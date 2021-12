Wildunfall: Autofahrer verletzt – Reh schleudert in Gegenverkehr

Neuhemsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer ist am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Alsenborn und Neuhemsbach bei einem Zusammenstoß mit einem Reh leicht verletzt worden. Durch die Kollision mit dem Auto des 36-Jährigen schleuderte das Reh in den Gegenverkehr und dort gegen ein weiteres Fahrzeug. Das Reh starb.

An beiden Fahrzeugen entstand Unfallschaden. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des 36-Jährigen wurde abgeschleppt. Weil der Mann nach dem Zusammenstoß über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Reifen plattgestochen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Weiherstraße an einem Auto einen Reifen plattgestochen. Vermutlich geschah die Tat zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit führerlosem Auto kollidiert

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit einem führerlosen Pkw kollidiert. Der 69-Jährige steuerte sein Fahrzeug durch die Leininger Straße, als ihm plötzlich ein Auto ohne Fahrer entgegenrollte. Einen Zusammenstoß mit dem Wagen konnte der 69-Jährige nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten.

Wie sich herausstellte war ein 68-Jähriger kurz zuvor damit beschäftigt gewesen, sein Auto auszuladen, als sich der Wagen plötzlich selbstständig machte. Offensichtlich hatte der Mann vergessen die Handbremse anzuziehen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.500 Euro. Der 68-Jährige kam mit einer Verwarnung davon. |erf

Einbrecher machen Beute

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind zwischen Dienstag und Donnerstag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in einen Keller eingedrungen und haben Beute gemacht. Sie brachen das Vorhängeschloss des Kellerverschlags auf. Aus dem Raum stahlen ließen sie eine Fotoausrüstung, zwei Ferngläser, Musikboxen sowie einen Rucksack mitgehen. Der Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsmaschen mit Schockanrufen weiterhin aktuell

Kaiserslautern (ots) – Das Repertoire an erfundenen Geschichten, mit denen Betrüger versuchen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen, kennt keine Grenzen. Mal ist es ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft, bei dem die Täter angeblich einen Zettel verloren haben, auf dem auch der Name des nun Angerufenen stehe; mal ist es der vermeintliche Enkel, der wegen eines angeblichen Unfalls bei der Polizei sitzt und nur gegen eine Kaution wieder auf freien Fuß kommt; oder es ist der spontane Hauskauf, für den eine Anzahlung geleistet werden soll; aktuell sind auch Geschichten zu teuren Medikamenten gegen Corona-Erkrankungen beliebt.

Fast die ganze “Bandbreite” solcher Geschichten wurde bei Telefonanrufen bei Senioren in der Westpfalz in dieser Woche erzählt. Beinah täglich gingen Anzeigen dazu bei der Kripo Kaiserslautern ein. Zum Glück kam es in keinem der gemeldeten Fälle zu Geldübergaben, denn keiner der Senioren ging auf die Forderungen ein.

Dennoch zeigt die Anzahl der eingegangenen Anzeigen, dass die Themen nach wie vor aktuell sind. Deshalb heißt es auch weiterhin: Aufmerksam sein, wenn Sie solche dubiosen Anrufe erhalten! Und auch, wenn die Geschichte, die Ihnen aufgetischt wird, zunächst einmal erschreckend oder alarmierend klingt, weil es sich beispielsweise um einen “Familienangehörigen in Not” handelt, bitte glauben Sie nicht alles, was Ihnen jemand am Telefon erzählt! Haken Sie nach, stellen Sie Gegenfragen, hören Sie selbst bei der Polizei oder bei Ihren Angehörigen nach – und vor allem: Gehen Sie auf keine Geldforderungen ein! |cri

Zwei Einbruchsversuche hintereinander

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist am Donnerstag aus der Kantstraße gemeldet worden. Demnach sind unbekannte Täter vor ein paar Tagen offenbar mehrfach in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke verschafft.

Nach Angaben des betroffenen Bewohners war er in zwei aufeinanderfolgenden Nächten (3. und 4. Dezember) von Geräuschen wach geworden. Als er aufstand und nachschaute, ergriffen die Unbekannten die Flucht. In einem Fall konnte der 59-Jährige noch einen Mann mit einer dunklen Winterjacke und roter Kapuze sehen. Näheres ist nicht bekannt.

Dem Betroffenen war vor drei Wochen der Rucksack gestohlen worden. Darin befand sich seine Geldbörse mit Ausweisdokumenten sowie die Wohnungsschlüssel des Mannes. Ob die jetzigen Einbruchsversuche mit dem Diebstahl zusammenhängen, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. |cri