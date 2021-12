Gesuchter Mann nicht Täter sondern eher Opfer

(ots) – Bei den Ermittlungen nach der Auseinandersetzung am Sonntag 28. November, die sich vom Vorraum der Volksbank am Pilgrimstein bis auf den Gerhard-Jahn-Platz erstreckte, ergab sich ein Widerspruch zu der bisher bekannten Darstellung. Basierend auf den Äußerungen der angetroffenen Beteiligten und Zeugen lautete die Meldung vom 29. November wie folgt: Die Polizei bittet nach einer Auseinandersetzung, die im Vorraum der Volksbank am Pilgrimstein begann und sich dann nach draußen auf den Gerhard-Jahn-Platz verlagerte, um Hinweise, die zur Identifizierung eines geflüchteten Beteiligten beitragen könnten.

Der Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag, 28. November gegen Mitternacht. Der Gesuchte ist zwischen 35-40 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Er hat kurze blonde bis hellbraune Haare, und er trug zur Tatzeit eine grüne Jacke und eine Jeans. Dieser Mann hielt sich wie 3 weitere Zeugen und das spätere Opfer in dem Vorraum der Bank auf, um im Warmem auf den Bus zu warten.

Nach Angaben der anderen murmelte der Mann ständig leise beleidigende und rassistische Äußerungen vor sich hin. Darauf angesprochen schlug er unvermittelt zu und traf mit einem Fausthieb einen 16-Jährigen am Kopf. Die drei Begleiter griffen ein und das Geschehen verlagerte sich dabei nach draußen. Letztlich trennten sich die Wege, bevor die Polizei eintraf.

Das Opfer und die 3 Zeugen fand die Polizei am Hauptbahnhof. Der Gesuchte flüchtete zu Fuß über den Pilgrimstein. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Wer hat das Geschehen vor der Bank noch mitbekommen? Wer kann den gesuchten Mann noch näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Aufgrund der Ermittlungen, insbesondere nach der Auswertung einer Videoaufzeichnung ergaben sich nun erhebliche Zweifel an der Darstellung. Vielmehr spricht einiges dafür, dass der gesuchte 35-40-Jährige hier eher das Opfer und nicht der Täter war. Die Polizei hat mittlerweile gegen die anderen Beteiligten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Leider gab es weder nach der Presseinformation vom 29. November Hinweise, die zur Identifizierung des gesuchten Mannes beitragen konnten, noch ergaben die bisherigen Ermittlungen solche Hinweise.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte ist wie erwähnt zwischen 35 und 40 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Er hat kurze blonde bis hellbraune Haare, und er trug zur Tatzeit eine grüne Jacke und eine Jeans. Möglicherweise ließ der Mann seine Kopfplatzwunde an der rechten Augenbraue ärztlich behandeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die diesen Mann kennen sowie den Mann selbst dringend, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

3 Festnahmen – 3,7 Kilo Marihuana und 12.500 Euro Bargeld sichergestellt

Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots) – Die Ermittlungen der Fahnder des Rauschgiftkommissariats der Kripo Marburg führten am Dienstag 07. Dezember zu insgesamt 3 Festnahmen und der Sicherstellung von 12.500 Euro Bargeld sowie insgesamt 3,7 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert zwischen 37.000 und 55.500 Euro. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 2 jeweils 23-jährige Männer aus dem Landkreis und eine gleichaltrige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Gegen alle 3 Beschuldigten besteht der Verdacht des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Das Amtsgericht Marburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg am 08.12.2021 gegen einen polizeilich einschlägig in Erscheinung getretenen 23 Jahre alten, im Ostkreis lebenden Mann einen Haftbefehl wegen Flucht und Wiederholungsgefahr. Er befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt. Gegen den anderen, in Marburg lebenden Mann sowie die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis, beide polizeilich noch nicht bekannt, lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei sie im Anschluss an die notwendigen polizeilichen Maßnahmen entließ.

Gladenbach – Auto verkratzt – 3000 Euro Schaden

Von Donnerstag auf Freitag, 10. Dezember, zwischen 15 und 10.30 Uhr entstand an einem blauen Hyundai i40 Kombi durch das Verkratzen des Hecks ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Kombi parkte auf einem Abstellplatz vor dem Anwesen Bahnhofstraße 52. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder Polizei Gladenbach, Tel. 06462 9168130.

Wetter – Unfallflucht auf dem Patientenparkplatz

Am Mittwoch, 08. Dezember, kam es zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Patientenparkplatz einer Arztpraxis in der Straße An Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekanntes Auto gegen den geparkten weißen VW Golf und verursachte an dessen vorderer Stoßstange einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Ohne einen Zettel zu hinterlassen, ohne in der Praxis nachzugfragen und ohne die Polizei anzurufen, verließ der Verursacher den Unfallort. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto vom Parkplatz wegfahren sehen und wer kann dieses Auto beschreiben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti-Sprayer flüchtete

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Dezember, gegen 00.20 Uhr, flüchtete ein ertappter Graffti-Sprayer und entkam letztlich unerkannt. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen Mann mit blauem Parka, dunklen kurzen Haaren, heller Gesichtsfarbe und sehr auffälligen Koteletten. Wie sich herausstellte hatte er in der Kugelgasse, am Hirschberg und im Lahntor Wände besprüht. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Der Sprayer wurde zuletzt im Lahntor gesehen und flüchtete zum Elisabeth-Blochmann-Platz. Wer hat den Mann noch beobachtet? Wem ist zur Tatzeit ein rennender Mann aufgefallen und wer kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Pflanzendieb erwischt

In der Nacht zum Samstag, 04. Dezember, gegen 01 Uhr, stahl ein Mann zufällig beobachtete von Zivilfahndern der Kripo Marburg einen Blumenkübel mit einer 1,50 hohen Pflanze aus dem Vorgarten eines Hauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Bei der Konfrontation mit dem Geschehen flüchtete sich der 30-Jährige in Ausreden, die einer Überprüfung letztlich nicht Stand hielten, sodass er den Diebstahl auch einräumte. Er brachte den Kübel samt Pflanze an den angestammten Ort zurück und muss sich demnächst wegen des Diebstahls verantworten.

Marburg – Kellereinbrecher erbeutet Elektrowerkzeuge

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Försterweg erbeutete der Täter vier Akku betriebene 18 V-Elektrowerkzeuge des Herstellers Makita. Bei den Maschinen handelt es sich um eine Fräsmaschine, eine Kreis- und eine Stichsäge sowie einen Schwingschleifer im Gesamtwert von ca. 1000 Euro.

Der Kellereinbruch wurde am Donnerstag, 09. Dezember, gegen 11.30 Uhr bemerkt. Die Tatzeit könnte zurückliegen bis zum Freitag, 15. Oktober. Wer kann sich trotz des langen Zeitraums an ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen oder Begebenheiten im Haus oder in der Umgebung erinnern?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in Schnelltestzentrum

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Dezember, kam es auf dem Parkplatz des Sommerbades zwischen 00.40 und 06.45 Uhr zum Einbruch in den Container mit dem Schnelltestzentrum. Der oder die Täter stahlen ein Laptop, ein älteres iPhone 6 sowie diverse Arbeitsmaterialien. Wer hat während der Tatzeit auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Erdhausen – Einbruch in Rohbau – Werkzeug gestohlen

Säge-, Schleif-, Schneid- und andere Werkmaschinen stahlen Einbrecher aus einem verschlossenen Raum eines Rohbaus in der Straße Auf dem Würtenberg. Der oder die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf akkubetriebenen Arbeitsgeräte abgesehen. Der Wert der Beute ist vierstellig. Der Einbruch war zwischen 18 Uhr am Samstag und 17 Uhr am folgenden Dienstag, 07. Dezember.

Wer hat während dieser Zeit und außerhalb von normalen Arbeitszeiten Personen auf dem Bau oder Fahrzeuge auf der Baustelle gesehen? Wer hat das Verladen und den Transport der Baumaschinen bemerkt?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel

Stadtallendorf/Neustadt: Kontrolle

Bei der Kontrolle eines E-Scooters am Donnerstag, 09. Dezember, um 11.30 Uhr, stellte die Polizei Stadtallendorf fest, dass der 40 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Test reagierte auf THC, Amphetamine und Metamphetamine. Damit war die Fahrt zu Ende und die Polizei veranlasste die Blutprobe. Ebenfalls mit zur Blutprobe musste ein 25 Jahre alter Autofahrer. Ihn hatte die Polizei um 10.55 Uhr auf der Bundesstraße 454 kurz vor Neustadt gestoppt. Sein Drogentest signalisierte einen Einfluss von THC. Auch er musste sein Fahrzeug nach der Kontrolle stehenlassen. Alkoholisiert und ohne einen Führerschien zu haben, fuhr ein 29 Jahre alter, nicht in Deutschland lebender Mann mit einem BMW in Neustadt. Die Polizei hielt ihn am Mittwochabend, 08. Dezember, um 22.35 Uhr, an. Der Alkotest zeigte 0,92 Promille an. Die Ermittlungen zur Herkunft des von ihm gefahrenen, ihm aber nicht gehörenden Autos dauern an.

Cappel: Kontrolle

Er habe vor vier Stunden einen Joint geraucht, gab ein 36 Mann nach dem auf THC reagierenden Drogentest zu. Die Polizei hatte den Fahrer eines Kleinkraftrades am Donnerstag, 09. Dezember, um 19.50 Uhr in der Cappeler Straße gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich zudem heraus, dass er gar keinen Führerschein für das von ihm gefahrene Zweirad hat. Die Polizei stellte den Zündschlüssel sicher, veranlasste eine Blutprobe und fertigte Anzeigen wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln, wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Breidenbach – Lastwagenfahrer mit 2,35 Promille

Die Polizei Biedenkopf überprüfte am Donnerstag, 09. Dezember, gegen 15.45 Uhr in der Hauptstraße in Breidenbach einen Lastwagenfahrer. Es stellte sich heraus, dass der 33 Jahre alte Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest um 15.50 Uhr zeigte 2,35 Promille. Die Polizei stellte zunächst den Schlüssel des Lastwagens und den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Landkreis – Corona-Kontrollen

Die Polizei kontrolliert auch weiterhin für mehr Sicherheit und prüft dabei auch das Einhalten der Regeln zum Schutz vor der Verbreitung des Corona-Virus. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger tragen die Entscheidungen mit, halten die Regel für notwendig und setzen sie auch um. Das zeigte sich so auch bei den Kontrollen am Donnerstag, 09. Dezember, im öffentlichen Personen und Nahverkehr und auf dem Weihnachtsmarkt. Die Polizei überprüfte insgesamt 160 Fahrgäste in neun Stadtbussen. In lediglich zwei Fällen bedarf es weiterer Ermittlungen wegen der nicht mitgeführten Impfnachweise. Ansonsten blieben es bei den Kontrollen in den Bussen und auch auf den Weihnachtsmärkten bei vielen Gesprächen und positiven Rückmeldungen zu den Kontrolltätigkeiten. Verstöße mussten die Ordnungshüter nicht ahnden.

Steffenberg – Kontrolle

In der Schelde-Lahn-Straße stoppte die Polizei Biedenkopf in der Nacht zum Freitag, 10. Dezember, um 04.45 Uhr, einen Opel Omega. Der Fahrer stand zwar nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel, aber er hatte keinen Führerschein. Da der Pkw ihm nicht gehörte, leitete die Polizei auch gegen den Eigentümer des Fahrzeugs ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. “Wer ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug jemandem überlässt, der sollte sicher sein, dass derjenige auch im Besitz des notwendigen Führerscheins ist. Ansonsten läuft man Gefahr, sich strafbar zu machen!”

Neustadt – Kontrolle

Am Donnerstagabend (09. Dezember), um 22.50 Uhr, hielt die Polizei Stadtallendorf in Neustadt einen Pkw Kombi an. Der 38 Jahre alte Fahrer lehnte einen Drogen- und einen Alkotest ab, sodass er den sich bei der Kontrolle ergebenden Verdacht des Einflusses von Alkohol und Drogen nicht ausräumen konnte. Die Polizei veranlasste daher die zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit oder eben Untüchtigkeit notwendige Blutprobe. Der im Ostkreis lebende Mann hat außerdem keinen Führerschein.

Marburg – Kontrolle

Der Fahrer des am Donnerstag, 09. Dezember, um 20 Uhr, in der Weidenhäuser Straße angehaltenen und kontrollierten Autos hatte keinen Führerschein. Der 18-Jährige konnte allerdings den Wagen weiter nutzen, als Beifahrer, denn der Besitzer kam hinzu und übernahm den Schlüssel von der Polizei. Für den 18-Jährigen und den Fahrzeugbesitzer hatte die Kontrolle jeweils eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zufolge.

Biedenkopf – Graffiti in der Galgenbergstraße

In der Galgenbergstraße sprühte jemand einen beleidigenden Spruch und eine Zahlenkombination auf die Hauswand eines Einfamilienhauses. Die Sachbeschädigung durch dieses Graffiti wurde am Donnerstag, 09. Dezember, um 16 Uhr festgestellt. Wer hat vor dieser Zeit in der Galgenbergstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wem ist jemand mit silbernen Farbanhaftungen an Kleidung oder Haut aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Unfallflucht im Damaschkeweg – 3500 Euro Schaden an schwarzem Toyota Auris

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach einer Unfallflucht im Damaschkeweg nach Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 16 Uhr am Mittwoch, 08. Dezember. Der vorne rechts erheblich beschädigte schwarze Toyota Auris parkte entgegen der Fahrtrichtung am linken Straßenrand aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße kommend gegenüber dem Anwesen Damaschkeweg 8. Beim Passieren des geparkten Autos kam es zu der sicherlich deutlich hör- und wohl auch spürbaren Kollision.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann Hinweise zu einem mutmaßlich beteiligten Fahrzeug geben? Wo steht seit spätestens Mittwochnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit eventuell schwarzer Fremdfarbe an der Anstoßstelle?

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

