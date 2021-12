Paketbote wird geschlagen

Bingen (ots) – Am Freitag den 10.12.21 gegen 12:47 Uhr möchte ein Paketzusteller der Firma “Hermes” ein Paket an einer Adresse abgeben. Er findet an der Vorderseite des Anwesens keinen Zugang und keine Klingel. An der Rückseite des Hauses klopft er an eine Glastür. Da er bei der Glastür davon ausgeht, dass es sich dabei um einen Wintergarten handelt, betritt er das Haus. Plötzlich tritt der Eigentümer des Hauses aus der Tür heraus, schreit den Paketzusteller an und schlägt ihm unvermittelt ins Gesicht.

Der Paketzusteller möchte sich erklären, daraufhin wird er erneut geschlagen. Er verlässt das Haus und ruft die Polizei. Auch die Polizeibeamten vor Ort, können den aufgebrachten Hausbesitzer nicht besänftigen, obwohl ihm der Sachverhalt geschildert wird. Es wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den Hauseigentümer und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen den Paketzusteller gefertigt.

Gefährliche Körperverletzung auf dem Rochusberg

Bingen (ots) – 11.12.2021 – Am Sonntag gegen 01:00 Uhr erschien der 16-jährige Geschädigte im Beisein seines Vaters auf hiesiger Dienststelle und berichtete, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag 12.12.2021 bei einer privaten Feierlichkeit auf dem Rochusberg von 2 unbekannten männlichen Personen ins Gesicht geschlagen wurde.

Im Verlauf der Schlägerei verlor der Geschädigte sein Handy, ein Apple IPhone “X” welches trotz mehrfacher Absuche der Örtlichkeit nicht wiederaufgefunden werden konnte. Hinweise zu den zwei unbekannten Tätern können der Polizei Bingen mitgeteilt werden.

Brand im Panoramahochhaus

Bingerbrück (ots) – 11.12.2021, 21:10 Uhr – Am Samstagabend kam es in der Stromberger Straße 36-38, im dortigen Hochhaus aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Appartements im 6. Stockwerk. Durch ein schnelles und und koordiniertes Vorgehen aller Einsatzkräfte konnten sämtliche Bewohner evakuiert und das Feuer schnell gelöscht werden. Derzeitig können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Betriebsunfall bei der Fa. “Graffe”

Bingen (ots) – Am Freitag Vormittag den 10.12.21 gegen 11:03 Uhr möchte ein Mitarbeiter der Firma “Graffe” zusammen mit einem anderen Kollegen der Firma eine Fräse demontieren. Dabei sackt ein Teil der Maschine ab und klemmt den rechten Fuß des Mitarbeiters ein.

Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei werden verständigt. Der Mitarbeiter konnte mittels des Einsatzes eines hydraulischen Hebers aus der Notlage befreit werden. Der Fuß wies erhebliche Verletzungen auf, welche im weiteren im Krankenhaus behandelt werden.

Diebstahl einer Winterjacke

Bingen (ots) – 11.12.2021 – Am Samstag gegen 13:31 Uhr kam es im Citycenter, in der Basilikastraße 3, nahe eines dortigen Verkaufsstandes zu einem Diebstahl einer wertvollen Winterjacke. Der später festgestellt 16- jährige männliche Beschuldigte wurde während der Tat durch die Überwachungskamera aufgenommen. Kurze Zeit später konnte er durch den Sicherheitsdienst des Citycenters wiedererkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er räumt die Tat ein. Das ca. 800 Euro teure Diebesgut wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt.

Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Insassen eines VW Polo

Oppenheim, Hafenstraße (ots) – Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo sowie einem VW Transporter in der Hafenstraße in Oppenheim. Der 49-jährige Fahrer des VW Polo befuhr mit 3 weiteren Fahrzeuginsassen (darunter zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren) die Hafenstraße in Fahrtrichtung Mainz.

Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens mit eingeschalteten Sondersignalen wurde durch den Fahrer des VW Polo eine Rettungsgasse gebildet. Der, hinter ihm in gleicher Richtung fahrende, Transporter erkannte die Situation zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Pkw des 49-Jährigen.

Durch den Aufprall wurden die 4 Fahrzeuginsassen des VW Polo leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 40 jährige Kurierfahrer des Transporters blieb unverletzt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund des Unfallgeschehens entstanden erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Dolgesheim (ots) – Am Freitag, den 10.12.2021 gegen 09:45 Uhr , kam es auf der L425 bei Dolgesheim zu einem Verkehrsunfall infolge dessen sich die 37 jährige Fahrerin eines Ford Fiestas leicht verletzte. Diese befuhr die L 425 nach Norden aus Richtung Hillesheim kommend in Fahrtrichtung Weinolsheim. Zwischen den beiden Ortszufahrten Dolgesheim querte ein Tier, vermutlich ein Reh, von links nach rechts die Fahrbahn.

Die Pkw Fahrerin versuchte auszuweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben zum Liegen. Die Pkw Fahrerin konnte sich eigenständig über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreien. Hierbei verletzte sie sich leicht.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 37 Jährige alkoholisiert war. Infolgedessen wurde ein Strafverfahrens eingeleitet, der Fahrerin eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Mainz

Fahrerin missachtet Vorrang von Straßenbahn

Mainz (ots) – Eine 80-jährige Autofahrerin missachtete am Samstagnachmittag 11.12.2021 gegen 13:20 Uhr auf der Saarstraße, den Vorrang des Schienenverkehrs und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Saarstraße stadteinwärts und nutzte die Abbiegespur um in Richtung Koblenzer Straße weiterzufahren. Dabei missachtete sie offensichtlich, den durch Andreaskreuz angeordneten und Ampel signalisierten Vorrang einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn des Zubringers zur Saarstraße geschleudert. Die 80-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37- Fahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 90 Minuten) war der Zubringer von der Koblenzer Straße in Richtung Saarstraße gesperrt. Es bildete sich leichter Rückstau. Am PKW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.