Neustadt: Brand eines Nebengebäudes einer Tierarztpraxis

Neustadt an der Weinstraße – Im Außenbereich einer Tierarztpraxis, in der Lachener Straße, brach am Freitag, 10.12.2021 kurz vor 10:00 Uhr ein Brand aus. Die erstanrückenden Kräfte konnten eine sichtbare Rauchentwicklung bestätigen. Der Besitzer des Objektes hatte bereits mit einem Gartenschlauch erste Löschmaßnahmen unternommen und das Gebäude räumen lassen.

In einem direkt an das Gebäude angebauten Zwinger war es zu einem Brand gekommen. Die Flammen schlugen bereits auf das Dach über. Die Feuerwehr führte unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Löschmaßnahmen weiter und hatte die Lage nach zwanzig Minuten unter Kontrolle. Um zu kontrollieren, ob sich die Flammen nicht schon in die Dämmung unter das Dach gefressen haben, musste im Innenbereich ein kleiner Teil der Holzverkleidung geöffnet und mit der Wärmebildkamera überprüft werden. Zum Glück konnten kein Schwelbrand oder Brandnester lokalisiert werden. Den Zwinger räumten die Einsatzkräfte aus und löschten einzelne dort gelagerte Gegenstände nach.

Sechs Personen aus dem Objekt zogen sich eine leichte Rauchgasinhalation zu und wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Eine weitere Abklärung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Was zu dem Brand führte ist aktuell noch unbekannt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben noch während des laufenden Einsatzes die Ermittlungen aufgenommen. Ebenso können zur Höhe des entstandenen Sachschadens keine Angaben gemacht werden.

Während des über einstündigen Einsatz war die Lachener Straße zwischen Eduard-Jost-Straße und Europastraße für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz stand die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung, die Brandermittler, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 23 Einsatzkräften.