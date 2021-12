33-Jährige auf Zebrastreifen verletzt – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Auf dem Fußgängerüberweg des Willy-Brandt-Ring it Freitagmorgen 10.12.2021 eine Frau angefahren und verletzt worden. Die 33-Jährige wollte um 07:45 Uhr die Straße in Richtung Andreastor überqueren, als ein LKW aus Richtung Schönauer Straße kam und die Fußgängerin beim Überqueren, kurz vor Erreichen des Gehwegs, touchierte.

Die Frau aus der VG Eich stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur weitere Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der LKW fuhr ohne anzuhalten in Richtung Neusatz davon. Der 7,5 Tonnen-Laster habe eine weiße verdreckte Plane gehabt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Monsheim – 26-jähriger Rollerfahrer verletzt

(ots) – In Monsheim ist am Mittwoch 08.12.2021 im Industriegebiet ein Rollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt worden. Der 26-Jährige befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Mofa-Roller die Robert-Bosch-Straße, als die entgegenkommende 51-jährige Autofahrerin nach links auf das Tankstellengelände abbog, ohne den Zweiradfahrer durchfahren zu lassen.

Infolge der Kollision stürzte der Mann auf die Fahrbahn und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

Strafrechtlicher Vorfall an Ulmen-Apotheke

Wörrstadt (ots) – Am Freitag 03.12.2021 gegen 12:20 Uhr kam es an der Ulmen-Apotheke, Uhlandstraße 1 in Wörrstadt zu einer Nötigung zum Nachteil einer 47-jährigen Frau aus Wörrstadt. Die Dame hielt sich vor der Apotheke im dortigen Wartebereich auf, als plötzlich ein 71-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit seinem PKW auf den Wartebereich zusteuerte. Er äußerte, auf dem besagten Bereich parken zu wollen.

Nachdem die Dame den Wartebereich auf seine Aufforderung hin nicht verließ, fuhr der Mann mit seinem PKW gegen das Bein der Dame und schob diese ein Stück nach vorne. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, so setzen Sie sich bitte mit der Polizeiwache Wörrstadt in Verbindung.