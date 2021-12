Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auf Trickbetrug hereingefallen

Bad Dürkheim (ots) – Am gestrigen Samstag (11.12.2021) zwischen 12:00 Uhr und 12:25 Uhr wurde eine 84-jährige Frau aus Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Die Rentnerin erhielt einen Anruf in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre eigene Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei. Sie würde auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen und dringend ein Medikament benötigen. Diese Arznei müsse mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Aufgrund dessen werden sofort 3.500 Euro benötigt. Der männliche unbekannte Anrufer sagte der Geschädigten, dass er einen Geldboten vorbei schicken werde. Circa 15 Minuten später wurde durch einen Boten die besagte Summe abgeholt. Zeugen konnten noch beobachten, wie ein schwarzer Ford C-Max im Anschluss wegfuhr. Der Bote wird beschrieben als schlanker Mann, ca. 165-170cm groß, welcher einen grauen Mantel, eine Mütze und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Zeugen die Hinweise zum PKW oder zur Person geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mit der gleichen Vorgehensweise wurde auch am Samstagmorgen versucht das Vermögen eines 75-jährigen Mannes aus Ellerstadt zu erleichtern. Dieser verhielt sich vorbildlich. Er beendete das Telefonat sofort, der Betrugsversuch schlug fehl. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen. Bleiben Sie misstrauisch, geben Sie keine Auskünfte zu Ihrem Vermögen und beenden Sie im Zweifelsfall umgehend das Telefonat.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Handtasche

Bad Dürkheim (ots) – Eine 75-jährige Frau wurde am 08.12.2021 gegen 12:00 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte hob bei ihrer Hausbank eintausend Euro ab und verstaute diese in ihrer Handtasche. Bei einem anschließenden Spaziergang stieß sie im Bereich Weinstraße Nord/Kurgartenstraße mit einer derzeit unbekannten Frau zusammen. Bei ihrem späteren Einkauf bemerkte die Geschädigte dann das Fehlen des Geldes. Die vermeintliche Täterin wird folgendermaßen beschrieben: ca. 40 Jahre alt, schlank.

Bad Dürkheim: Ampel beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.12.2021 gegen 12:30 Uhr wurde eine Fußgängerampel an der B37 in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters befuhr die Weinstraße Nord aus Richtung Schlossplatz und bog an der Lichtzeichenanlage links auf die B37 in Richtung Hardenburg ab. Hierbei streifte er die Fußgängerampel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Laut Angaben einer Zeugin hätte es sich um einen Transporter mit slowenischem Kennzeichen gehandelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Heckscheibe beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 08.12.2021 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein, im Robinienweg in Bad Dürkheim, abgestellter Audi A6 von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Heckscheibe wurde mit einem unbekannten Gegenstand so beschädigt, dass diese gesprungen ist. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.12.2021 gegen 20:20 Uhr, kam es auf der B271 zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer aus Bad Dürkheim befuhr gemeinsam mit einer 17-jährigen Beifahrerin aus Friedelsheim die B 271 aus Richtung Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Neustadt und bog hierbei von der B 271 kommend nach links in die Abfahrt in Richtung Mannheimer Straße ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW der Marke Audi, welcher mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß. Beide PKW waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers klagte zudem über Schmerzen im Brustbereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Weisenheim am Sand: An Unfall beteiligt und weggefahren

Weisenheim am Sand (ots) Gestern Mittag (11.12.2021) gegen 14:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Maxdorf die Ritter-von-Geißler-Straße, von Freinsheim aus kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte, in Weisenheim am Sand. Am Fahrbahnrand befand sich ein ordnungsgemäß geparkter PKW. Der 62-Jährige übersah einen entgegenkommenden 5er BMW, als er das Hindernis, in Form des geparkten PKW, umfuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Herr nach rechts aus. Hierbei wurde das geparkte Fahrzeug beschädigt. Eine Kollision mit dem entgegenkommenden BMW konnte verhindert werden. Der BMW fuhr im Anschluss in unbekannte Richtung weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Bei dem gesuchten BMW soll es sich um ein Fahrzeug der 5er Reihe in der Farbe Silber oder Himmelblau gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum gesuchten bzw. geflüchteten Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Einbruch in Keller gescheitert

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 06.12.2021, 18:00 Uhr, bis 08.12.2021, 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Luisienstraße in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter hebelten das Vorhängeschloss an einem Kellerverschlag auf. Dadurch wurde die Kellertür derart beschädigt, das sich diese nicht mehr öffnen ließ und die Täter nicht mehr in den Raum gelangen konnten. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Diebstahl eines PKW

Friedelsheim (ots) – In der Von-Wieser-Straße in Friedelsheim kam es in der Nacht vom 10.12.2021 auf den 11.12.2021 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Diebstahl eines grauen PKW der Marke BMW M3. Der PKW war auf der Straße geparkt. Der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haßloch: Ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Haßloch (ots) – Am Samstag, 11.12.2021, wurde um 07:30 Uhr der Führer eines Personenkraftwagens in Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Nachweis einer Fahrerlaubnis konnte der 29-Jährige ukrainische Staatsbürger nicht erbringen. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der junge Mann über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Gegen den Halter des Fahrzeugs aus dem Raum Neustadt a.d.W. wurde eine gesonderte Strafanzeige erfasst, da der Verdacht besteht, dass dieser die Fahrt ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zuließ.

Deidesheim: Nach Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Deidesheim (ots) – Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Samstagabend, dem 11.12.2021, einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Personenkraftwagen die L516 (Weinstraße) von Deidesheim in Fahrtrichtung Neustadt-Mußbach und wollte an der Einmündung zur K10, in Richtung Ruppertsberg, abbiegen. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Fahrbahnteiler und beschädigte ein hierauf befindliches Verkehrszeichen samt Halterung. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Fahrzeug könnte es sich aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile um einen schwarzen Skoda gehandelt haben. Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

Wattenheim: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln Pkw geführt

Wattenheim (ots) – Am Sonntag, 12.12.2021 gegen 00:35 Uhr wurde eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle drang starker Marihuanageruch aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die junge Fahrerin gab direkt an, dass sie kurz zuvor einen Joint geraucht habe und händigte zudem eine geringe Menge Marihuana aus. Ein vorläufiger Test verlief positiv auf THC. Der Fahranfängerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie Punkten in Flensburg erwartet die junge Frau auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):