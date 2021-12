Auf Weihnachtsgeschenke abgesehen

Groß-Umstadt (ots) – Ein grüner Volkswagen, der im Rohrwiesenweg abgestellt war, rückte am Donnerstagabend 9.12.21 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Im Tatzeitraum zwischen 17.30-21 Uhr schlugen die dreisten Diebe eine Scheibe des Wagens ein. Hieraus entwendeten sie zwei Tüten mit Weihnachtsgeschenken, in denen unter anderem Spielzeug und Kleidung war.

Mit ihrer Beute im Wert von circa 250 Euro flüchteten die Kriminellen unerkannt. Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen. Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut:

Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen und Fenster ge- und verschlossen sind.

Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände, auch keine Weihnachtsgeschenke, im Fahrzeug liegen.

Schwerer Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger – Zeugen gesucht

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall an der Straßenbahnhaltestelle der Frankfurter Straße ist am frühen Donnerstagabend 09.12.21 ein 37-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten, dass der Fußgänger im Bereich der dortigen Haltestelle von einer Straßenbahn der Linie 4 erfasst worden war, die in Richtung Kranichstein unterwegs war.

Nach Zeugenaussagen war der Fußgänger unaufmerksam und stand so nah an den Gleisen, dass er durch eine unbedachte Bewegung von der Straßenbahn, trotz eingeleiteter Vollbremsung, erfasst und schwer verletzt wurde. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Da sich bei dem verletzten Fußgänger Hinweise auf möglichen Drogenkonsum ergaben, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein Sachverständiger wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eingesetzt. Aufgrund der Maßnahmen am Unfallort kam es im Bereich der Frankfurter Straße zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41110 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Wohnhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße rückte am Donnerstag (9.12.) in das Visier Krimineller. Zwischen 17 und 19.30 Uhr machten sich die Unbekannten nach jetzigem Stand an einem Fenster zu schaffen und gelangten im Anschluss ins Innere des Hauses. Offenbar durchsuchten sie mehrere Räume, machten jedoch keine Beute. Die Kriminellen suchten das Weite und hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Mitarbeiter mit Fernseher beworfen – Nach Einbruch in Supermarkt Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter in einen Supermarkt in der Röntgenstraße eingebrochen ist und bei seiner Flucht einen Mitarbeiter mit einem Fernseher bewarf, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach jetzigem Stand ging gegen 3 Uhr der Alarm des Marktes beim Sicherheitsdienst ein, der sich umgehend auf den Weg machte. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Unbekannte durch Gewalteinwirkung in den Markt und erbeutete verschiedene Geräte aus der Elektroabteilung.

Gerade als dieser offenbar flüchten wollte, wurde er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes entdeckt. Im Anschluss soll der Unbekannte einen Fernseher in Richtung des Mitarbeiters geworfen haben und suchte das Weite. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Seine Figur wurde als schlank beschrieben. Er soll einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine graue lange Hose und schwarz-weiße Turnschuhe getragen haben. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche der Marke “Puma” mit sich. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur flüchtigen Person geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

In Einfamilienhaus eingebrochen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Reinheim (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus “Am Mühlberg” eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen zwischen Mittwochnachmittag (8.12.) und Donnerstagmorgen (9.12.) Zutritt in das Haus.

Dort durchwühlten sie unter anderem mehrere Räume und Schränke. Ob sie Beute machten, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen noch geprüft werden. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Münster (ots) – Ein Wohnhaus in der Justus-Liebig-Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (8.12.) und Donnerstag (9.12.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute und durchwühlten in diesem Zusammenhang mehrere Räume und Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge, suchten sie das Weite, ohne etwas zu entwenden.

Dennoch wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats (21/22) in Darmstadt nehmen sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt

Einbruch in Geschäft für Gartentechnik

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagabend (9.12.) haben noch unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Gartentechnikgeschäfts in der Mainzerstraße eingeschlagen und über das entstandene Loch den Geschäftsraum betreten. Gegen 21 Uhr hatte der Alarm ausgelöst und die Täter mutmaßlich in die Flucht geschlagen.

Ob sie zuvor noch Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kreis Bergstraße

Großer Ermittlungserfolg der Polizei

Bergstraße (ots) – Gleich mehrere Verbrechen konnten Ermittler der Polizeidirektion Bergstraße aus unterschiedlichen Deliktsbereichen, mit Unterstützung des Hessischen Landeskriminalamtes im Sommer 2021 aufklären. Die DNA war der Schlüssel zum Erfolg. Mitarbeiter des Erkennungsdienstes sicherten DNA-Spuren an den unterschiedlichen Tatorten und Gegenständen. Die Fachleute konnten dabei schnell erkennen, dass ein Spurenverursacher in allen Fällen beteiligt war, der jedoch nicht identifiziert werden konnte.

Untersucht wurden Raubstraftaten, Einbruchsdiebstähle und die versuchte Sprengung eines Geldautomaten. Die Spur fiel erstmals im Herbst 2020 auf. Ein Mann soll nach dem Ergebnis der Ermittlungen in den frühen Nachtstunden insgesamt 3 Raubüberfälle auf unterschiedliche Tankstellen in Lorsch, Lampertheim und Heppenheim verübt haben.

Der Täter drohte den Kassierern mit einem Küchenmesser und erbeutete insgesamt rund 1.300 Euro. Schnell waren sich die Ermittler nach Einsicht der Überwachungskameras und der Zeugenaussagen sicher, dass es immer um denselben Täter handeln musste. Erfreulicherweise konnte nach dem dritten Überfall Tatkleidung in Tatortnähe sichergestellt werden. Die festgestellte DNA konnte jedoch keiner Person zugeordnet werden.

Im Dezember 2020 tauchte die DNA des Unbekannten in Bensheim nach einem Einbruchsdiebstahl in einem Handyladen wieder auf. Rund 30 Smartphones in einem Gegenwert von etwa 10.000 Euro wurden erbeutet. Obwohl zwei der drei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung festgenommen werden konnten, war der Gesuchte wieder nicht greifbar. Erst im Februar 2021, nachdem mit einem Mietwagen eine Verkehrsunfallflucht in Bensheim begangen wurde, konnten erste Hinweise auf die Identität des bis dahin unbekannten Spurenverursachers gewonnen werden.

Den Durchbruch erreichten die Ermittler, als am 25. Februar 2021 mehrere Männer festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, in Lauterbach (Vogelsbergkreis) einen Geldautomaten zu sprengen. Am Lenkrad des Fluchtwagens wurde ein DNA-Spurenmuster gesichert, welches mit den bereits bekannten Mustern der vorangegangenen Taten übereinstimmte.

Handelte es sich bei dem tatverdächtigen 21-Jährigen um den Gesuchten?

Ein wesentlicher Beweis musste noch erbracht werden, die DNA. Der 21-Jährige, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nie polizeilich in Erscheinung getreten war, ist der gesuchte Spurenverursacher. Mit Mittätern soll er schon seit längerer Zeit Straftaten begangen haben. Die Tankstellenüberfälle soll er jedoch allein begangen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main erwirkte so beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen aus Heppenheim. Der Mann wurde im Oktober 2021 festgenommen und wartet nun auf sein Gerichtsverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Bensheim

Bensheim (ots) – Am Donnerstag 09.12.2021, parkte zwischen 09-11.00 Uhr ein PKW FORD Focus im vorderen Bereich des ALDI-Parkplatzes in Bensheim, Berliner Ring 159. Beim Befahren dieses Parkplatzbereiches streifte der Verursacher, wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug (LKW), den FORD Focus und beschädigte diesen stark im Heckbereich.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Unfallflucht in Heppenheim

Heppenheim: (ots) – Am Freitag 10.12.2021, im Zeitraum von 12.35 bis 13.45 Uhr, wurde in Heppenheim in der Kalterer Straße, ein geparkter Pkw beschädigt. Offensichtlich hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren diesen mit dem rechten Außenspiegel touchiert und dabei den linken Außenspiegel des geparkten Pkw abgerissen.

Der Verursacher fuhr hierbei vermutlich ein weißes Fahrzeug. Der Schaden wird auf etwa 500 EUR beziffert. Nach dem Unfall fuhr die Person in unbekannte Richtung davon, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall bzw. flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Heppenheim unter Tel.-Nr.: 06252/7060 entgegen.

Kriminelle suchen nach Wertgegenständen

Lorsch (ots) – Auf der Suche nach Wertgegenständen haben Einbrecher am Donnerstag (9.12.) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße durchsucht. Zuvor hatten die Täter mutmaßlich mit einem Stein, ein Fenster des Hauses eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumen verschafft. Die Kriminellen wurden fündig und ließen unter anderem Schmuck und Bargeld mitgehen.

Bislang unerkannt traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2.800 Euro. Die Heppenheimer Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Auf Navis in Transportern abgesehen – Täter flüchten ohne Beute

Bürstadt (ots) – Auf die fest installierten Navigationsgeräte in zwei weißen Transportern hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.12.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat parkten die Fahrzeuge in der Forsthausstraße.

Um an ihre begehrte Beute zu gelangen, schlugen die Unbekannten die Scheiben der Autos ein. Der Versuch die Geräte ausbauen misslang glücklicherweise und die Täter flüchteten ohne Beute. Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kripo ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Spielautomat in Gaststätte im Visier Krimineller

Biblis (ots) – Auf einen Spielautomaten in einem Imbiss in der Darmstädter Straße hatten es ungebetene Gäste in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.12.) abgesehen. Über ein Fenster hatten sich die Täter Zugang zu den Räumen verschafft, dort einen Spielautomaten aufgehebelt und die Bargeldkasse entwendet. Im Anschluss betraten sie zudem einen Lagerraum und ließen Lebensmittel mitgehen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kommissariat 42 in Viernheim in Verbindung zu setzen.

Tel: 06204/93770.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen