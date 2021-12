Mit Schreckschusswaffe bedroht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 08.12.2021 bedrohte ein 65-Jähriger einen 25-Jährigen in der Mundenheimer Straße mit einer Schreckschusswaffe. Der 65-jährige schaute in das Auto des 25-Jährigen, woraufhin ihn dieser ansprach. Der 65-jährige Mann reagierte aggressiv und bedrohte den 25-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe.

Anschließend fuhr der ältere Mann weg. Der 25-jährige verständigte die Polizei. Über das Kennzeichen wurde der 65-Jährige ermittelt. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Schreckschusswaffe bei dem Mann auffinden und sicherstellen.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 08.12.2021 zwischen 21-21:50 Uhr, beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Geschäftes für Rasierer u.a. in der Wredestraße. Den oder dem Täter gelang es jedoch nicht in das Geschäft einzudringen. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochabend 08.12.2021 gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen verständigt, da eine scheinbar betrunkene Frau mit einem Auto in der Bismarckstraße losgefahren sei. Der Zeuge habe die Frau noch darauf angesprochen und sie gebeten nicht loszufahren. Die Frau sei aber trotzdem losgefahren. In der Wredestraße konnte die 43-jährige Frau von Polizeikräften kontrolliert werden.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung. Dieser ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der 43-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.

Unklarer Unfallhergang – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 08.12.2021 gegen 11:10 Uhr, soll eine 48-jährige Autofahrerin in der Kaiser-Wilhelm-Straße (vor einer Apotheke) einen 32-Jährigen gestreift haben. Der 32-Jährige sei zuvor aus einem geparkten Auto ausgestiegen.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten bittet die Polizei, um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 08.12.2021 gegen 10:15 Uhr, übersah ein

64-jähriger beim Abbiegegen vom Kaiserwörthdamm einen auf dem Radweg fahrenden

37-jährigen Pedelc-Fahrer. Der 37-Jährige konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern und stürzte.

Er wurde leicht verletzt und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 08.12.2021 gegen 18:30 Uhr, fuhren ein

55-jähriger Radfahrer und eine 54-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der

Konrad-Adenauer-Brücke. Als der 55-Jährige die 54-Jährige überholen wollte, sollen sich die Lenker verkeilt habe, so dass beide Radfahrenden stürzten.

Beide wurden leicht verletzt.

Der Radfahrer musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Rädern entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Auto flüchtet nach Unfall – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 09.12.2021 gegen 10:10 Uhr, fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Landstraße (L527) von Maxdorf in Richtung Ludwigshafen-Oggersheim. Nach der Ampelkreuzung in Richtung Ludwigshafen-Ruchheim (L524) wechselte ein Auto den Fahrstreifen, ohne zu blinken. Die 30-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte eine Verkehrsinsel.

Die schwangere Autofahrerin erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachsachen in Höhe von ca. 300 Euro. Das unfallverursachende Auto fuhr unerlaubt Richtung Oggersheim weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen SUV gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtenden Auto geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de. erbeten.

Mehrere betrügerische Anrufe in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) Am Mittwoch 08.12.2021 wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen wieder mehrere betrügerische Anrufe gemeldet. Eine 69-Jährige wurde von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Die Angerufene war über die Betrugsmasche informiert und fiel nicht darauf herein. Ebenfalls vorbildlich verhielten sich eine weitere 69-Jährige und zwei 74-Jährige.

Die drei Frauen wurden von angeblichen Polizeibeamten angerufen. In 2 Fällen versuchten die Betrüger mit einem Schockanruf an das Geld der Seniorinnen zu kommen und gaben an dass Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätten. Im dritten Fall schilderte ein angeblicher Polizeibeamter der 74-Jährigen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde. Alle Frauen schöpften Verdacht und so gelang es den Tätern glücklicherweise nicht etwas zu erbeuten.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizei-Notrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/