Zusammenstoß zwischen Lieferwagen und Fußgängerin

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwochmorgen 08.12.2021 gegen 10:26 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferfahrzeug und einer 33-jährigen Fußgängerin aus Mainz. Der Fahrer eines Lieferwagens rangiert sein Fahrzeug in der Wallstraße und missachtet hierbei den Vorrang der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn der Wallstraße überqueren möchte.

Trotz des folgenden Zusammenstoßes und Sturzes, wird die 33-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wird noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Serie an PKW-Aufbrüchen geklärt: Täter in Untersuchungshaft

Mainz (ots) – Intensive Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizei Mainz nach einer Serie von PKW-Aufbrüchen zu einem 41-Jährigen Täter aus Litauen geführt. Nachdem ein zunächst Unbekannter sich bereits im Frühjahr Zugang zu knapp 40 Fahrzeugen – voranging der Marke BMW – verschaffte und anschließend festverbaute Fahrzeugteile wie Lenkräder und Navigationssysteme entwendet hatte, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen.

Der 41-Jährige steht in dringendem Tatverdacht an mehreren PKW-Aufbruchsserien im gesamten Rhein-Main-Gebiet verantwortlich zu sein. Hierbei wurden erhebliche Sachschäden verursacht und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Dank einer gesicherten DNA-Spur konnten bereits Anfang des Jahres Ermittlungen hinsichtlich des polizeibekannten Tatverdächtigen aufgenommen werden.

In der Nacht des 08.11.2021 kam es in der Mainzer Oberstadt erneut zu einem Aufbruch eines BMW. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz konnten schnell Zusammenhänge zur vorangegangenen Tatserie aus dem Frühjahr gezogen werden. Aufgrund der gleichen Tatbegehungsweise und dem zielgerichteten Entwenden hochwertiger Fahrzeugteile verdichteten sich die Hinweise auf den aus Litauen stammenden Mann. In enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westhessen konnte der Tatverdächtige am frühen Morgen des 12.11.2021 einer Verkehrskontrolle unterzogen und vorläufig festgenommen werden.

In dessen angemieteten PKW stellten die Beamten zuvor erbeutetes Diebesgut und diverses Tatwerkzeug sicher. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines bekannten Aufenthaltsortes des Tatverdächtigen kann weiteres Diebesgut im Wert mehrerer tausend Euro sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können dem Täter zahlreiche Einzeltaten, davon einige im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz, nachgewiesen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 12.11.2021 in Untersuchungshaft.

Unfallfluchten im Mainzer Stadtgebiet durch aufmerksame Passanten geklärt

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Donnerstag, 09.12.2021 – In der großen Langgasse in Mainz wurde eine Anwohnerin durch laute Schleifgeräusche auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Die Frau konnte beobachten, wie der Fahrer eines Skoda Fabia mit seinem Wagen ein Geländer touchierte und beschädigte. Dennoch setzte der Mann im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Durch das Kennzeichen konnte der Halter und Fahrer des Skoda ausfindig gemacht werden.

Ebenfalls am 09.12.2021 konnte durch eine Passantin in der Liebfrauenstraße ein Verkehrsunfall beobachtet werden, bei dem Unfallverursacher seiner Verantwortung nicht nachkam und die Örtlichkeit verließ, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Zeugin teilte der Mainzer Polizei mit, dass ein weißer Kastenwagen beim Rangieren einen dahinter geparkten, schwarzen Opel beschädigte und im Anschluss einfach wegfuhr. Glücklicherweise konnte die Frau neben dem Kennzeichen eine Beschreibung des Fahrers abgeben. In beiden Fällen wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Gefälschte Impfausweise auch in Rheinland-Pfalz im Umlauf – Hinweise für Personen, die Impfnachweise kontrollieren

Mainz (ots) – Ob Restaurant, Kino oder Indoor-Sport: Der Impfpass ist durch die Corona-Pandemie zu einem der wichtigsten Ausweisdokumente geworden, da Personen ohne den Nachweis der Impfung gegen Covid-19 der Zugang zu vielen Einrichtungen des öffentlichen Lebens verwehrt bleibt.

Das machen sich seit einiger Zeit auch Kriminelle zunutze, die Impfpässe fälschen und im Internet – über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste – zum Teil für dreistellige Beträge zum Kauf anbieten. Die Fallzahlen haben seit Ende September merklich zugenommen und im November einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, teilt das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) mit. Mittlerweile liegt die Anzahl der Fälle, in denen gefälschte Impfnachweise Gegenstand von Ermittlungen sind, im mittleren dreistelligen Bereich. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.

Das LKA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht nur das Herstellen und Vertreiben, sondern auch die Nutzung von gefälschten (digitalen) Impfausweisen strafbar ist. Als Strafrechtsnormen kommen zum Beispiel Urkundenfälschung, das Fälschen von Gesundheitszeugnissen oder das Ausstellen bzw. der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse in Betracht.

“Gefälschte Impfausweise sind kein Kavaliersdelikt, da durch den vorgetäuschten Impfschutz die Gesundheit anderer Menschen gefährdet wird. Deshalb geht die Polizei den festgestellten Verstößen konsequent nach”, sagt LKA-Präsident Johannes Kunz.

Bei den bisher in Rheinland-Pfalz festgestellten Fälschungen handelt es sich in den meisten Fällen um bei Apotheken vorgelegten Impfpässen, die dort in einen digitalen Impfnachweis umgewandelt werden sollen. Außerdem gehen Ermittlungen beispielsweise auf Hinweise aus der Bevölkerung zu im Internet angebotenen Impfausweisen zurück oder es handelt sich um “Zufallsfunde”.

Im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen rät das LKA, keine Bilder seines Impfausweises mit Chargennummer der Impfstoffe oder Anschrift in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Betrüger nutzen diese Daten für ihre Fälschungen.

Angebote von gefälschten Impfausweisen sollten umgehend der Polizei und dem Netzwerkbetreiber gemeldet werden. Personen, die mit der Kontrolle von Impfausweisen betraut sind, sollten folgende Hinweise beachten, um Verdachtsmomente zu erkennen:

Normalerweise beträgt der Impfabstand bei mRNA-Impfstoffen (z.B. Moderna und Biontech) drei bis sechs Wochen, bei einem Vektor-Impfstoff (z.B. AstraZeneca) bis zu zwölf Wochen

Hausärzte impfen erst seit Anfang April 2021

Es lohnt die Nachfrage, wo die Person geimpft wurde

Bei gefälschten Impfausweisen sind oft zwei verschiedenen Ärzte eingetragen

Verbogene Haftklammern oder ausgefranste Löcher können ein Indiz dafür sein, dass der Impfausweis einmal auseinandergebaut wurde, um Seiten darin auszutauschen

Gefälschte Impfausweise werden oft mit unzureichenden Inhalten verkauft, z.B. mit Unterschrift des Arztes, aber ohne Datum. Dieses muss dann vom Käufer nachgetragen werden. Weicht die Farbe und Dicke des Stiftes von der Unterschrift ab, könnte eine Manipulation vorliegen.

Oftmals sind die Corona-Impfungen die einzigen eingetragenen Schutzimpfungen

Generell gilt: Informieren Sie im Verdachtsfall die Polizei. Weitere Informationen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/corona-gefaelschte-impfpaesse/

Quelle: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Farbschmierereien an Fassaden

Mainz-Altstadt (ots) – Im Zeitraum vom 08.-09.12.2021 kam es in der Karmeliterstraße in Mainz zu mehreren Farbschmierereien an Gebäudeteilen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachten mehrere Graffiti in einer Größe von 2-4 Metern an einer Gebäudefassade sowie Mauer an. Hierbei wurde dunkelrote und schwarze Sprühfarbe verwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Randale, Ladendiebstahl und Ingewahrsamnahme

Bingen (ots) – 09.12., Basilikastraße, 14-16:40 Uhr – Der Dienststelle wurde ein Betrunkener vor dem City-Center gemeldet, der auf den Boden spucken und Passanten anpöbeln soll. Die Streife traf einen stark alkoholisierten 37-Jährigen an und erteilte ihm einen Platzverweis. Eine Stunde später wurden die Beamten wieder zur gleichen Person gerufen.

Der Marktleiter eines Lebensmittelmarkts im City-Center hatte beobachtet, wie der Mann Energy-Drink und Brezeln nicht bezahlt hatte. Er gab die Straftat nach Ansprache schließlich zu. Aufgrund des zuvor ausgesprochenen Verweises wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten bis 21.00 Uhr in Gewahrsam genommen.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen (ots) – 08.12., Mainzer Straße, 23:45 Uhr – Bei einer Verkehrskontrolle konnte ein Amtsbekannter in seinem PKW mit bulgarischer Zulassung festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit Oktober einen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt und keine Kraftfahrzeugsteuer für seinen PKW vorweisen konnte.

Trunkenheit im Verkehr – 3 Promille am frühen Morgen

Bingen (ots) – 09.12., Gaustraße, 07:40 Uhr – Zur Tatzeit befuhr eine 42-Jährige mit ihrem PKW die Schlossbergstraße in auffälliger Fahrweise: sie verließ mit ihrem Fahrzeug mehrfach die Fahrspur und kam immer wieder gegen den Bordstein. Als sie in die Gaustraße abbiegen wollte, geriet sie auf die Gegenspur und stieß mit dem Fahrzeug gegen eine Verkehrsinsel (ohne Schaden anzurichten).

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholwert von 2,87 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gemarkung Wolfsheim (ots) – 09.12., L414, 14:30 Uhr – Ein 91-Jähriger befuhr mit seinem PKW die L414. Kurz vor dem Kreisel kam das Fahrzeug aus bisher nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der PKW wurde auf die andere Fahrbahnseite geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Diebstahl – Zeuge gesucht

Bingen (ots) – Brömserstraße, 05.12., 20:00 Uhr bis 09.12., 08:00 Uhr – Im genannten Zeitraum wurde ein weihnachtlich geschmückter Blumenkübel vom Grundstück eines Privathauses gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – 09.12., Hitchinstraße, 00:30 Uhr – Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurden Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt. Der 52-Jährige räumte den Konsum einiger Biere ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Fahrzeugschlüssel und PKW wurden sichergestellt.

Diebstahl aus Fahrzeug

Niederheimbach (ots) – 07.12., 22:00 Uhr bis 08.12., 09:00 Uhr, Heimbachtal – Die Scheibe eines direkt vor der Haustüre abgestellten beigefarbenen Fahrzeugs wurde im genannten Zeitraum eingeschlagen. Dabei wurde die Geldbörse entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Verkehrsunfall mit Flucht

Waldalgesheim (ots) – 09.12., Provinzialstraße, 15:30-16:00 Uhr – Eine 62-Jährige parkte ihren BMW auf einem Supermarkt-Parkplatz. Als sie nach ihrem Einkauf zum Parkplatz zurückkehrte, informierte eine Zeugin sie darüber, dass ihr Fahrzeug soeben angefahren worden war. Der Fahrer, ein älterer Herr, sei mit seinem braunen PKW mit MZ-U-Kennung anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Münster-Sarmsheim (ots) – 09.12., Rheinstraße, 18-19:10 Uhr – Eine 27-Jährige parkte mit ihrem PKW in Richtung Stadtmitte. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Dank eines Verkehrsunfallzeugen konnte der Verkehrsunfallflüchtige festgestellt werden.

Diebstahl aus Kfz – Zeugen gesucht

Münster-Sarmsheim (ots) – 09.12., Rheinstraße, 21:30 Uhr – Einem 43-Jährigen wurde während eines Restaurant-Besuchs die Tasche aus dem Kofferraum seines Mietfahrzeugs gestohlen. Als der Geschädigte nach dem Essen wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand der Kofferraum offen. In der Tasche befanden sich u.a. Geldbeutel, sämtliche Ausweisdokumente und ein Notebook. Wer etwas gesehen hat, bitte melden!