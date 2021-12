Viel PS unter der Haube, aber viel zu laut (siehe Foto)

Gießen (ots) – Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen mit Ordnungsamt Gießen und RP Darmstadt unterwegs. Zu zwei Sicherstellungen kam es am Donnerstag 09.12.2021 in Gießen und in Grünberg. In einem Fall mussten die Beamten einen Sprinter anfordern, um die sichergestellten Gegenstände abtransportieren zu können. In dem anderen Fall wurde ein BMW sichergestellt und zu einem Sachverständigen gefahren.

Beamte der Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen, die vor mehreren Monaten im Rahmen des Konzeptes Sicheres Gießen eingerichtet wurde, waren am Donnerstag nach Hinweisen in einem “Vereinsheim” in der Gießener Innenstadt tätig. Ein komplett gefüllter Sprinter mit sichergestellten Gegenständen war das Ergebnis der größer angelegten Aktion in der Gießener Innenstadt. Dabei handelt es sich um mehrere illegale Spielgeräte und fast 2.000 Flaschen, die nicht die notwendige Pfandbanderole hatten.

Die Beamten hatten die Kontrolle am Nachmittag begonnen. Nach einer Einsatzbesprechung fuhren die Einsatzkräfte, darunter auch Beamte der Gießener Kriminalpolizei, der Bereitschaftspolizei aus Lich und Mitarbeiter der Stadt Gießen sowie des Regierungspräsidiums, vor das Gebäude in der Gießener Innenstadt. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass es sich um kein Vereinsheim handelt. Vielmehr teilten die Zeugen mit, dass es eine Gaststätte sei und dort illegal Glücksspiel betrieben werde.

Gleich zu Beginn der Überprüfungen stießen die Beamten auf ein sogenanntes Wettterminal. Da solche Geräte nur in konzessionierten Wettstellen aufgestellt werden dürfen, konnte hier gleich zu Beginn ein Verdacht wegen unerlaubtem Glücksspiels nachgewiesen werden. Nicht unweit von diesem offenbar unerlaubt betriebenen Automaten konnten drei weitere illegale Spielautomaten ausgemacht werden. Auch diese Automaten verfügten über keinerlei Zulassung und ergaben einen weiteren Verdacht wegen des unerlaubten Glücksspiels.

Eine weitere mutmaßliche unerlaubte Einnahmequelle in dem “Kneipen- ähnlichen” Betrieb konnte in fast 2.000 Getränkeflaschen ausgemacht werden. An allen der Wasserflaschen fehlte die notwendige Pfand-Banderole. Auch ergaben sich Hinweise, dass es sich dabei um Steuerhinterziehung handelt. Weitere Verstöße, die in dem angeblichen Vereinsheim entdeckt wurden, waren Zuwiderhandlungen von Personen gegen die Corona-Verordnung sowie arbeitsschutzrechtliche Vorschriften.

Grünberg: BMW sichergestellt

Zu laut und illegal getunt war ein BMW, der am Donnerstagnachmittag in Grünberg überprüft wurde. Beamte der Gießener Kontrollgruppe hatten den Fahrer des 3er BMW mit über 300 PS am Gallusplatz wegen auffälliger und sehr lauter Auspuffgeräusche angehalten. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige aus dem Landkreis Gießen möglicherweise die Software des BMW verändert hatte.

Eine Messung der Auspuffgeräusche des PKW ergab statt der erlaubten 90 Dezibel einen Wert von etwa 103 Dezibel. Auch stellte es sich bei einer genauen Betrachtung heraus, dass mehrere verbotene Bauteile eingebaut waren. Die Folge war die Sicherstellung des PKW. Es wird nun seitens eines Experten ein Gutachten erstellt. Ein Verfahren wurde gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

Polizei sucht Besitzer bzw. Besitzerinnen von 2 Handtaschen, einer Geldbörse und einem Rucksack

Gießen (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 konnte eine kleine Serie an PKW-Aufbrüchen aufgeklärt werden. Behilflich dabei war ein Ortungssystem eines iPads. Bei der Durchsuchung in der Wohnung des polizeibekannten 35-Jährigen fanden die Beamten noch weitere Gegenstände, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Sehr wahrscheinlich ist, so die ersten Ermittlungen der Beamten der Gießener Ermittlungsgruppe, dass die Gegenstände, darunter 2 Handtaschen, ein Rucksack und eine Geldbörse auch aus Straftaten stammen.

Möglich ist, dass der 35-Jährige die Sachen in den letzten Tagen oder Wochen auch bei PKW Aufbrüchen in Gießen erbeutet hat. Mit Hilfe des beigefügten Bildes suchen die Beamten nun nach den Eigentümern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unter Drogen, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Gießen Süd nahm gestern Abend (09.12.2021) in der Nordanlage einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Zudem stellten die Ordnungshüter bei seinem Beifahrer Betäubungsmittel sicher. Die Schutzleute stoppten den Audi A3 in der Nordanlage. Konzentrations- und Reaktionstest erhärteten den Verdacht, dass der 38-jährige Audifahrer unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Lenkrad saß. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bei seinem 40-jährigen Beifahrer stellten die Polizisten ein Briefchen mit Kokain sowie eins mit Heroin sicher. Der ebenfalls in Gießen lebende Audifahrer musste sich auf der Wache im Schiffenberger Tal einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt und des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu. Gegen seinen Beifahrer ermitteln die Ordnungshüter wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gießen: Mountainbike geklaut

In der Mühlstraße ließen Diebe ein rund 3.000 Euro teures Mountainbike mitgehen. Im Zeitraum von Samstag (04.12.2021), gegen 22.30 Uhr bis Mittwoch (08.12.2021), gegen 17.00 Uhr stand das Bike festgeschlossen an einem Zaun in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter knackten das Schloss und ließen das schwarze Rad der Marke “Cube” mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mountainbikes nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7005-3755 entgegen.

Langgöns: Diebe auf dem Schrottplatz

Am Donnerstagabend (09.12.2021) suchten Einbrecher einen Schrotthändler in der Holzheimer Straße auf. Die Diebe kletterten über den Zaun und hebelten eine Lagerhalle auf. Hierbei lösten sie den Einbruchalarm aus. Ohne Beute zu machen suchten die Diebe sofort das Weite. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen 21.50 Uhr und 22.10 Uhr an dem Gelände beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schrottplatzes aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Lich: Auffahrunfall

Eine 19-jährige Laubacherin in einem Mazda befuhr am Donnerstag (09.Dezember) gegen 06.50 Uhr von Laubach kommend den Zubringer zur Bundesstraße 457 und beabsichtigte in Richtung Gießen abzubiegen. Als die Mazda-Fahrerin abbremste, fuhr ein hinter ihr fahrender Unbekannter auf den Mazda auf. Der Unbekannte fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Unbekannter beschädigt Gartenzaun

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Donnerstag (09.Dezember) 22.00 Uhr und Freitag (10.Dezember) 08.10 Uhr den Fasanenweg. Offenbar geriet der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Peugeot beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Peugeot nach einer Fahrerflucht am Donnerstag (09.Dezember) zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Panther zurückkam, war dieser an der Fahrerseite im Heckbereich beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall in der Gartenstraße

Donnerstagmittag (09.Dezember) gegen 12.25 Uhr beabsichtigte ein 83-jähriger Mann in einem Subaru von einem Grundstück in die Gartenstraße einzufahren. Offenbar übersah der Subaru-Fahrer dabei eine 22-jährige Frau in einem BMW, die die Gartenstraße in Richtung Ludwigsplatz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Beim Rangieren Opel beschädigt

Am Donnerstag (09.Dezember) gegen 17.45 Uhr stieß eine 51-jährige Frau in einem Renault in der Straße “Unterstadt” gegen einen geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Beim Rückwärtsfahren VW beschädigt Ein 27-jähriger Mann in einem Opel und ein 24-jähriger Mann in einem VW standen hintereinander auf dem Geradeausstreifen der Landstraße 3475 an der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße und dem Zubringer zur Bundesautobahn 485.

Da sich der Opel-Fahrer falsch eingeordnet hatte, fuhr er rückwärts, ohne den hinter ihm stehenden VW zu bemerken. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

