54-jähriger Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Mannheim-Sandhofen (ots) – Ein 54-jähriger Mann erlitt bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag 08.12.2021 auf einem Firmengelände im Stadtteil Sandhofen tödliche Verletzungen. Der Sattelzug des 54-Jährigen sollte auf dem Betriebsgelände in der Sandhofer Straße mit Papierrollen beladen werden.

Ein ebenfalls 54-jähriger Firmenmitarbeiter transportierte hierzu mit einem Flurförderfahrzeug die rund 2,5 Tonnen schweren Papierrollen zu dem Fahrzeug und hob diese auf den Auflieger. Dabei übersah er gegen 14.30 Uhr den Fahrer des Sattelzugs und drückte diesen gegen die Ladebordwand.

Hierdurch erlitt der 54-Jährige schwerste Verletzungen, denen er trotz intensiver Reanimationsversuche des Notarztes noch am Unfallort erlag. Ein angeforderter Rettungshubschrauber musste ohne Patient wieder abheben. Der 54-jährige Staplerfahrer wurde zunächst durch Notfallseelsorger von Ort betreut und anschließend zur Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Gewerbeaufsichtsamt dauern an.

Versuchter Einbruch in Apotheke – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Apotheke in P2 einzubrechen. Vermutlich im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr versuchten die Unbekannten eine Zugangstür zum Verkaufsraum einzutreten. Die Tür hielt jedoch Stand, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchten mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Geräusche festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Montag 12:00 Uhr und Mittwoch, 12:30 Uhr, in der Friedrichstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen auf Höhe der Hausnummer 74 geparkten Kia Ceed und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970,zu melden.