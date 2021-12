33-Jähriger randaliert wiederholt – Beamter bei Festnahme leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Nachdem ein 33-jähriger Mann aus Darmstadt am Mittwoch 08.12.21 erst in der Bad Nauheimer Straße randalierte, im Anschluss gegenüber Passanten im Herrngarten handgreiflich wurde und dann bei seiner vorläufigen Festnahme 2 Polizeibeamte leicht Verletzte wurde er in das Gewahrsam der Polizei gebracht und Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach seiner Ausnüchterung und dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er noch in der Nacht zum Donnerstag nach Hause entlassen. Doch ein Wiedersehen ließ nicht lange auf sich warten. Denn nur wenige Stunden später, am frühen Donnerstagmorgen 09.12.21 gegen 06.30 Uhr, wurden die Ordnungshüter erneut von Zeugen alarmiert und in die Grafenstraße gerufen.

Dort hatte ein außer sich geratener Mann durch lautes Schreien und aggressive Pöbeleien die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verdächtigen wiederholt um den 33- Jährigen aus Darmstadt.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der Gestoppte abermals erheblichen Widerstand und verletzte wiederholt einen Beamten leicht. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes wurde der Festgenommene in eine Fachklinik gebracht.

Darmstadt-Dieburg

Randaliert und Scheibe eingeworfen – 47-Jähriger in Fachklinik untergebracht

Modautal-Ernsthofen (ots) – Weil unter anderem die Schaufensterscheibe eines Elektrogeschäfts in der Darmstädter Straße am Mittwochabend (8.12.) beschädigt wurde, brachte die Polizei im Anschluss einen 47-jährigen Tatverdächtigen in eine psychiatrische Fachklinik. Anwohner alarmierten gegen 21 Uhr die Polizei und gaben an, dass ein Mann im Ortskern randalieren würde und unter anderem eine Schaufensterscheibe beschädigt hätte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm eine Polizeistreife einen 47-jährigen Tatverdächtigen fest. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, wurden neben dem Schaufenster auch mehrere Staubsauger des Elektroladens beschädigt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wieso er seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat und ob noch weiter Gegenstände beschädigt wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 47-Jährige darauffolgend in eine Fachklinik eingewiesen.

Brand auf landwirtschaftlichen Betrieb

Groß-Zimmern (ots) – Folgemeldung – Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb hat am Donnerstag 09.12.21 Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen verständigten gegen 16 Uhr über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten, dass eine Halle auf dem Anwesen in der Darmstädter Straße brennenwürde. Umgehend wurden zahlreiche Wehren alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Halle ausgebrochen, in der sich landwirtschaftliche Gerätschaften, Stroh und auch Pferdeställe befanden. Die Flammen breiteten sich anschließend auf das Gebäude aus. Alle Tiere konnten jedoch in Sicherheit gebracht werden.

Eine 42-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort ärztlich versorgt. Durch die Wehren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Er dürfte im mittleren 6-stelligen Bereich liegen. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

(ots) – Erstmeldung – Aufgrund eines Brandes auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Groß-Zimmern sind aktuell Kräfte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag 09.12.2021 meldeten Zeugen über Notruf, dass eine Halle auf dem Anwesen in der Darmstädter Straße brennen würde.

Derzeit sind zahlreiche Kräfte der Feuerwehr vor Ort und mit der Brandbekämfung beschäftigt. Genaue Angaben zur Brandursache, dem genauen Umfang und möglichen Verletzten können derzeit nicht gemacht werden. Aufgrund des Einsatzes kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird gebeten, den Bereich zu umfahren.

Scheibe eingeschlagen und Räume nach Beute durchsucht

Messel (ots) – Einen Schaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Bereich belaufen wird, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstagmorgen (7.12.), 7 Uhr und Mittwochmorgen (8.12.), 7 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Langgasse verursacht.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Hauses ein, betraten die Räume und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten unter anderem Bargeld. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Zurück blieb eine Spur der Verwüstung.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ob ein Tatzusammenhang zu dem versuchten Einbruch in der Sudetenstraße besteht (wir haben berichtet) wird geprüft. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Motorradgeschäft

Pfungstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 08.12.21 brachen bislang unbekannte Kriminelle in ein Motorradgeschäft in der Ostendstraße ein. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt auf das Grundstück des Ladens. Nachdem sie sich Zutritt ins Innere verschafften, machten sie sich neben diverser Motorradbekleidung unter anderem mehrere Motorräder zur Beute.

Offenbar nutzten die Unbekannten zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Stuhl und Leiter als Einstiegshilfe genutzt

Messel (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag 07.12. und Mittwoch 08.12.21 haben ungebeten Besucher ihr Unwesen auf einem Grundstück in der Sudetenstraße getrieben und offenbar versucht gewaltsam in die Räume eines Einfamilienhauses zu gelangen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter im Verlauf der Nacht Zugang zu dem Anwesen verschafft, dort einen Geräteschuppen betreten und einen Stuhl sowie ein Leiter als mögliche Einstiegshilfe unter ein Fenster des Hauses gestellt.

An dem Fenster gelang es den Unbekannten, den Rollladen hochzuschieben doch glücklicherweise scheiterten die darauffolgenden Hebelversuche mit der mutmaßlichen Zielrichtung, das Fenster zu öffnen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Kriminellen von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten fragen: Wem sind in der Tatnacht und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht beschädigten PKW und Zeugen nach einem Verkehrsunfall

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eberstädter Straße in Höhe der Hausnummer 30. Hierbei befuhr eine Autofahrerin die Eberstädter Straße in Richtung Bergstraße und blieb mit ihrem Pkw an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Pkw hängen. Dieser wurde hierdurch mutmaßlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Die Unfallverursacherin meldete den Unfall telefonisch, konnte das Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs jedoch nicht mehr nennen. Dieses konnte an der Unfallstelle auch durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Fahrzeugeigentümer oder Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden, Telefon 06154/63300.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B426 – LKw muss geborgen werden

Otzberg (ots) – Am Mittwoch 08.12.21 kam es um 17.56 Uhr auf der B426 zwischen Wiebelsbach und Zipfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Dortmunder leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 49-jährige Fahrer verbotswidrig (aufgrund einer dortigen Baustelle) die Bundesstraße 426 aus Richtung Wiebelsbach kommend in Richtung Zipfen.

Auf der dortigen Straße kreuzte ein Wild die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 49-jährige Fahrzeugführer nach rechts aus und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam die Sattelzugmaschine mit Auflieger rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

Der Fahrer des Fahrzeugs erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den ebenfalls eingesetzten Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Ferner wurde die Feuerwehr alarmiert, da der Treibstofftank Schaden genommen hat. Die Bundesstraße war zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit zwischen Montag 06.12. um 14.00 Uhr und Dienstag 07.12.um 11.50 Uhr, wurde im Steinweg in Mörfelden ein geparkter schwarzer Pkw Kia beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Kindergarten im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Einhausen (ots) – Auf einen Kindergarten in der Bibliser Straße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (7.-8.12.) abgesehen und versucht, gewaltsam 2 Fenster und eine Tür aufzuhebeln. Glücklicherweise hielten sowohl die Tür als auch beide Fenster stand und das kriminelle Vorhaben blieb im Versuchsstadium stecken.

Der von den Tätern verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt und die Kriminalpolizei in Heppenheim hat ein Strafverfahren eingeleitet. Alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, werden an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 41 erbeten (Rufnummer 06252/7060).

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Zwischen dem Montag 06.12.21 um 06:15 Uhr und Dienstag 07.12.21 um 06 Uhr wurde in Heppenheim, Eifelstr. ein dort geparkter blauer Ford Focus erhebliche beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Hiweise auf den Verursacher bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252/7060.

Odenwaldkreis

Weihnachtsbaumverkauf heimgesucht – Zeugen nach Diebstahl gesucht

Erbach (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag 09.12.21 auf den Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände einer Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße abgesehen. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch 08.12. und 9 Uhr am Donnerstagmorgen 09.12.2021 verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem umzäunten Gelände und brachen eine hier aufgestellte Hütte auf, die unter anderem als Geräteschuppen genutzt wurde.

Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Motorsäge, 2 Akkuschrauber, eine Machete sowie einen Benzinkanister. Der Gesamtwert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Schwer Verletzter bei Verkehrsunfall auf L3106

Höchst i.Odw. (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 18jähriger PKW-Fahrer aus Michelstadt die L 3106 von Rimhorn kommend in Fahrtrichtung Höchst. Auf der Gefällstrecke verlor der Fahrer nach einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, geriet nach rechts zunächst an einen Bordstein bzw. auf den dortigen Grünstreifen. Danach überschlug sich der PKW mehrmals, bevor er auf der Straße zum Stehen kam.

Der verletzte Fahrer konnte sich zunächst nicht selbst befreien. Dies musste mittels Rettungsschere von den alarmierten Rettungskräften der FFW Höchst erfolgen. Im Anschluss kam der Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1.600 EUR. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die L 3106 zeitweise voll gesperrt. Neben der FFW Höchst war ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) – Weil sich Vandalen an einem Fenster eines leerstehenden Gebäudes in der Straße “Am Gänsberg” zu schaffen machten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die weiße Farbschmiererei wurde am Dienstag (7.12.) bemerkt und kann bereits einige Tage zurückliegen. Die Unbekannten hinterließen unter anderem ein Hakenkreuz am Fenster.

Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes nehmen die sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/950-0 entgegen.

Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Erbach/B45-B460 (ots) – Am Donnerstag 09.12.21 ereignete sich gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Einmündungsbereich der B45/B460 nahe des Marbach-Stausee. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus Mossautal befuhr mit ihrem Pkw die B460 und beabsichtigte nach links auf die B45 in Richtung Erbach einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Erbacher, der die B45 mit seinem Pkw von Erbach kommend in Fahrtrichtung Oberzent befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 21-Jährigen im Bereich der Fahrertür beschädigt, sodass die Karosserie zur Befreiung der Fahrzeugführerin durch die Feuerwehr mittels schweren Gerätes aufgeschnitten werden musste. Die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Unfall, woraufhin beide im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei jeweils von einem Totalschaden auszugehen ist. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 20.000 EUR

Die stark frequentierte Unfallörtlichkeit musste während des Einsatzes teilweise vollständig gesperrt werden, was zu einem erheblichen Stau im Berufsverkehr führte. Eingesetzt waren neben der Polizeistation Erbach auch die freiwilligen Feuerwehr von Erbach, Ebersberg und Schönnen sowie die Straßenmeisterei/Hessen mobil Oberzent.

Weidezaun beschädigt

Höchst-Hummetorh/L3318 (ots) – Nachdem am Montagabend (6.12.) im Tatzeitraum zwischen 21-22 Uhr am Ortsausgang Hummetroth ein Weidezaun durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde, sucht die Polizei in Höchst nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der unnbekannte Wagenlenker die Landstraße von Hummetroth in Richtung Hassenroth. Ersten Ermittlungen zufolge, kam er offenbar in einer Linkskurve von seiner Fahrspur ab und krachte in einen angrenzenden Weidezaun. Im Anschluss flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Am Zaun entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt wird.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Höchst sind unter der Rufnummer 06163/941-0 zu erreichen.

Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht – Täter schlagen Glasscheibe ein

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle die Räume eines Vereinsheims in der Fuhrstraße heimgesucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird die Tatzeit zwischen Donnerstag (2.12.) und Sonntag (5.12.) eingegrenzt. Die Täter hatten sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

Dabei wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

