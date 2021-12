Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – 10.000 EUR Sachschaden

Brühl (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18:10 Uhr an der Kreuzung Albert-Bassermann-Straße / Rennerswald. Eine 54-Jährige Nissan-Fahrerin befuhr die Albert-Bassermann-Straße in Fahrtrichtung “real-Markt” und übersah an der Kreuzung zur Straße “Rennerswald” einen 61-Jährigen Opel-Fahrer, welcher vorfahrtsberechtigt in Fahrtrichtung der Straße “Traumannswald” unterwegs war. Beide Autos kollidierten miteinander. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 10.000 EUR.

20 Schockanrufe am Donnerstagnachmittag innerhalb von 2,5 Stunden

Sinsheim (ots) – Perfide Betrüger, die sich als Polizeibeamte oder wie am Donnerstag 09.12.2021, Stand 15.30 Uhr, in bislang 20 Fällen (zwischen 13.00-15.30 Uhr) als Ärzte oder Mitarbeiter in der GRN-Klinik ausgeben, haben es nach wie vor auf das Ersparte und die Wertsachen älterer Menschen in Sinsheim und seinen Ortsteilen angesehen.

Die Masche heute: ein Angehöriger des Angerufenen soll wegen einer Corona-Erkrankung in einer Klinik liegen. Um ihn zu retten, müsse ein teures Medikament besorgt werden, das bis zu mehreren zehntausend Euro koste.

Bislang ging keiner der zunächst schockierten Seniorinnen und Senioren auf die Forderungen ein. Einige von ihnen bemerkten auch die Betrugsabsichten, legten sofort auf und verständigten die Polizei. Hinweise zu betrügerischen Anrufen jedweder Art über den Polizeinotruf 110, an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Straßenraub

Ladenburg (ots) – Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr schob ein 11-jähriger Junge in der Wallstadter Straße sein Fahrrad. Ein bislang unbekannter, vermutlich jugendlicher Täter schubste den 11-Jährigen und flüchtete mit dem Fahrrad im Wert von ca. 600 Euro in Richtung Färbergasse. Die anschließende Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ergebnislos.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, braune Hautfarbe, kleine Augen, trug eine schwarze Jacke.

Bei dem schwarzen Fahrrad handelt es sich um die Marke Cube, Reifengröße 26 Zoll, rote Akzente, mit Licht, Gepäckträger, Fahrradschloss. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall

Walldorf (ots) – Am Mittwoch gegen Mittag fuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Nissan auf der B 291 von Walldorf in Fahrtrichtung Sandhausen. An der Einmündung Richtung Oftersheim übersah sie die rote Ampel und stieß mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Toyota-Fahrer zusammen, der bei Grünlicht aus Richtung Oftersheim nach links in Richtung Sandhausen abbog. Der Gesamtunfallschaden ist auf rund 6.000 Euro zu beziffern. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch kurz nach 17 Uhr, fuhr ein Renault Twingo von der Mühlenstraße in den Kreisverkehr ein. Eine 69-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr von der Nadlerstraße aus Richtung Carl-Theodor-Straße in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt der 85-jährigen Twingo-Fahrerin. Beide Fahrerinnen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Aufgrund des regen Verkehrsaufkommen kam es bei der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.