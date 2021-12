Frau bei Busunfall verletzt

Wiesbaden (ots) – Kaiser-Friedrich-Ring, Bahnhofstraße, Donnerstag 09.12.2021, 17:05 Uhr – (ds)Am späten Donnerstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus verletzt. Der Linienbus befuhr gegen 17:05 Uhr den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Friedrich-Ebert-Allee kommend und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen.

Dabei übersah die 54-jährige Busfahrerin eine 19-jährige Fußgängerin, die außerhalb der Fußgängerfurt die Bahnhofstraße aus Richtung Reisinger-Anlage in Richtung Adolfsallee überqueren wollte. Die Ampel zeigte sowohl für den Linienbus als auch für Fußgänger Grünlicht.

Durch den Zusammenstoß fiel die 19-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Die Bahnhofstraße wurde für die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten stadteinwärts gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, 09.12.2021, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Sonnenberg haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag diverse Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher hebelten zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr die Terrassentür des Hauses auf und drangen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Nachdem die Unbekannten diese dann durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher gescheitert

Wiesbaden-Biebrich, Cheruskerweg, 09.12.2021, 08.10 Uhr bis 19.10 Uhr,

(pl)Die Terrassentür und ein Fenster eines Einfamilienhauses im Cheruskerweg in Biebrich haben am Donnerstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten zwischen 08.10 Uhr und 19.10 Uhr erfolglos versucht, die Tür und das Fenster aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brand in Bistro

Mainz-Kastel, 10.12.2021, 03.35 Uhr – (pl) – In den Räumlichkeiten eines Bistros im Schmalweg in Mainz-Kastel ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde gegen 03.35 Uhr von einem Zeugen bemerkt und von der Feuerwehr gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ertappte Diebe ergreifen die Flucht

Mainz-Kastel (ots) – 08.12.2021, 15.05 Uhr – (pl) – Ein Mitarbeiter eines Weihnachtsbaumverkaufs in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ertappte am Mittwochnachmittag im Verkaufsraum zwei mutmaßliche Diebe. Die beiden Männer wurden gegen 15.00 Uhr von dem Mitarbeiter erwischt und daraufhin in dem Verkaufsraum eingesperrt. Dem Duo gelang es jedoch, die Tür gewaltsam zu öffnen, um dann ohne Beute die Flucht zu ergreifen.

Die beiden Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der beiden sei etwa 20 Jahre alt sowie schlank gewesen, der andere etwa 30 Jahre alt und muskulös.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Elektrotechnikteile aus Neubau gestohlen

Wiesbaden-Dotzheim (ots) – 04.12.2021, 12.00 Uhr bis 08.12.2021, 18.00 Uhr – (pl) – Zwischen Samstagmittag und Mittwochabend haben unbekannte Täter aus einem Neubau in der Ludwig-Erhard-Straße in Dotzheim Elektrotechnikteile im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zur Baustelle und entwendeten unter anderem Schalter, Steckdosen, Sicherungen sowie eine Kabelrolle und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise nimmt das 3.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus

Kollision im Gegenverkehr – Fahrzeug fährt weiter

Idstein, Donnerstag, 10.12.2021, 07:20 Uhr – (fh) – Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 275 kurz vor dem Ortseingang Idstein-Eschenhahn zu einem Unfall im Gegenverkehr, bei dem sich ein Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Wie die Fahrerin eines blauen Ford Fiesta der Polizei mitteilte, sei sie gegen 07:20 Uhr auf der Bundesstraße von Taunusstein kommend in Richtung Eschenhahn unterwegs gewesen.

Kurz vor dem Ortseingang Eschenhahn seien ihr mehrere Fahrzeuge entgegengekommen. Eines der Fahrzeuge habe dabei den linken Außenspiegel ihres Ford gestreift und diesen dadurch beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug sei daraufhin ohne anzuhalten davongefahren. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Pkw vor.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Festfahrung eines Schubverbandes auf dem Galgengrund

Eltville am Rhein (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 gegen 23:40 Uhr, fuhr sich ein niederländischer Schubverband auf dem Rhein bei Eltville außerhalb des Fahrwassers auf dem “Galgengrund” fest. Der Schiffsführer steuerte den mit 2.870 Tonnen Kohle beladenen Schubverband in der Bergfahrt offensichtlich wegen menschlichen Fehlverhaltens zu weit nach Backbord.

Die durch die Revierzentrale Oberwesel verständigte Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden begann noch in der Nacht mit der Schiffsunfallaufnahme. Der festgefahrene Güterschubleichter wurde vom Motorschiff abgekoppelt und vorerst auf dem “Galgengrund” belassen.

Nachdem am darauffolgenden Morgen etwa 350 Tonnen Kohle aus dem havarierten Schubleichter entladen wurden, gelang es einem Vorspannboot den Leichter vom Grund freizuziehen. Es kam während des gesamten Vorfalls zu keiner Beeinträchtigung der übrigen Schifffahrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache erfolgten durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen