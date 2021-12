Schlechte “Scherze” führen zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Einen schlechten “Scherz”, beziehungsweise gleich mehrere, haben sich unbekannte Täter am Mittwoch mit einem Mann aus dem Stadtgebiet erlaubt. Innerhalb von 24 Stunden wurden mehrere Lieferdienste mit diversen Bestellungen, ein Schlüsseldienst, ein Shuttle-Service und auch das städtische Ordnungsamt wegen einer vermeintlich hilflosen Person zur Adresse des 54-jährigen Mannes geschickt. In Auftrag gegeben hatte der Mann davon selbst nichts.

Noch während die Polizeistreife sich vor Ort aufhielt, um den Sachverhalt aufzunehmen, trafen zwei Taxifahrer an der Adresse ein, die ebenfalls hierher bestellt wurden, allerdings nicht von dem 54-Jährigen.

Wie hoch der Schaden für die einzelnen Dienstleister ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Auf den Unbekannten kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Sanitätern mit Schläge gedroht

Kaiserslautern (ots) – In der Augustastraße hat am Mittwochabend ein 29-Jähriger mutmaßlich 5 Sanitäter bedroht und beleidigt. Während sich die Helfer in der Halle der Rettungswache aufhielten, ging der Verdächtige am geöffneten Rolltor vorbei. Offensichtlich grundlos beschimpfte und beleidigte der Mann die Rettungskräfte. Er drohte ihnen Schläge an.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Krawallmacher. Der 29-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte er als Verdächtiger identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Zweiter Aufbruch in 24 Stunden

Kaiserslautern (ots) – Nur rund 24 Stunden nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Waldstraße ist ein weiterer Automat geknackt worden. Tatort in diesem Fall: die Langenfeldstraße. Auch hier dürfte die Tatzeit zwischen 2 und 6 Uhr liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.

Am Donnerstagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Tabakfirma den aufgebrochenen Automaten fest und verständigte die Polizei. Ähnlich wie bei der Tat in der Waldstraße hatten sich die Täter auch hier nur für das Bargeld im Automaten interessiert, in diesem Fall ausschließlich für die Scheine.

Bislang konnten keine Zeugen ausfindig gemacht werden, die etwas beobachtet haben. Die Ermittler sind für jeden Hinweis unter der oben angegebenen Nummer dankbar. |cri

“Blackout” vor und/oder nach Unfall

Kaiserslautern (ots) – Im Berufsverkehr ist es am Mittwochmorgen auf der B270 zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr prallte ein Honda in Höhe der Anschlussstelle zur A6 einem Ford Mustang aus noch ungeklärten Gründen aufs Heck.

Während der 27-jährige Mustang-Fahrer über Nackenschmerzen klagte, kam der 34 Jahre alte Honda-Fahrer unverletzt davon; allerdings konnte er sich nicht an den Unfall erinnern und gab an, ein “Blackout” gehabt zu haben. Ob möglicherweise gesundheitliche Probleme eine Rolle spielten, muss noch geprüft werden.

Sowohl der Honda als auch der Ford waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Mit brachialer Gewalt haben unbekannte Täter in der Waldstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Eine Zeugin hatte in der Nacht zu Mittwoch den mutmaßlichen Täter beobachtet und die zuständige Tabakfirma informiert. Ein Mitarbeiter fuhr allerdings erst am Vormittag zur genannten Adresse, schaute sich die “Bescherung” an und verständigte dann die Polizei.

Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das Bargeld im Automaten abgesehen, sie nahmen die gesamte Geldkassette mit. Die Zigaretten blieben unberührt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Zeugen in der Nacht gegen 3 Uhr laute Geräusche gehört und einen jungen Mann gesehen, der sich an dem Automaten zu schaffen machte. Als er merkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der Täter in Richtung Schule. Ein Zeuge folgte ihm noch ein Stück, verlor ihn dann aber aus den Augen.

Von dem Unbekannten konnten sie folgende Beschreibung abgeben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, bekleidet mit grauer Tarnhose, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke darüber. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250. |cri

Jugendliche werfen mit Eiern

Kaiserslautern (ots) – Eine ungewöhnliche Beobachtung hat eine Jugendliche am Mittwochmorgen in der Bleichstraße gemacht. Wie die 16-Jährige später der Polizei meldete, hatte sie auf ihrem Weg zur Schule gegen 7.30 Uhr mehrere schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche beobachtet, die mit rohen Eiern um sich warfen.

Doch nicht nur das: Von einem der Eier wurde das Mädchen am Hinterkopf getroffen. Da sie eine Wollmütze trug, prallte das Ei ab und zersprang erst, als es auf den Boden fiel. Dennoch erlitt die 16-Jährige leichte Schmerzen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ob die Eier auch gegen die umliegenden Häuser geworfen wurden und Schäden entstanden, muss noch überprüft werden.

Über die Jugendlichen konnte die Zeugin aufgrund der Dunkelheit nur sagen, dass sie etwa 1,75 Meter groß sind, dunkel gekleidet waren, Kapuzen über den Kopf gezogen hatten und auch Masken trugen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Diebe nehmen mit, was im Auto herumliegt

Kaiserslautern (ots) – Weil er sein Auto über Nacht unverschlossen abgestellt hat, ist ein Mann im Stadtgebiet Opfer von Dieben geworden. Am Mittwochmorgen stellte der 29-Jährige fest, dass unbekannte Täter in der Straße “Lothringer Dell” in seinen VW Golf eingedrungen sind und sich die Geldbörse unter den Nagel gerissen haben, die im Wageninneren abgelegt war. Darin befanden sich unter anderem der Personalweis sowie mehrere EC- und Kreditkarten. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag waren Diebe im Oskar-Schlemmer-Ring aktiv. Zwischen 22 und 11 Uhr drangen sie auf noch nicht geklärte Weise in einen verschlossenen Pkw ein und durchsuchten ihn. Gestohlen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen eine Sonnenbrille sowie das Serviceheft des Fahrzeugs.

Hinweise auf verdächtige Personen, die als Täter in Frage kommen, bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 – 2620 oder an die Polizeiinspektion 2 unter 0631 / 369 – 2250. |cri

Platzverweis für Drängler

Kaiserslautern (ots) – Ein 43-jähriger Familienvater ist am Mittwoch in einer Corona-Teststation unangenehm aufgefallen. Statt sich in die Warteschlange vor der Teststelle in der Mennonitenstraße einzureihen, drängelte sich der Mann mit seiner 8-jährigen Tochter vor. Er betrat den Container, in welchem die COVID-Teststelle untergebracht ist, und wollte diesen auch nach Aufforderung durch einen Mitarbeiter nicht mehr verlassen.

Wegen des Verhaltens des 43-Jährigen mussten die Testungen kurzzeitig unterbrochen werden. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis, diesem kam er nach. Auf den 43-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs zu. |erf

Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet sind zwei Autos von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt worden. Am Mittwoch gingen entsprechende Anzeigen aus der Bahnhofstraße und der Richard-Wagner-Straße ein.

In der Bahnhofstraße malträtierten die Unbekannten einen Mercedes Benz. Als der Halter am Mittwoch gegen 8.50 Uhr zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass der Heckscheibenwischer abgerissen wurde. Außerdem hinterließen die Täter eine Delle in der Kofferraumklappe unterhalb der Heckscheibe. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen mehrere Tage stand.

Gegen 13 Uhr meldete sich ein anderer Autobesitzer, dessen Toyota Yaris seit dem Vorabend in der Richard-Wagner-Straße in Höhe des Hauses Nummer 69 abgestellt war. Hier traten Unbekannte den Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmittag, 13 Uhr, jemand aufgefallen ist, der sich an dem Toyota zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Scheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Eine Sachbeschädigung ist in der Nacht zu Donnerstag aus der Fruchthallstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter haben hier an einem Wohn- und Geschäftshaus die Haustür beschädigt. Gegen 01 Uhr wurde festgestellt, dass die doppelverglaste Scheibe offenbar absichtlich eingeworfen wurde. Sachschaden: mehrere hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter und/oder das Tatwerkzeug gibt es bislang nicht. Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagnacht, 1 Uhr, etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter 0631/369 – 2250 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. |cri

Autoscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtgebiet haben sich Diebe in der Nacht zum Mittwoch an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Am Weidengarten schlugen sie an einem Transporter eine Seitenscheibe ein. Sie durchwühlten den Innenraum des Wagens und beschädigten dabei das Handschuhfach. Beute machten die Täter nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht.

Im Lothringer Schlag sahen es Unbekannte auf ein unverschlossenes Auto ab. Aus dem Fahrzeug stahlen sie einen Geldbeutel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Baucontainer in der Pariser Straße ist in der Nacht zu Mittwoch zur Zielscheibe von Einbrechern geworden. Mitarbeiter der betroffenen Baufirma stellten am Mittwoch fest, dass unbekannte Täter das Schloss am Container entfernt haben und in den Container eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge wurden aus dem Container, der in Höhe des Hauses Nummer 13 steht, eine Motorsäge, Rührmaschinen sowie mehrere Bohrerköpfe gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Tatzeit kann aktuell nur auf den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochvormittag, 10 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, denen in diesen Stunden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich gern unter der Nummer 0631/369-2250 an die Polizeiinspektion 2 wenden. |cri

Unfall: Zwei Verletzte – Bundesstraße gesperrt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Auf der Bundesstraße zwischen Enkenbach und Fischbach sind am späten Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt. In Höhe der Autobahnzufahrt auf die A 6 nach Kaiserslautern missachtete eine 41-Jährige beim Linksabbiegen den Vorrang einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Frauen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Zeitweise musste die Bundesstraße gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr. Den entstandenen Unfallschaden schätzen die Beamten auf mindestens 11.000 Euro.

Die Autos der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. |erf