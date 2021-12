Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bargeld aus Fahrscheinautomaten gestohlen

Offenbach am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die vergangene Nacht einen Fahrscheinautomaten an der S-Bahnstation Offenbach Marktplatz geöffnet und die Geldkassette entwendet haben. Donnerstag 09.12.2021 gegen 03 Uhr ging bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof die Meldung ein, dass an der S-Bahnstation Offenbach-Marktplatz ein Fahrscheinautomat offen stehen würde.

Beamte konnten vor Ort die leere Geldkassette sicherstellen, die nun kriminaltechnisch untersucht wird. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Mehrere Autos aufgebrochen – Heusenstamm/Obertshausen/Hausen

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Mittwoch in Heusenstamm, Obertshausen und Hausen unterwegs und hatten es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. In Hausen parkten ein Ford Transit in der Maingaustraße sowie ein VW Transporter in der Frankfurter Straße. Ein weiterer Ford Transit stand in der Geleitstraße Ecke Grenzstraße in Obertshausen. Sie zertrümmerten an allen 3 Handwerker-Fahrzeugen jeweils eine Scheibe und stahlen Werkzeug im Wert von etwa 2.600 Euro.

Ebenso wurde ein VW Transporter im Weiskircher Weg in Heusenstamm angegangen. Hier schnitten die Diebe die Seitentüre auf und öffneten das Fahrzeug. Auch hier wurde Werkzeug aus dem Transporter gestohlen. Zudem wurde in der Hegelstraße die Scheibe eines silberfarbenen Mercedes AMG eingeschlagen.

Gegen 7.40 Uhr bemerkte der Eigentümer die eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Die Autoknacker hatten das Lenkrad sowie Lautsprecher gestohlen. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Offenbach. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Überraschter Einbrecher verletzt Bewohner leicht – Dreieich/Offenthal

(ad) Ein Einbrecher ist am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr, auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Zum Hopfengarten” (im Bereich der 20er- Hausnummern) überrascht worden. Noch bevor der Täter in die dortige Wohnung eindringen konnte, nahm ein Bewohner Hebelgeräusche an seinen Terrassentüren wahr und machte sich bemerkbar.

Der 45 bis 50 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große ertappte Einbrecher flüchtete, woraufhin der Zeuge hinterherrannte. Am Gartentor hielt er ihn zunächst fest und es kam zu einer lautstarken und körperlichen Auseinandersetzung, bevor der Täter über einen Stichweg in Richtung “In der Quelle” floh. Der Bewohner wurde hierbei von dem dunkel gekleideten (Bluejeans, Khaki-Jacke), etwas korpulenten blonden Täter leicht an Nase und dem unbeschuhten Fuß verletzt.

Laut seinen Angaben sprach der Unbekannte serbisch oder kroatisch. Zudem wurde ein vor dem Gartentor geparkter schwarzer Jeep beschädigt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Vermisste ist wieder da – Mühlheim

(aa) Die seit dem 02.12.2021 vermisste 17-Jährige aus Mühlheim ist wieder da. Frankfurter Polizeibeamte trafen die Jugendliche am frühen Donnerstagmorgen im Bahnhofsgebiet an.

Autodiebe stahlen Mercedes AMG – Mainhausen/Mainflingen

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch in der Seligenstädter Straße einen geparkten Mercedes S-Klasse 63 AMG. Nach ersten Erkenntnissen verschwand der Mercedes AMG (silber), an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, gegen 2.45 Uhr.

Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der hochwertigen Limousine unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah den grauen Audi mit getönten Scheiben? – Bad Orb

(fg) Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen Audi mit getönten Scheiben, da dieser am späten Mittwochnachmittag in der Eduard-Gräf-Straße einen Unfall mit einhergehendem Schaden von rund 2.000 Euro verursacht hatte; ohne sich zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher jedoch davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 39-jährige Frau gegen 17.25 Uhr in ihrem weißen Ford Fiesta auf der Eduard-Gräf-Straße unterwegs und wollte ihre Fahrt an der Hubertusstraße vorbei geradeaus in die Straße “Burgring” fortsetzen.

Der entgegenkommende Audi habe laut Zeugenangaben einen plötzlichen “Schlenker” nach links gemacht und sei an der Einmündung der Eduard-Gräf-Straße zur Hubertusstraße in den Ford Fiesta gefahren. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder wissen, wo ein beschädigter grauer Audi mit getönten Scheiben steht, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0.

