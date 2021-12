Fahrraddiebstahl durch alkoholisierten Randalierer

Frankenthal (ots) – Durch einen Anwohner wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person vor seinem Anwesen in der Raiffeisenstraße in Frankenthal herumschreie und seine Frau belästigt habe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Person um einen 59-jährigen Mann aus Dannstadt-Schauernheim handelte. Dieser führte ein Fahrrad mit sich.

Nach Rücksprache mit dem Mitteiler war es seitens des alkoholisierten Mannes zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen. Zunächst noch unkooperativ und provokativ, musste aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes der Rettungsdienst hinzugerufen werden, welcher den Mann in ein Krankenhaus verbrachte.

Am Nachmittag meldete sich eine weitere Person auf hiesiger Dienststelle und gab an, dass sein Fahrrad am Vormittag in der Stockinger Straße in Frankenthal aus dem Innenhof entwendet worden sei. Letztlich konnte eruiert werden, dass es sich bei diesem entwendeten Fahrrad um das durch den alkoholisierten Herrn mitgeführte Rad handelte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Das entwendete Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt.

Trunkenheitsfahrt auf Fahrrad

Frankenthal (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am 11.12.2021 gegen Mitternacht ein Fahrradfahrer in der Industriestraße in Frankenthal gesichtet. Da der Fahrer Schlangenlinien fuhr und keinerlei Beleuchtung an seinem Fahrrad eingeschaltet war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 29-jährige Fahrradfahrer aus Ludwigshafen wies während der Kontrolle neben Atemalkoholgeruch auch eine verwaschene Aussprache vor.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Das Fahrrad wurde vor Ort angeschlossen und der Schlüssel präventiv sichergestellt. Der Fahrradfahrer wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Er verhielt sich über die gesamte Dauer der Maßnahme verbal aggressiv und sprunghaft.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Flucht von der Unfallörtlichkeit

Frankenthal (ots) – Am 11.12.21gegen 21:50 Uhr wurde in der Mahlastraße in Frankenthal eine polizeiliche Kontrollstelle betrieben. Dabei konnte ein schwarzer BMW gesichtet werden, der sein Fahrzeug vor der Kontrollstelle wendete um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug wurde durch die eingesetzten Beamten verfolgt. Der Fahrer fuhr aber mit einer derart hohen Geschwindigkeit durch die Innerortsstraße, dass der Blickkontakt, ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte.

Im Rahmen der unmittelbar im Anschluss eingeleiteten Fahndung, sowie Eingang mehrerer Notrufe, konnte der verunfallte BMW in der Nürnberger Straße auf Höhe der Hausnummer 2 nicht mehr fahrbereit festgestellt werden. Gemäß Zeugenaussagen habe der Fahrer das Fahrzeug fußläufig in Richtung Karolinenstraße verlassen.

Der verantwortliche Fahrer konnte im Nachgang namentlich ermittelt werden. Dabei handelte es sich um einen 27-jährigen Mann aus Speyer. Durch Zeugenangaben konnte folgender Unfallhergang eruiert werden: Der BMW-Fahrer befuhr den Europaring in Fahrtrichtung B9 und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit.

Eine 77-jährige Dame aus Frankenthal befuhr mit ihrem Pkw ebenfalls den Europaring in Fahrtrichtung B9 und bog in die Carl-Theodor-Straße nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits überholenden BMW. Es verkeilte sich die vordere rechte Fahrzeugseite des BMW und die linke Fahrzeugseite der Dame aus Frankenthal.

Durch die überhöhte Geschwindigkeit des BMW schob dieser das Fahrzeug der Frankenthalerin circa 80 Meter bis zu ihrer Unfallendposition im Europaring auf Höhe der Hausnummer 37 ehe der BMW-Fahrer die Fahrt aufgrund des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs (rechte Vorderradachse gebrochen) beendete. Durch das Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 EUR.

Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal (ots) – Am 10.12.2021 gegen 20:00 Uhr wurde eine polizeiliche Kontrollstelle, insbesondere im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Maxdorf fuhr in Richtung Kontrollstelle, erkannte die Fahrbahnverengung sowie den Rückstau durch den einweisenden Beamten nicht und versuchte daher ca. zehn Fahrzeuge links zu überholen.

Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Verdacht erhärtete, dass der Fahrer womöglich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC.

Im weiteren Verlauf räumt der Fahrer ein, täglich Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.