Einbruch in Einfamilienhaus

Lingenfeld (ots) – Am Donnerstagnachmittag 09.12.2021 brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus An der Lochmühle in Lingenfeld ein. Die unbekannten Täter hebelten in dem Zeitraum zwischen 13-19:00 Uhr eine im rückwärtigen Bereich liegende Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen. In dem Anwesen durchwühlten die Täter die Kinder- und das Elternschlafzimmer und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis trotz Führerschein

Germersheim (ots) – Donerstagabend 09.12.2021 kontrollierte die Polizei einen Ford-Fahrer in der Josef-Probst-Straße in Germersheim. Bei der Kontrolle konnte die Polizei feststellen, dass der 35-Jährige zwar im Besitz eines Führerscheins war, allerdings handelte es sich hierbei um einen ukrainischen Führerschein.

Da der Ford-Fahrer bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte der 35-Jährige seinen ukrainischen Führerschein umschreiben lassen müssen. Dieser Umstand war dem 35-Jährigen nicht bekannt. Trotz der Unwissenheit des Fahrers wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

3 Ladendiebe erwischt

Bellheim (ots) – Donnerstagnachmittag 09.12.2021 begingen 2 Männer und eine Frau gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Waldstückerring in Bellheim und entwendeten Ware im Wert von 175 Euro. Die drei Täter betraten gegen 15 Uhr den Supermarkt und wurden dabei erwischt, als sie unterschiedliche Ware in ihre mitgeführten Rucksäcke verstauten.

Nach Ansprache einer Mitarbeiterin versuchte ein Täter zu flüchten, konnte allerdings durch einen engagierten Bürger auf dem Supermarkt-Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Flucht verletzte sich der Täter im Gesicht, da er noch versuchte sich zweier Bierdosen zu entledigen. Bei dem flüchtenden Täter konnte zudem ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille festgestellt werden. Gegen alle drei Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu schnell in die Kurve

Birkenhördt (ots) – Auf der B427 zwischen Birkenhördt und Lauterschwan kam es am 09.12.2021, gegen 12:10 Uhr, zu einem Unfall. Der 18-jährige PKW Fahrer unterschätzte vermutlich die sehr scharfe Rechtskurve und prallte infolge dessen in die linke Leitplanke. Bei dem Aufprall lösten mehrere Airbags aus und das Fahrzeug kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Durch das Fahrzeug war die Fahrbahn teilweise, bis zur Bergung des PKW, blockiert. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Dennoch wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet.