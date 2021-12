Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Verkehrsunfallflucht – In falscher Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – In falscher Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am 09.12.2021, gegen 17:15 Uhr, in der Mußbacher Landstraße in Neustadt an der Weinstraße. Dieser fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand von der Mußbacher Landstraße kommend in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. In diesem Moment befand sich ein 38jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda bereits auf der inneren Fahrspur des Kreisverkehrs. Als der Neustadter das entgegenkommende Fahrzeug wahrnahm, wich dieser mit seinem Fahrzeug aus, um so einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Pkw. Am Fahrzeug des Neustadters entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Neustadt, Ortsteil Mußbach, fort. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrzeug dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße telefonisch unter der 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt Betrunken randaliert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 08.12.2021 gegen 23:15 Uhr wurden Hausbewohner in der Straße Am Speyerbach auf einen Mann aufmerksam, der vor der Haustüre Lärm verursachte. Es stellte sich heraus, dass er in einem augenscheinlich betrunkenen Zustand einen an der Haustür befindlichen Adventskranz beschädigte. Von den Bewohnern darauf angesprochen wurden diese von dem 22-Jährigen beleidigt. Zudem stürzte der Mann und beschädigte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Die gerufene Polizei stellte fest, dass der 22-Jährige zwar betrunken aber aufnahmefähig war, ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause geschickt. Der Grund für seine Aktivitäten konnte bislang nicht herausgefunden werden.

