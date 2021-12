Friedberg: Die Polizei-News

Kassierer mit Messer bedroht – Polizei bittet um Hinweise

Niddatal: Mehrere hundert Euro erbeutete ein Räuber an einer Tankstelle in Ilbenstadt am späten Donnerstagabend (9.12.). Gegen 21.30 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle Am Steinacker, bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wird beschrieben als:

etwa 40-50-jähriger, kräftiger Mann. Er sei mit einer blauen-rot-schwarzen Jacke und Arbeitsschuhen bekleidet gewesen und habe eine Kappe getragen. Seine Bekleidung sei ungepflegt und dreckig gewesen. Er habe außerdem Arbeitshandschuhe und einen Regenschirm dabei gehabt. Der Täter habe gebrochenes Deutsch gesprochen.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Räubers geben? Gibt es Zeugen der Tat? Ist jemand eine Person, auf die die Beschreibung passt, im Bereich der Tankstelle aufgefallen? Wer konnte den Täter auf seiner Flucht beobachten? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge?

Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Meldungen entgegen.

Geschlossen, nicht verschlossen – Leichter Coup für Einbrecher

Bad Nauheim: Eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses im Eleonorenring suchten Einbrecher am Donnerstag (9.12.) heim. Zwischen 15.30 Uhr und 18.40 Uhr öffneten sie die zugezogene aber nicht verschlossene Tür. Wie sie dabei konkret vorgingen ist bislang nicht bekannt. Schränke und Kommoden wurden durchwühlt und Geld, Schmuck und persönliche Papiere im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Die Polizei Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls im Eleonorenring und bittet um Hinweise auf Tat und Täter unter Tel.: 06031/601-0.

Die Polizei rät immer die Haustüre abzuschließen! Auch wenn man nur kurz weg ist. Machen Sie Dieben die Arbeit schwer! Durch den damit betätigten Verschlussriegel sind Türen deutlich besser gegen Öffnungsversuche von Dieben gesichert. Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf unserer Homepage https://k.polizei.hessen.de/1256775220.

Mit dem Programm „Sicher! Dein Zuhause! sind die mittelhessischen Kriminalpolizeilichen Berater für sie da. Sie bieten neben persönlichen Beratungen auch Online-Seminare an. Die nächste Veranstaltung findet am 14.12.21 statt. Es gibt noch Teilnahmeplätze. Anmelden kann man sich über die o.a. Seite auf der Homepage.

Polizei sucht Wohnwagen in Ockstadt

Friedberg: Nach einer Vielzahl von Brandstiftungen in und um Friedberg, führten die Ermittlungen bereits im September zu Erfolgen. Es konnten vier Tatverdächtige ermittelt werden. Gegen eine Person des Quartetts erging Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine weitere Tat.

Offenbar versuchte zumindest einer der Tatverdächtigen am 07. bzw. 08. August in Ockstadt Feuer zu legen. Ziel seines Angriffs soll ein Wohnwagen gewesen sein. Glücklicherweise scheiterte der Versuch, den Caravan in Brand zu setzen, jedoch. Die Ermittler der Kriminalpolizei Wetterau suchen den in Rede stehenden Wohnwagen und seinen Eigentümer.

Personen, die an ihrem in Ockstadt abgestellten Caravan Feststellungen gemacht haben, z.B. Schwelspuren, Hinweise auf Brandbeschleuniger an Reifen oder ähnliches, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Mann tritt nach Mercedes

Rosbach: Zeugen sucht die Polizei in Friedberg nach einem Vorfall am Donnerstag (2.12.) an einer Waschanlage in Ober-Rosbach. In der Carl-Benz-Straße fuhr der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit seinem frisch gewaschenen Fahrzeug aus der Waschstraße heraus und reihte sich in den Verkehr ein. Davon fühlte sich ein Mann mit Hund offenbar gestört. Er schrie dem Mercedesfahrer hinterher und soll dem PKW schließlich auch gegen die hintere linke Seite getreten haben. Dann habe er sich über die Robert-Bosch-Straße in Richtung Stadtmitte entfernt.

Am Auto entstanden Kratzer und ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun den Mann, der ca. 60 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein soll. Er habe einen kleinen Hund an der Leine mit sich geführt. Bekleidet sie der Mann mit einer hellen längeren Jacke gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

An Ampel aufgefahren – Frau schwer verletzt

Nidda: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (9.12.) in Harb. An der roten Ampel in der Alois-Thums-Straße Ecke Königsberger Straße hielten ein Mazda und ein Opel. Offenbar ungebremst fuhr der 56-jährige Fahrer eines Mercedes auf die beiden Fahrzeuge auf. Die Fahrerin des Opels, eine 55-jährige aus dem Ostkreis zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die Frau in ein Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.500 Euro. Ein Abschleppdienst verbrachte zwei Autos von der Unfallstelle. Warum der 56-Jährige verspätet reagierte und auf die beiden Fahrzeuge auffuhr ist nicht klar.

Ein Grund könnte Alkohol sein. Der Mann aus einem Niddaer Ortsteil musste pusten. Das Gerät zeigte knapp 0,9 Promille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0.

