Weiter äußerte dieser mehrfach suizidale Absichten.

Nach einer ersten ärztlichen Begutachtung wurde der Angreifer in das Pfalzklinikum Klingenmünster verbracht, da sich dieser offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Bei dem Angriff wurden der Radfahrer und der Angreifer lediglich leicht verletzt sowie das Fahrrad beschädigt (ca. 500 EUR Schaden). Den Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren.

Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Burrweiler (ots) – Am 11.12.2021, gegen 17:00 Uhr, ging auf hiesiger Dienststelle die Mitteilung über einen betrunkenen Pkw-Fahrer zwischen Böchingen und Burrweiler ein. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw im Ortsbereich von Burrweiler einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei dem Pkw-Fahrer, ein 45-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße, stellten die Beamten im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,60 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

Brand eines Einfamilienhauses

Eußerthal (ots) – Zum Brand eines Einfamilienhauses kam es am Samstagmittag im Bereich der Hauptstraße in Eußerthal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl in Flammen. Glück im Unglück hatten die Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt außer Haus befanden. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Hauptstraße kurzfristig gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Annweiler, Albersweiler Dernbach, Ramberg und Eußerthal, diese wurden zudem durch das Technische Hilfswerk unterstützt. Bedingt durch das Feuer und des Löschwassers war das Gebäude im Anschluss nicht mehr bewohnbar. In der kommenden Woche nimmt das Fachkommissariat die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Bergzabern (ots) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum vom 10.12.2021, ca. 17:00 Uhr – 11.12.2021, ca. 15:00 Uhr, in der Saarstraße in Bad Bergzabern einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzte nach dem Anstoß seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonnen

Billigheim-Ingenheim (ots) Hinweise erhofft sich die Polizei Landau, nachdem im Ortskern von Billigheim-Ingenheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch unbekannte Täter mehrere Mülltonnen angezündet wurden. Die Mülltonnen brannten völlig aus. Eine Gefahr für umliegende Wohnhäuser bestand nicht.