Unfallflucht

Niederaula – In der Zeit vom Mittwoch (08.12.), gegen 19 Uhr und Donnerstag (09.12.), gegen 4 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula seinen schwarzen Dacia Duster in der Schlitzer Straße ordnungsgemäß am Straßenrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug am Radkasten vorne rechts.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Heringen – Am Donnerstag (09.12.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Zusmarshausen (LK Augsburg) die L3306 von Lengers kommend in Richtung Wölfershausen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der unbekannte Fahrzeugführer dabei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und beschädigte so den Außenspiegel des Fahrzeugs des Augsburgers.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Lengers. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda – Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 07:30 Uhr befuhren ein 22jähriger Golf-Fahrer, ein 18jähriger Peugeot-Fahrer und eine Mercedes-Fahrerin die Petersberger Straße in in Richtung Innenstadt. In Höhe der Ratgarstraße wollten der Golf und der Peugeot-Fahrer nach rechts abbiegen. Der Golf-Fahrer musste jedoch beim Abbiegevorgang verkehrsbedingt anhalten. Der Peugeot-Fahrer hielt ebenfalls an, stand dabei jedoch noch auf der Petersberger Straße.

Die nachfolgende Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf, wodurch dieser wiederum auf den Golf geschoben wurde. Die Fahrerin des Mercedes sowie der Peugeot-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.400 Euro.

Ebersburg – Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 14.00 Uhr befuhr eine 34-jährige mit ihrem Volvo die Bonifatiusstraße in Thalau und wollte nach links auf die L 279 in Richtung Döllbach abbiegen. Hierbei übersah sie den Daimler-Lkw eines 55-jährigen, der aus Richtung Döllbach kommend in Richtung Schmalnau fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die Volvo-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Nach gefährlichem Überholmanöver – Zeugen gesucht

Niederaula – Am Donnerstagabend (09.12.), gegen 20:15 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über ein gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße 454 zwischen Niederaula und Niederaula-Kleba. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die fahrzeugführende Person eines weißen Skoda Superb die Straße aus Richtung Niederaula kommend und überholte hierbei mehrere Fahrzeuge.

Im Bereich einer Rechtskurve versuchte die Fahrerin oder der Fahrer des Skoda einen vorausfahrenden Lkw zu überholen und lenkte hierzu in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste eine bis dato unbekannte Person daraufhin mit ihrem Pkw in einen an die Fahrbahn angrenzenden Acker ausweichen. Anschließend entfernten sich beide Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeugführer oder der Fahrzeugführerin des weißen Skoda Superb sowie dem Fahrer oder der Fahrerin des noch unbekannten Fahrzeugs, dass in den Acker ausweichen musste. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Neuhof – Unbekannte versuchten am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 9 Uhr, die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Schulstraße im Ortsteil Giesel aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Baustellencontainer

Neuhof – Eine Baustelle in der Straße “Am Stockgraben” im Ortsteil Dorfborn wurde am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 9 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln und Flexen versuchten die Einbrecher unbefugt in einen dortigen Baustellencontainer zu gelangen. Dies gelang glücklicherweise nicht, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Einfamilienhauses

Fulda – Am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 11:15 Uhr, kam es in der Merkurstraße im Ortsteil Haimbach zu einem Brand in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus. Die Feuerwehr hatte das Feuer glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnte den Brand ablöschen, bevor er auf andere Gebäude übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Osthessen Tel. 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pkw aufgebrochen

Neuhof – In der Nacht auf Donnerstag (09.12.) brachen Unbekannte in der Hattenhofer Straße einen schwarzen VW Golf auf. Das Auto stand im Hof eines Einfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter Telefon 06655/9688-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin

Kraftfahrzeuge nach dem Abstellen zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag (09.12.), gegen 11 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Homberger Straße einen Geldbeutel. Während eines Einkaufs hängte eine 75-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment griffen die Langfinger in die Tasche und entwendeten unbemerkt die darin befindliche Geldbörse.

Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Rathaus

Heringen – Das Rathaus in der “Oberen Goethestraße” wurde, in der Zeit von Dienstag (07.12.) bis Mittwoch (08.12.), Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbiegen eines Fenstergitters und Öffnen eines dahinter befindlichen Kellerfensters versuchten die Einbrecher in das öffentliche Gebäude einzusteigen.

Glücklicherweise gelangten die Täter augenscheinlich jedoch nicht in die Räumlichkeiten, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Bike gestohlen

Bebra – Ein dunkelblaues E-Bike der Marke Stevens, Modell “Hazard”, entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (07.12.) bis Freitagmorgen (10.12.) aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Rathausmarkt”.

Das Zweirad hat einen Wert von circa 2.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Falsche Microsoft Mitarbeiter – Polizei warnt

Fulda (ots) – Am Telefon gaben sich Unbekannte in den letzten Tagen im Landkreis Fulda in mehreren Fällen als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Unter dem Vorwand, der Computer der Angerufenen sei mit Viren verseucht, versuchten die Betrüger sogenannte Fernzugriffe auf die entsprechenden Geräte. So wollten die Täter Zugang zu vertraulichen Daten und das Onlinebanking ihrer Opfer erlangen. In den meisten Fällen wurde der Betrugsversuch frühzeitig erkannt, sodass kein Vermögensschaden eintrat. In 2 Fällen waren die Täter erfolgreich und erbeuteten insgesamt eine Summe in dreistelliger Höhe.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang – Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Unfall nach riskantem Überholmanöver

Am 09.12.2021, gg. 17:20 Uhr überholte ein PKW aus Ri. Rasdorf kommend einen anderen und beachtete dabei den Gegenverkehr nicht. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden PKW zu verhindern, musste ein 19-jähriger aus Hünfeld seinen PKW Audi durch eine Vollbremsung stark abbremsen und auf den Seitenstreifen ausweichen. Ein hinter ihm fahrender 22-jähriger ebenfalls aus Hünfeld stammender PKW-Fahrer konnte ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Beide Fzg. wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR Der überholende PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen des VW Caddy abgelesen werden. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Tel.-Nr. 06652/96580

Unfall im Gegenverkehr

Ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Burghaun befuhr am 09.12.202, gg. 18:32 Uhr die K 12 aus Ri. Hünfeld-Dammersbach in Ri. Petersberg-Steinhaus. Auf einem Gefällstück kam ihm ein 54-jähriger Fahrer eines Daimler entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren kam es zum Zusammenstoß der Spiegel.

Der Ford-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fzg., durchfuhr einen Flutgraben und kam neben einem Baum zum Stehen. An beiden Fzg. und an Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von 8.700 EUR. Da bei dem Fahrer des Ford Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Maar § Am 04. Dezember in der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:45 Uhr parkte der Seat Ibiza eines Pflegedienstes an verschiedenen Stellen in Maar. Als das Fahrzeug wieder auf dem Pflegestützpunkt stand, wurde festgestellt, dass der Seat an der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Seat gestoßen und hatte diese Beschädigung verursacht.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Seat entstand Sachschaden von 2.000 EUR.

Pkw beim Ausparken beschädigt

Lauterbach § Am 08. Dezember gegen 13:00 Uhr parkte eine 84-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki Splash auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße. Beim Ausparken aus der Parkfläche stieß sie gegen den Skoda Rapid einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher neben dem Suzuki auf dem Parkplatz geparkt war und beschädigte diesen.

Die 84-jährige Fahrerin meldete den Unfall telefonisch auf unserer Dienststelle, da sie noch einen dringenden Termin hatte und nicht auf die Geschädigte warten konnte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4.000 EUR.

Verkehrsunfälle

Rotenburg- (ots) – Zur Unfallzeit am 10.12.21, 00.47 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Morschen die L 3226 aus Richtung Rotenburg-Schwarzenhasel kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. Ein Reh lief von links nach rechts über die Fahrbahn. Der Fahrer wich dem Tier aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Gesamtschaden ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rotenburg- Am 09.12.21, 18.41 Uhr, befuhr eine Alheimer Pkw-Fahrerin mit ihrem VW-Polo die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe des sog. Wäldchens kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Leitplanke. Von dort schleuderte sie über die Fahrbahn und kam im linken Straßengraben zum Stehen. Gesamtschaden ca. 4.400 Euro. Verletzt wurde niemand.

Alheim-Baumbach- Eine Alheimerin befuhr mit ihrem VW-Kombi am 09.12.21, 09.40 Uhr, die Braacher Straße aus Richtung Alheim Niederellenbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Im Bereich der Braacher Straße fuhr sie vermutlich infolge von Unachtsamkeit gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw-Nissan aus Bad Nauheim, der durch den Aufprall nach vorn auf den davor geparkten Pkw-Skoda aus Rotenburg geschoben wurde.

Weiterhin wurde der Pkw aus Bad Nauheim durch den Aufprall nach rechts gegen einen abgemeldeten Pkw geschleudert, welcher auf einem Grundstück geparkt war. Gesamtschaden ca. 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

