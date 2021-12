Mainz: Verlängerung – „The Mystery of Banksy“ bleibt bis 30. Januar 2022

Mainz – In der lulu in Mainz gastiert seit Anfang Oktober die Erfolgs-Ausstellung zu Ehren der Kunst-Ikone Banksy – und die wird nun sogar bis zum 30. Januar 2022 verlängert! Grund dafür ist das große Besucheraufkommen in den vergangenen Wochen.

Die Begeisterung für „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist generationenübergreifend. Eltern mit ihren Kindern, Seniorinnen und Senioren, Schulklassen, Kunstneulinge und Kunsterfahrene besuchen die erfolgreiche Blockbuster Schau in Mainz.

Der Veranstalter Oliver Diaz freut sich über den anhaltenden Interessentenstrom: „Die Besucherzahlen sind zu den coronabedingt eingeschränkten Zeiten wirklich beeindruckend und ein voller Erfolg. Darum haben wir uns dafür entschieden die Ausstellung um zwei Wochen zu verlängern, um allen Besuchern einen Ausstellungsrundgang zu ermöglichen.“