Heidelberg: Wasserversorgung in Dossenheim wiederhergestellt

Heidelberg – Am Samstag, 11. Dezember 2021, kam es am frühen Morgen in der Straße Im Linsenbühl Ecke Kirchstraße/ Heidelberger Straße in Dossenheim zu einem Wasserrohrbruch. Die Wasserversorgung konnte ca. um 11 Uhr wiederhergestellt werden.

Betroffen waren die Anwohner von rund 13 Häusern. Aufgrund der Arbeiten am Wassernetz kann es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen kommen. Es wird empfohlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

Die Reparaturstelle ist noch abgesperrt und wird voraussichtlich am Montag neu geteert.