44-Jähriger nach Gefahrenlage von SEK unverletzt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Im Zuge einer mutmaßlichen Gefahrenlage hat das SEK Baden-Württemberg am Freitag gegen 17.15 Uhr in Durlach-Aue einen 44-jährigen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Verletzte gab es dabei nicht. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurden am Nachmittag gegen 14.25 Uhr Äußerungen des Betroffenen bekannt, wonach er sich in einer psychischen Notlage befinde und möglicherweise bewaffnet sei.

Bislang haben sich nach der vorläufigen Festnahme keine Hinweise auf eine Bewaffnung ergeben. Die Maßnahmen des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach dauern zur Klärung noch an. Bis zur Entscheidung über seine weitere Unterbringung bleibt der Mann zunächst in Polizeigewahrsam.

Kleinkraftrad kollidiert mit Wildschwein

Ettlingen (ots) – Zu einem Wildunfall kam es in der Nacht zum Freitag 10.12.2021 gegen 01:20 Uhr in Ettlingen. Der 41-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades war auf der “Neue Steige” unterwegs, als plötzlich auf Höhe der Zipfäckerstraße ein Wildschweinfrischling die Fahrbahn querte.

Trotz sofortiger Bremsung wurde das Tier erfasst und der Kradfahrer stürzte in der Folge. Er kam mit diversen Verletzungen mittelschwerer Art zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall auf der BAB 5 unter Beteiligung des Schwerlastverkehrs mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag 09.12.2021 gegen 19.20 Uhr, fuhr der 28 Jahre alte Lenker eines Sattelzuges vom Parkplatz der BAB 5, km 611, Höhe Bruchsal Büchenau, auf die Autobahn und wechselte, wegen eines auf dem Beschleunigungsstreifen geparkten weiteren Sattelzuges eines 52-jährigen Kraftfahrers, mit Schrittgeschwindigkeit und ohne anzuhalten auf den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern wechselte der 34-jährige Fahrer eines auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden Schwertransporters seinerseits auf den mittleren Fahrstreifen. Ein diesem nachfolgender 29-jährige Pkw-Lenker reagierte zu spät und stieß mit dem Unterfahrschutz des einfahrenden Sattelzugs zusammen, dieser Fahrzeugführer war, wie die späteren Ermittlungen ergaben, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 56-jährige Fahrzeugführer eines blauen Sprinters wechselte aufgrund des Fahrstreifenwechsels des Schwertransporters vom mittleren zum rechten Fahrstreifen. Während des Fahrstreifenwechsels kam es hierbei zu einer Berührung mit dem hinteren linken Kotflügel des Schwertransporters. Um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern, bremste ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 47-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug stark ab, wodurch der dahinter fahrende 26-jährige Fahrer eines weiteren weißen Sprinters auf den Pkw auffuhr und diesen nochmals auf den voraus bremsenden blauen Sprinter aufschob.

Hierbei wurden weiterhin noch 3 Mittelschutzplankenelemente beschädigt. Insgesamt wurden durch das Unfallgeschehen 6 Person leicht bis mittelschwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste die BAB 5 in Richtung Frankfurt zwischen der AS Nord und Bruchsal bis 21.20 Uhr voll gesperrt werden. Die gesamte Fahrbahn konnte sukzessive bis 22.00 Uhr frei gegeben werden. Zwischenzeitlich hatte sich zeitweise ein Rückstau bis auf 9 km Länge gebildet.

Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots) – Eine 57-jährige Fahrerin wurde am Donnerstag gegen 17.30 bei einem Auffahrunfall auf der Schwarzwaldstraße leicht verletzt.

Bisherigen Feststellungen zufolge musste eine 57-jährige Fahrzeuglenkerin auf der Schwarzwaldstraße aufgrund eines noch unbekannten einscherenden Fahrzeugs vor der Abbiegung zur Ettlinger Allee stark abbremsen. Das nachfolgende Auto konnte von dem 49-jährigen Fahrer nicht rechtzeitig abgebremst werden und es kam zu einem Auffahrunfall. Hierbei trug die 57-Jährige leichte Verletzungen davon und es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Bei dem einscherenden Auto handelt es sich der Beschreibung nach um einen schwarzen Daimler-Benz. Weiteres ist dazu nicht bekannt.

Der unbekannte Fahrer des gesuchten Daimler-Benz und Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsgruppe unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Schönborn (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr in Bad Schönborn, als ein 84-jähriger Radfahrer einen bevorrechtigten 17-jährigen Zweiradfahrer übersah.

Der Senior wollte vom Schloßweg kommend auf die Bruchsaler Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 17-Jährigen, der sich in der Folge leichte Verletzungen am Fuß zuzog. Der 84-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Während am Fahrrad Totalschaden entstand, wird die Beschädigung am Kleinkraftrad auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Zwei Einbrüche in Corona-Testcenter

Karlsruhe-Grünwinkel/Stutensee-Blankenloch (ots) – Zu zwei Einbrüchen mit einem geschätzten Gesamtschaden von 2.200 Euro in Corona-Testcentern kam es von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr in Karlsruhe-Grünwinkel und Stutensee-Blankenloch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Corona Teststation in Grünwinkel, indem sie die Containertüre aufhebelten. Dort entwendeten sie rund 450 Schnelltestkits in einem Wert von circa 2.200 Euro. Mit ähnlicher Vorgehensweise hebelten die unbekannten Täter in Stutensee-Blankenloch die Zugangstüre auf. Da sich keine Wertgegenstände im Container befanden, wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.