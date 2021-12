Haßloch: DRK Haßloch bietet zertifizierte Schulung zur Durchführung von Schnelltests an

Haßloch – Angesichts der jüngst beschlossenen Corona-Regeln wächst der Bedarf an zertifizierten Corona-Schnelltests. Das merkt auch der DRK Ortsverein Haßloch-Meckenheim, der ein Testzentrum im Nebenraum der Pauluskirche in der Martin-Luther-Straße 35 in Haßloch betreibt. Aus diesem Grund sucht der Haßlocher Ortsverein weitere freiwillige Helfer und bietet am 15. Dezember 2021 um 19:30 Uhr eine Schulung an, die zur Durchführung von Schnelltests qualifiziert.

Die Schulung findet im DRK-Haus, Rot-Kreuz-Str. 9 in Haßloch statt und kostet 25,00 Euro. Für alle, die sich bereiterklären, ehrenamtlich im Testzentrum des DRK mitzuhelfen, entfällt die Schulungsgebühr. Eine vorherige Anmeldung für die Schulung ist unbedingt erforderlich, vorzugsweise per Mail an info@drk-hassloch.de. In der Mail bitte Name, Adresse, Geburtsdatum und eine Handynummer angeben, damit das DRK die entsprechenden Zertifikate ausstellen und bei Änderungen oder Nachfragen möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann.

Auch ohne eine entsprechende Schulung kann man im DRK-Testzentrum mitarbeiten, beispielsweise im administrativen Bereich. Bei Interesse oder Fragen können Sie entweder telefonisch unter 06324-2060 oder per Mail an info@drk-hassloch.de mit dem Haßlocher Ortsverein Kontakt aufnehmen. Das DRK-Testzentrum im Nebenraum der Pauluskirche ist täglich geöffnet und hatte zum 01. Dezember 2021 seine Testzeiten ausgedehnt. Zur Anmeldung im Testzentrum für einen Termin geht es unter https://testzentrum.drk-hassloch.de. Weitere Testzentren sind auf www.corona.rlp.de gelistet.