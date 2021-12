Polizeibeamter nach Platzverweis angegriffen

Karlsruhe (ots) – Ein 36-jähriger Mann schlug in der Nacht zum Donnerstag 09.12.2021 in der Wilhelmstraße einen Polizeibeamten und verletzte ihn. Gegen den mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Mann wurde nach einer Kontrolle zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Dabei griff der aus Mannheim stammende Mann unvermittelt die eingesetzten Beamten an und schlug einem Polizisten mit der Faust gegen das Ohr.

In der Folge leistete er bei seiner Festnahme massiven Widerstand und war nur unter großem Kraftaufwand zu fixieren. Der Mann wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Karlsruhe gebracht. Ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Fund von Bombenrest in der Floridastraße

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagvormittag 09.12.2021 wurde bei Bauarbeiten in der Floridastraße gegen 10.15 Uhr ein verdächtiger metallischer Gegenstand gefunden. Durch die Polizei wurden ab 10.20 Uhr umfangreiche Absperrungen errichtet, die Erzbergerstraße war zum Teil gesperrt, der Bahnverkehr in diesem Bereich wurde eingestellt.

Nach Eintreffen von Sachverständigen stellte sich heraus, dass es sich um eine teildetonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelte, an der kein Zünder mehr angebracht war. Die Sperrungen für den Fahrzeug- und Personenverkehr konnten gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Seniorin mit Hund auf der Autobahn unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise unverletzt konnte eine 79-jährige Seniorin von Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in Sicherheit gebracht werden. Die offenbar altersbedingt verwirrte Dame war mit ihrem Hund gegen 16.30 Uhr auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe von Weingarten zu Fuß unterwegs. Sie wurde von vorbeifahrenden Autofahrern gesehen, die die Polizei verständigten.

Diese trafen die Frau neben der Fahrbahn liegend an, der Hund war bei ihr. Zuvor hatte sie die Fahrbahn Richtung Süden bis zur Mittelleitplanke mindestens einmal überquert. Sowohl die Frau als auch der Hund waren unverletzt.

Die Dame trug einen dunkelroten knielangen Mantel und eine graue Strickmütze. Bei dem Hund handelte es sich um einen kniehohen Mischling, schwarz-beiges Fell.

Der Hund wurde durch Polizeibeamte eingefangen und samt seiner Besitzerin in die Obhut von Angehörigen gegeben werden.

Die Polizei sucht nun Autofahrer, die durch den Hund oder die Dame gefährdet wurden. Diese können sich mit der Autobahnpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz

Oberderdingen (ots) – Bei einem Überholmanöver auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Oberderdingen kam es am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-Jähriger Pkw-Fahrer wollte nach den Feststellungen des Polizeireviers Bretten eine 63-Jährige Pkw-Fahrerin überholen und achtete dabei offenbar nicht darauf, dass diese zum Parken nach rechts einscheren wollte. Daraufhin kam es zum Unfall, bei dem die 63-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden beträgt geschätzte 3.000 Euro.

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ettlingen (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 20:45 Uhr in Ettlingen ereignet hat.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 61-Jährige Pkw-Fahrerin zunächst auf der Karlstraße und achtete an der Kreuzung zur Frühlingstraße wohl nicht auf einen von rechts kommenden 20-jährigen Pkw-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Hierbei wurden die Fahrzeuglenker leicht verletzt. Der 20-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ettlingen (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Radfahrer am Mittwochmorgen in Ettlingen zu, als er alleinbeteiligt zu Sturz kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 07:25 Uhr mit seinem Elektrofahrrad den Gehweg der Landstraße entlang. Als er zurück auf die Fahrbahn wechseln wollte blieb er vermutlich aus Unachtsamkeit an einer grünen Mülltonne hängen und stürzte.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Wohnhaus

Karlsruhe-Hagsfeld (ots) – Am Donnerstagnachmittag 09.12.2021 ist gegen 16.00 Uhr in einem Wohnhaus in der Jägerhausstraße in Karlsruhe-Hagsfeld aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es entstand Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die Flammen setzten das Obergeschoss in Vollbrand. Auch der Dachstuhl wurde hierdurch erheblich beschädigt.

Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und sicher verlassen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, bedarf der weiteren Ermittlungen.