Zum Abschluss der Hinrunde erwartet Spieler, Clubs und Fans noch einmal eine englische Woche, bevor es in eine kurze Winterpause geht.

An der Tabellenspitze liefern sich der FC Bayern und Borussia Dortmund ein packendes Duell um den Meistertitel. Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und Union Berlin mischen ebenfalls oben mit, doch auch der SC Freiburg spielt eine starke Saison. Aber was können die Breisgauer noch erreichen? Und wie sehen die Wettanbieter die Chancen des Streich-Teams?

Nach starkem Start und dem zwischenzeitlichen Sprung auf Platz drei mussten die Freiburger im November Federn lassen. Die erste Saisonniederlage in der Allianz Arena (1:2) hat auch Tipico erwartet. Es folgten jedoch zwei weitere Pleiten gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum, was nicht unbedingt vorauszusehen war.

Dennoch ist der Sportclub nach dem haushohen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach weiterhin im ersten Tabellendrittel platziert und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Breisgauer am Saisonende einen internationalen Startplatz erreichen. Zumal das Streich-Team eingespielt ist und harmonisch erscheint, da sich jeder in Freiburg dem Erfolg unterordnet.

Auch die Wettanbieter können den SC Freiburg schwer einschätzen

Zweifellos ist der Sportclub eine Mannschaft, die sehr schwer zu schlagen ist. Das beweisen Tipicos Wettquoten für die Partie gegen die TSG Hoffenheim, die derzeit einen Lauf haben. Trotzdem ordnet Tipico die Chancen auf einen Freiburger Sieg höher ein. So beträgt die Wettquote für einen Dreier der Breisgauer 2,40. Hoffenheims Siegquote liegt hingegen bei 2,80.

Bei der Begegnung von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg sah Tipico die Rollen klarer verteilt, obwohl die Fohlen zum Zeitpunkt des Spiels auf Platz zwölf standen und der Sportclub Tabellensechster war. Trotzdem betrug Freiburgs Siegquote in diesem Spiel 4,30. Die Erfolgschancen der Gladbacher schätzte Tipico dagegen mit der vergleichsweise niedrigen Wettquote von 1,78 ein. Dementsprechend wissen auch die Wettanbieter nicht so recht, wohin die Reise des SC Freiburg hingeht. Doch vielleicht gibt es zum Hinrundenende eine klarere Tendenz.

Interessante Saisonwetten

Dass die Freiburger in dieser Saison absteigen werden, ist wohl wenig realistisch. Das sieht Tipico auch so. Für den Fall eines Abstiegs des Streich-Teams würde man bei dem Wettanbieter eine Quote von 100,00 erhalten. Lediglich vier Vereine haben hier eine höhere Wettquote (Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen).

Eine Freiburger Meisterschaft sieht Tipico aber auch als utopisch an. Würde man 10 Euro auf einen Meistertitel des Sportclubs setzen, bekäme man einen Gewinn von 5.000 Euro, was einer Wettquote von 500,00 entspricht.

Doch vielleicht lohnt eine Wette, dass es am Ende zu einer Top-4-Platzierung reicht, was die Teilnahme an der Champions League bedeuten würde. Für diesen Fall lautet die Quote 8,00.