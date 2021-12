Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus

Frielendorf (ots) – 01.12.2021, 11:00 Uhr bis 08.12.2021, 14:30 Uhr – In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der “Große Wiesen” ein und stahlen einen kompletten Tresor. Die Täter brachen eine Wintergartentür auf und gelangten anschließend in das Zweifamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie alle Räume und Schränke. In einem Büroraum hebelten sie einen Tresor von der Wand ab und stahlen diesen.

Weiterhin stahlen sie mehrere Uhren, Schmuck und vorgefundenes Bargeld. Die Täter transportierten den Tresor offensichtlich zu einem in der Nähe stehenden Kraftfahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Unbekannte Täter stehlen Unterhaltungselektronik für hunderttausende Euro aus Lkw

Guxhagen (ots) – 01.12.2021, 19:55 Uhr bis 02.12.2021, 09:55 Uhr – Vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vergangener Woche stahlen unbekannte Täter Elektronikgeräte im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus einem Sattelauflieger auf dem Autobahnrastplatz “Euro Rastpark” Guxhagen.

Die Täter begaben sich zu dem parkenden Lkw mit Auflieger und schnitten mit unbekanntem Werkzeug die metallene Hecktür des Aufliegers auf. Aus dem Innenraum stahlen sie eine größere Anzahl an Unterhaltungselektronik und Zubehör. Die Täter müssen das Diebesgut in einen Lieferwagen oder einen kleinen Lkw umgeladen haben.

Der Diebstahl wurde erst später an einem Abladeort bemerkt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

