Neustadt: Das neue Programm der vhs Neustadt ab Samstag, 11. Dezember 2021, online

Neustadt an der Weinstraße – Die vhs Neustadt bestückt ihre Website www.vhs-nw.de bereits zum kommenden Wochenende mit den neuen Kursen des Frühjahrssemesters, so können sich Interessentinnen und Interessenten noch vor den Weihnachtsferien für ihre Kurse anmelden. Die Anmeldung kann online, telefonisch (06321/ 855 1564) oder persönlich in der Konrad-Adenauer-Straße 24 (bei Beachtung der 3-G-Regel und Maskenpflicht) erledigt werden.

Das 250seitige Programmheft wird ab dem 17. Januar 2022 in der vhs erhältlich sein und an vielen öffentlichen Orten wie im Rathaus, in der Stadtbücherei und in den Geschäften der Neustadter Innenstadt ausliegen. Es umfasst neben dem bereits bekannten Repertoire viele Kursneuheiten und beschäftigt sich besonders mit dem Thema „Geschlechter und mehr“.

Interessierte können sich schon heute den Begrüßungsvortrag der vhs zum Semesterauftakt in den Kalender eintragen. Er findet am Freitag, 28. Januar 2022, um 18 Uhr statt und setzt sich mit der Frage auseinander: „Was ist Geschlecht, und woran erkennt man es?“ Um eine Anmeldung unter www.vhs-nw.de wird gebeten.