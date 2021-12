Frau sexuell belästigt

Frankfurt-Niederrad (ots)-(fue) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 23.40 Uhr, war eine 21-jährige Frau unterwegs mit der Straßenbahn. An der Haltestelle “Triftstraße” verließ sie die Straßenbahn und bemerkte, dass ihr ein Mann folgte, der zusammen mit ihr die Straßenbahn verlassen hatte. An der Ecke Rennbahnstraße/Bruchfeldstraße überholte er die junge Frau und bedrängte sie körperlich. Als diese um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei Männer in der Nähe, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069-75551399 in Verbindung zu setzen.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Augen und Dreitagebart. War bekleidet mit einer braun/schwarzen Mütze, einer knielangen Camouflage-Jacke, schwarzen Wanderschuhen und einem schwarzen Pullover.

Ob es Zusammenhänge zu den Taten in Schwanheim gibt ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Festnahme nach Raub

Frankfurt-Bahnhofviertel (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 08.2021 wurde einem 26-Jährigen das Smartphone geraubt. Ein Tatverdächtiger konnte kurz darauf festgenommen werden. Gegen 22.00 Uhr überquerte der 26-jährige Mann mit seinem Mobiltelefon in der Hand die Taunusstraße. Als er mitten auf der Straße war, wurde er plötzlich von einem 56-jährigen ihm unbekannten Mann angerempelt. Dabei fiel sein Smartphone der Marke Xiaomi auf den Boden.

Ein weiterer Unbekannter nahm das Handy auf und ergriff damit die Flucht. Als der 26-Jährige die Verfolgung aufnehmen wollte, hinderte ihn der 56-Jährge zunächst daran, bis er plötzlich in Richtung Hauptbahnhof lief. Das Opfer folgte dem Tatverdächtigen, bis die beiden auf Mitarbeiter der DB Sicherheit stießen, welche sofort die Polizei alarmierten. Für den 56-jährigen mutmaßlichen Täter klickten sodann die Handschellen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Täter mangels Haftgründe wieder entlassen. Die Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf den zweiten Räuber sowie den Verbleib des Diebesgutes, dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 – 755 51499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Minibagger entwendet

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(dr) – Unbekannte haben von Mittwoch auf Donnerstag 09.12.2021, zwischen 16.30-08:30 Uhr, in Sossenheim einen Bagger gestohlen. Der schwarz-weiße Kompaktbagger der Marke “Bobcat”, Modell E19, stand auf einem Hof vor einem Mehrfamilienhaus im Julius-Leber-Weg und wurde für die Gartengestaltung genutzt.

Möglicherweise haben Zeugen den Diebstahl beobachtet und gesehen, wie die Täter mit dem Bagger wegfuhren und/oder diesen auf ein Fahrzeug verluden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 – 755 11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Haftbefehl im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwoch 08.12.2021 einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichen von Leistungen mit einem Haftbefehl suchte. Der Mann der sich gegen 15 Uhr freiwillig in der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof meldete, hatte noch eine Freiheitsstrafe von 45 Tagen zu verbüßen. Nach seiner Verhaftung wurde er in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt gebracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Baustelle “leergeräumt”

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 08.12.2021 machten Diebe auf einer Baustelle in Bockenheim Beute im großen Stil. Sie entwendeten Baumaterial und Maschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die unbekannten Täter suchten dazu eine Baustelle in der Rödelheimer Landstraße auf. Dort angekommen durchtrennten sie eine Metallkette, welche einen Bauzaun auf dem dortigen Gelände sicherte.

Anschließend fuhren sie offenbar mit einem Fahrzeug in die Tiefgarage der Baustelle. Im weiteren Verlauf hebelten sie mehrere verschlossene Metalltüren auf und gelangten an diverses Baumaterial, Werkzeuge und Baumaschinen; darunter ein Langhalsschleifer, ein Industriestaubsauger, eine Pressmaschine, einen Druckkompressor, zwei Flex-Maschinen, zwei Schlagschrauber, zwei Werkzeugkoffer und mehrere hundert Meter auf Trommeln gewickelte Kupferkabel.

Nach dem Verladen machten sich die Diebe mit ihrer Beute wieder aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fußgänger

Frankfurt/A5 (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht (08.-09. Dezember 2021) kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel zwischen einem 30-jährigen Hyundai-Fahrer und einem 23-jährigen Fußgänger zu einem Unfall. Dabei wurde der 23-Jährige schwer verletzt.

Gegen 01.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Hyundai i30 die mittlere Fahrspur der BAB 5 in Richtung Kassel. Zeitgleich war ein 23-jähriger Mann außerhalb der Fahrbahn im Bereich der Betriebsabfahrt zur Autobahnmeisterei zu Fuß unterwegs. Kurz nach dem Bad Homburger Kreuz lief der 23-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. Der Hyundai-Fahrer versuchte noch, ihm auszuweichen, was jedoch nicht gänzlich gelang, so dass er den Fußgänger seitlich erfasste.

Der 23-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,75 Promille, so dass im Anschluss daran eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Weshalb der 23-Jährige zu Fuß in diesem Bereich unterwegs war und unvermittelt auf die Fahrbahn getreten ist, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen

so auch die Höhe des finanziellen Schadens und der konkrete Unfallhergang.

