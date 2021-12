Junge Männer flüchten vor Polizeikontrolle

Edenkoben (ots) – Weil sich ein 20 Jahre alter Mann zusammen mit seinem 21 Jahre alten Komplizen gestern Abend (09.12.2021, 20 Uhr) auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde herumgeschlichen hatte, sollten sie von einer Streife kontrolliert werden. Zunächst flüchteten sie zu Fuß, wobei der Jüngere in der Tanzstraße angetroffen werden konnte.

Bei der anschließenden Personendurchsuchung konnte der Schlüssel seines angeblichen Fahrzeugs festgestellt werden, welches auf dem Parkplatz der Alla-Hopp-Anlage abgestellt war. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Mitsubishi entstempelte und nicht zugelassene Raststatter-Kennzeichen angebracht waren.

Im Verlauf der weiteren Fahndung konnte in der Blücherstraße sein Bekannter angetroffen und kontrolliert werden. Wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und des Kennzeichenmissbrauchs wurde ein Strafverfahren gegen beide Männer eingeleitet.

Die Ermittlungen laufen.

Laserkontrollen im Dienstgebiet

Edenkoben (ots) – Die PI Edenkoben führte am heutigen Vormittag Geschwindigkeitskontrollen mit Schwerpunkten in Edesheim und Edenkoben durch. Hierbei waren von 125 gemessenen Fahrzeugen 18 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter war mit Tempo 50 in einer 30er-Zone unterwegs.

Verkehrsunfallflucht

Kleinniedesheim (ots) – Die Geschädigte parkte ihren silberfarbenen Hyundai im Zeitraum vom 08.12.2021 17:00 Uhr bis zum 09.12.2021 07:00 Uhr ordnungsgemäß in der Gartenstraße auf Höhe der Hausnummer 4.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer rechtsseitig am Fahrzeugheck beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 900 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.