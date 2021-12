Haßloch: Gartenhüttenbrand im Sandbuckelgelände und Verkehrsunfall

Haßloch – Aus bisher unbekannten Gründen brach in einer Gartenhütte im Sandbuckelgelände, an der L532, ein Feuer aus. Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Haßlocher Feuerwehr am 12.02.2021, um 0:10 Uhr, über die digitalen Meldeempfänger. Da ein Gebäudebrand gemeldet wurde, rückte die Wehr mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus.

An der Einsatzstelle wurde ein umfassender Löschangriff mit drei Strahlrohren aufgebaut. Drei Trupps unter umluftunabhängigem Atemschuz gingen zur Brandbekämpfung vor. Der Brand konnte so auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden.

Im Pendelbetrieb wurden ca. 15.000 Liter Löschwasser vom Kreisel an der Neustadter Straße zur Einsatzstelle transportiert.

Der Besitzer des Grundstücks, welcher sich bei Brandausbruch noch im Gebäude befand, musste zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die L532 war für die Dauer der Löscharbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.

Zusammen mit den Aufrüst- und Reinigungsarbeiten waren die Wehrleute bis ca. 03:00 Uhr im Einsatz.

Als die letzten Wehrleute noch im Gerätehaus die letzten Fahrzeuge aufrüsteten, meldete die Polizei einen Folgeeinsatz.

Nach einem Verkehrsunfall, im Zufahrtsbereich der Pfalzmühle, liefen Betriebsstoffe aus. Das Fahrzeug blieb dabei in einem angrenzenden Acker liegen. Die Feuerwehr Haßloch rückte hier mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften aus.

Die Wehrleute leuchteten die Einsazstelle aus, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie ab. Die Insassen des stark beschädigten Fahrzeugs wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach diesem Einsatz konnten die Feuerwehrleute um 05:00 Uhr das Gerätehaus verlassen.

Somit hatte die Wehr am 3. Advent den 250. Einsatz für das Jahr 2021 abgearbeitet.