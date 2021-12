Bedrohung mit zerbrochener Glasflasche

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 gegen 13:50 Uhr, wurde das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Schifferstadt in einer städtischen Unterkunft in der Mutterstadter Straße unterstützt. Ein 26-jähriger Bewohner bedrohte zuvor den Hausmeister mit einer zerbrochenen Glasflasche und einem Messer.

Gegenüber dem Ordnungsamt äußerte der 26-Jährige Suizidgedanken. Der Mann wurde in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Einrichtung gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Unfallflucht – Verursacher gesucht

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 gegen 18:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Landesstraße 454 von Speyer kommend in Richtung Schifferstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Kurve teilweise auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW eines 60-Jährigen am Außenspiegel und an der Fahrerkabine. Der 60-jährige LKW-Fahrer bremste daraufhin ab, der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. An dem LKW entstand am Außenspiegel Sachschaden.

Hinter dem 60-jährigen LKW-Fahrer fuhren dessen Arbeitskollegen ebenfalls mit LKWs. Aufgrund des Bremsvorgangs des 60-Jährigen bremsten die dahinterfahrenden LKWs ab. Dies wurde durch einen nachfolgenden 17-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannt, sodass dieser auf den vor ihm abbremsenden LKW auffuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtenden LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontrollen zur Einbruchsprävention

Mutterstadt/Altrip (ots) – Die Polizeiinspektion hat am Mittwochnachmittag 08.12.2021 und in den Abendstunden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Mutterstadt in der Ruchheimer Straße / Medardusring und in Altrip in der Rheingönheimer Straße Kontrollstellen eingerichtet.

Neben den Standkontrollen wurden auch mobile Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand die Einbruchsprävention. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Die Polizei wird im Hinblick auf die “dunkle Jahreszeit” weiterhin Kontrollen durchführen.

Betrunkener Rollerfahrer

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 19:00 Uhr, wurde ein 57-jähriger Rollerfahrer in der Schifferstadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch eine Ärztin Blut entnommen.

Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Angehörigen übergeben. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Gegen den 57-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.