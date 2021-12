Nachts mehrere Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Kassel-Mitte und Wesertor (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag 10.12.2021 in Kassel an drei verschiedenen Stellen mehrere Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte berichten, ereigneten sich die drei Bände zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht. Zunächst hatten Unbekannte in der Artilleriestraße, Höhe Bremerstraße, einen Container angezündet. Es folgten nahezu zeitgleich gegen 3:50 Uhr zwei weitere Brände in der Kastenalsgasse, Ecke Weißer Hof, sowie in der Straße Die Freiheit, Höhe der Markthalle. Dort waren 2 und 5 Mülltonnen durch die mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer zerstört worden. Die sofort nach den Mitteilungen über die Brände eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern führte nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Kripo sucht Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Restaurant

Kassel-Mitte (ots) – Den Einbruch in ihr Restaurant am Kasseler Karlsplatz mussten die Betreiber am Freitagmorgen 10.12.2021 feststellen. Bislang unbekannte Täter hatten eine Tür an dem Lokal aufgebrochen und Tablets sowie Wechselgeld erbeutet. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen dem gestrigen späten Abend, 23:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 9:30 Uhr, ereignet. Mit ihrem Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro an.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Hakenkreuze an Schule gesprüht – Polizei stellt Gruppe Kinder und Jugendlicher

Kassel-Niederzwehren (ots) – Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass am gestrigen Donnerstagabend nach Hakenkreuzschmierereien eine fünfköpfige Gruppe von der Polizei auf einem Schulhof in der Kasseler Leimbornstraße gestellt werden konnte. Die Mädchen und Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Kassel und Fuldabrück brachten die Beamten auf das Baunataler Polizeirevier, wo sie im Anschluss von ihren Eltern abgeholt wurden. E

ine weitere 14-Jährige aus Kassel war vor der Polizei geflüchtet, konnte aber später ermittelt werden. Da noch nicht bekannt ist, wer aus der Gruppe die Hakenkreuze an das Schulgebäude gesprüht hatte, müssen sich zunächst alle sechs Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der Anwohner hatte gegen 19:45 Uhr eine mehrköpfige Gruppe mit Rucksäcken auf das Schulgelände gehen sehen und das Klappern von Spraydosen gehört, weshalb er sofort über den Notruf 110 die Polizei alarmierte.

Die nur kurze Zeit später eintreffenden Streifen der Kasseler Bereitschaftspolizei und der Polizeireviere konnten die 5 Kinder und Jugendlichen noch auf dem Schulhof stellen. An zwei Fenstern des Schulgebäudes stellten die Polizisten frische Graffitis in grauer Farbe fest, darunter zwei Hakenkreuze. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalinspektion Staatschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

