Betrunkener Autofahrer verursacht zahlreiche Unfälle hintereinander

Kassel-Nord (ots) – Bei einer gefährlichen Alkoholfahrt in der Nacht zu Donnerstag 09.12.2021 verursachte ein 36-jähriger Mann mit seinem Auto in der Kasseler Nordstadt zahlreiche Unfälle mit einem hohen Gesamtsachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Der Renault krachte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, Hauswände, einen Fahrradständer, ein Straßenschild, Zäune und einen Stromkasten, bis der völlig demolierte Wagen schließlich in einer Baustelle liegen blieb.

Der Fahrer war so stark alkoholisiert, dass er sich nicht auf den Beinen halten konnte und durch die Polizisten gestützt werden musste. Ein Atemalkoholtest war ihm nicht mehr möglich. Der 36-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Wie ein Zeuge den aufnehmenden Polizisten der Reviere Mitte und Nord schilderte, stand er gegen Mitternacht mit seinem Ford an der roten Ampel am Holländischen Platz, als von der Kurt-Wolters-Straße kommend der Renault in die Kreuzung einfuhr, plötzlich nach rechts lenkte und dann frontal gegen sein Fahrzeug stieß. Glücklicherweise blieb der 54-jährige Mann am Steuer des Ford unverletzt.

Nach der Kollision setzte der Renault zurück und fuhr zügig auf der Holländischen Straße davon. Da der Fordfahrer sofort wendete und die Verfolgung des flüchtenden Wagens aufnahm, wurde er Zeuge der folgenden Unfälle: Bei der Fahrt durch den Westring und die Gottschalkstraße krachte der Renault im Vorwärts- und Rückwärtsgang insgesamt in 7 Fahrzeuge, die links- und rechtseitig am Fahrbahnrand abgestellt waren. Nach den weiteren Kollisionen in der Mombachstraße, bei denen der Pkw unter anderem mehrere Bauzäune umfuhr und ein einbetoniertes Straßenschild herausriss, endete die gefährliche Fahrt letztlich in der Baustelle.

Dort konnten die alarmierten Streifen den noch im Auto sitzenden 36-Jährigen festnehmen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Nachdem ein Arzt ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen hatte, die nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben soll, brachten die Polizisten den 36-Jährigen zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams.

Trickdieb sieht Verkaufsanzeige in Supermarkt und bestiehlt Seniorin in ihrer Wohnung

Kassel-Fasanenhof (ots) – Auf die in einem Supermarkt in Kassel ausgehängte Verkaufsanzeige einer Seniorin reagierte am Mittwoch 08.12.2021 ein dreister Trickdieb. Der Unbekannte hatte sich telefonisch bei der Frau gemeldet und Interesse an der von ihr zum Verkauf angebotenen Spülmaschine vorgegeben. Später gegen 13 Uhr, erschien der Mann wie verabredet zur Besichtigung des Geräts bei der Rentnerin zu Hause, wobei er jedoch auch Interesse am Ankauf anderer Sachen vorgab.

Während die Frau in ihrer Wohnung nach möglichen Verkaufsgegenständen suchte, klaute ihr der Trickdieb die Geldbörse aus der Handtasche. Anschließend gab er plötzlich vor, an sein Auto zu müssen, verließ das Haus und kehrte nicht zurück. Die nun misstrauisch gewordene Frau stellte daraufhin fest, dass ihre Geldbörse mitsamt Bargeld und Ausweisen weg war und rief die Polizei. Die Fahndung nach dem Trickdieb verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 1,80 Meter großen Mann mit schmaler Figur, mitteleuropäischem Äußeren und dunklen kurzen Haaren gehandelt haben, der akzentfrei Deutsch sprach. Er sei mit einem weißen oder beigen Langarmshirt und einer weißen Jogginghose bekleidet gewesen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die in der Böttnerstraße oder angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Hochschule – Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Süd (ots) – Hohen Sachschaden von ca. 10.000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in ein Universitätsgebäude in der Kasseler Südstadt. Beute machten die Einbrecher hingegen mit rund 50 Euro Münzgeld kaum. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich der Einbruch in das Universitätsgebäude in der Menzelstraße nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen dem gestrigen Mittwochabend, 19:00 Uhr, und dem heutigen Donnerstagmorgen, 5:30 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Täter über eine Hintertür in das Gebäude eingebrochen.

Innerhalb der Hochschule brachen sie mehrere Verbindungstüren auf und gingen äußerst brachial vor. Mit unbekanntem Werkzeug öffneten sie gewaltsam einen Getränkeautomaten sowie mehrere Schließfächer und durchsuchten nahezu alle Gebäudeteile nach Wertsachen. Vermutlich über eine Notausgangstür flüchteten die Einbrecher letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Brand von Gartenlaube auf Kleingartengelände – Ursache noch unklar

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am späten Mittwochabend 08.12.2021 kam es zum Brand einer Gartenlaube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Lilienthalstraße in Kassel. Bei Eintreffen der von einem Verkehrsteilnehmer gegen 23:20 Uhr alarmierten Feuerwehr und Polizei stand die Laube bereits in Vollbrand. Sie wurde durch das Feuer letztendlich völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die von der Kasseler Kripo geführten Ermittlungen zur Brandursache haben bislang keine konkreten Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben, wenngleich die genaue Ursache für das Feuer momentan noch unklar ist. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 dauern an.

Während Autofahrer mit 2,6 Promille Bier in der Tankstelle kauft

Kassel-Nord (ots) – Am Mittwochnachmittag 08.12.2021 rief ein Tankstellenmitarbeiter gegen 17:50 Uhr die Polizei in die Holländische Straße in Kassel, da einem Kunden soeben das Auto gestohlen worden sei. Der zum Ort des Geschehens entsandten Streife des Polizeireviers Nord schilderte der Kassierer, dass der Kunde zuvor Bier gekauft hatte und wenige Augenblicke später wieder aufgeregt in den Verkaufsraum gestürmt war, da sein VW Golf weg sei.

Bei der Befragung des vermeintlichen Diebstahlopfers nahmen die Beamten bereits starken Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen aus Kassel wahr. Die Ansicht der Videoaufzeichnung der Tankstelle erhärtete nun den Verdacht der Polizisten, dass in diesem Fall etwas überhaupt nicht stimmte: Bereits wenige Sekunden, nachdem der Golf mit dem 43-Jährigen am Steuer auf das Gelände gefahren und er ausgestiegen war, fuhr der VW davon. Zudem waren auf dem Video keinerlei Personen erkennbar, die sich von außen dem Fahrzeug angenähert hatten oder eingestiegen waren.

Wie die Beamten dann ermitteln konnten, hatte ein Bekannter des 43-Jährigen auf dem Beifahrersitz gesessen. Als der Fahrer in die Tankstelle ging, ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken. Diese Gelegenheit nutzte offenbar kurzerhand der 52-jährige Beifahrer, um mit dem Golf wegzufahren. Das Auto war den beiden Männern nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer gemeinsamen Bekannten überlassen worden, weshalb gegenwärtig nicht von einem Diebstahl ausgegangen wird.

Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab 2,6 Promille, weshalb er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen musste. Einen Führerschein besitzt er, ebenso wie der 52 Jahre alte Mann aus Kassel, nicht. Gegen beide leiteten die Polizisten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 43-Jährige muss sich darüber hinaus wegen “Trunkenheit im Verkehr” verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen