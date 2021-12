Absichtlich vor Bus gelaufen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 09.12.2021 gegen 12:40 Uhr, lief ein Mann in der Mundenheimer Straße vor einen dort fahrenden Bus. Zeugen gaben an, dass es den Anschein hatte, dass der Mann absichtlich vor den Bus lief, um eine Kollision zu provozieren. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Kaiser-Wörth-Damm.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,80 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit grauer Jogginghose und grauem langärmliges Oberteil.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Mann geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrügerischer Anruf in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag (09.12.2021) erhielt eine 83-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Die Tochter der Seniorin habe einen Unfall verursacht und solle in Haft gehen. Gegen eine Zahlung von 30.000 Euro könne die Haft abgewendet werden. Die Geschädigte beendete das Telefonat.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/