Diebstahl von Katalysatoren

Fritzlar (ots) – Donnerstag, 25.11.2021 bis Donnerstag, 09.12.2021 – Unbekannte Täter zersägten die Abgasanlage an 3 Pkw die auf einem Firmengelände geparkt waren und entwendeten 2 Katalysatoren. In der Zeit vom 25.11.2021 bis zum 09.12.2021 entwendeten unbekannte Täter zwei Katalysatoren von abgemeldeten Pkw der Marke Volvo, die auf einem Betriebsgelände in der Wolfhager Straße in Fritzlar abgestellt waren. Hierbei gingen die unbekannten Täter, vermutlich mittels einer elektrischen Säge, drei Pkw an und zerschnitten die Abgasanlagen.

Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Die Höhe des Stehlschadens beträgt 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-9966-0.

Diebstahl eines hochwertigen BMW X 5 M – Stehlschaden 45.000 EUR

Gudensberg (ots) – 09.12.2021, 19:30 Uhr bis Freitag, 10.12.2021, 05:20 Uhr – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen BMW X 5 M (Farbe: weiß) aus der Straße Langhausring in Gudensberg entwendet. Der BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HR-LN 10 war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Hof des Besitzers geparkt.

Vermutlich unter Zuhilfenahme technischen Geräts gelang es den unbekannten Tätern direkt auf den Öffnungs- bzw. den Zündmechanismus des BMW einzuwirken und diesen in der Folge zu entwenden. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0.

