Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots) – Bereits am 02.11.2021 vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Durchsuchungsbeschluss aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Anbaus von Cannabis in einer Wohnung in Frankenthal. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten über 2 kg Haschisch, ca. 1 kg Cannabisblüten und -pflanzenteile, ca. 400 Gramm Amfetamin, über 700 Ecstasy-Tabletten und wenige Gramm Kokain sicherstellen. Darüber hinaus fanden die Polizeikräfte u.a. über 20.000 Euro Bargeld, sowie 15 gefälschte Impfpässe und stellten diese ebenfalls sicher.

Intensive und umfangreiche Folgeermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen ergaben, dass ein 25-Jähriger Tatverdächtiger nach dieser Durchsuchung weiter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen betrieben hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ das Amtsgericht Frankenthal daraufhin Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen den Mann.

Dieser wurde am 08.12.2021 durch Polizeikräfte vollstreckt. Bei der nochmaligen Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen konnten erneut Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der 25-Jährige wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Vollzug.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 07.12.2021 12:00 Uhr bis zum 09.12.2021 14:45 Uhr parkte der Geschädigte seinen Fiat 500 ordnungsgemäß in der Nürnberger Straße auf Höhe der Hausnummer 7 in Fahrtrichtung Europaring. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Fahrzeugfront linksseitig beschädigt wurde.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.