Mann bei Arbeitsunfall verletzt

St.Leon-Rot (ots) – Folgemeldung – Ein 56-jähriger Mann wollte seinen LKW mit Kippmulde in einer Firma in der Roter Straße entladen. Hierbei vergaß er offenbar das Fahrzeug entsprechend zu sichern. Der LKW geriet während des Abladevorganges ins Rutschen und wurde an eine Hauswand gedrückt.

Der Mann wurde hierbei zwischen LKW und Hauswand eingequetscht und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat in dieser Sache die Ermittlungen übernommen.

Zwei Wohnungseinbrüche – Wer hat was gesehen?

Waibstadt-Daisbach (ots) – Das Polizeirevier Sinsheim ist derzeit mit der Bearbeitung zweier Wohnungseinbrüche beschäftigt, die sich im Laufe des Donnerstags in Daisbach ereigneten. Während der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Suttenweg vollendet wurde, Erkenntnisse zur Beute liegen noch nicht vor, blieb der Einbruch in ein Haus in der Nelkenstraße im Versuchsstadium stecken.

Entweder biss sich der unbekannte Täter dort beim Versuch, die massive Terrassentür aufzuhebeln, die Zähne aus oder er wurde bei der Tatausführung gestört. Dies würde selbstverständlich wichtige Fahndungsansätze für die Ermittler bieten. Die Tatzeiten liegen zwischen 9.30 und 17.00 Uhr.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Tatzusammenhang besteht. Die Wohnhäuser liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Der Sachschaden dürfte in beiden Fällen zusammengerechnet weit über 5.000 Euro betragen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen -Personen und/oder Fahrzeuge- rund um beide Tatorte, insbesondere in den Bereichen Hohlstraße, Wolfstraße, Hoffenheimer Straße, Vierlingstraße und Tulpenstraße auch bereits in den Tagen vor Begehung der Taten gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrüche – Tatzusammenhang wird geprüft – Zeugen gesucht

Dielheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Verkaufshütte für regionale Produkte in der Meckesheimer Straße im Ortsteil Unterhof ein. Mit einer Mistgabel, die er neben der Hütte vorfand, brach der Täter die Verriegelung auf und entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen neun Flaschen Wein und eine Flasche Himbeergeist. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht beziffern.

In derselben Nacht brach ein unbekannter Täter in den Ausstellungsraum eines Küchengeschäfts im Ortsteil Oberhof ein. Dort wurde der Büroraum durchwühlt und mehrere Bankunterlagen sowie Scheckkarten entwendet.

Zudem überschüttete der Täter den Schreibtisch mit Wein -möglicherweise aus dem Einbruch in die Verkaufshütte-, um möglicherweise eventuelle Spuren zu zerstören. Ob ein Zusammenhang beider Taten bestehen könnte, wird geprüft. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Einbruch in Fahrradsportgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg (ots) – Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen in ein Fahrradsportgeschäft in Ladenburg ein. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr hebelten die Einbrecher den Lagerraum des Radgeschäfts am Merkurplatz auf und stellten mehrere Fahrräder im Hofraum bereit. Anschließend suchten sich die hochwertigsten aus und luden diese in ein Transport-Fahrzeug.

Entwendet wurden vier hochwertige E-Bikes, 4 Mountainbikes und zwei Rennsporträder im Wert von rund 40.000 Euro. Zwei bereitgestellte Fahrräder ließen die Täter im Hofraum zurück. Eine genaue Auflistung über Marke und Modell der entwendeten Fahrräder liegt derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem zum Abtransport genutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Um 48.000 Euro betrogen – Täter initiieren Verwirrspiel um Überweisungen und Online-Banking

Hemsbach (ots) – Um 48.000 Euro wurde diese Tage ein Hemsbacher gebracht. Der Rentner bekam einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Bank, der ihm eine Falschbuchung von seinem Konto eröffnete. Das Verwirrspiel um diese falsche Überweisung zog sich mehrere Tage, immer telefonisch hin. Bis der Senior veranlasst wurde, einen Online-Zugang bei der Bank einrichten zu lassen.

Nach Erhalten der Zugangsdaten mit der PIN, wurde der Mann wiederum telefonisch veranlasst, diese Daten telefonisch dem angeblichen Bankmitarbeiter mitzuteilen, was dieser ohne Argwohn auch tat. Am Mittwoch 08.12.2021 fiel dem langjährigen Kundenberater des Hemsbachers auf, dass 48.000 Euro von dessen Konto ins Ausland überwiesen wurden, weshalb schließlich der Betrug aufflog und Anzeige erstattet wurde. Ob ein weiterer finanzieller Schaden entstand, wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schriesheim (ots) – Am Donnerstag 09.12.2021 gegen 19 Uhr fuhr eine 18-jährige Fahrerin mit einem Audi von der Hauptstraße nach rechts in die Ortsstraße ein. Sie kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Eisentor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass sie mit Auto ohne Wissen ihres Stiefvaters unterwegs war und keinen gültigen Führerschein hatte.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde später durch den hinzukommenden Stiefvater abgeschleppt. Der Schaden wird auf insgesamt 6.000 Euro beziffert. Gegen die 18-Jährige wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

Wohnungseinbruch

Weinheim-Lützelsachsen (ots) – Am Donnerstag zwischen 18 und 18:30 Uhr hebelte vermutlich ein Täter die Kellertür eines Wohnhauses in der Sommergasse auf und begab sich anschließend in die darüber liegenden Stockwerke. Im Büro und Schlafzimmer wurden Möbel und Behältnisse geöffnet und durchsucht.

Aus einem Schmuckkästchen, das im Flur abgestellt war, entwendete der Täter ein goldenes Armband. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können abschließend noch keine Angaben über die Höhe des Sachschadens und des Stehlgutes gemacht werden.

Zeugen, die zu den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sommergasse beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer

06201/ 1003-0 an das Polizeirevier Weinheim zu wenden.