Verletzter Mann angegriffen – Zeugen gesucht

Fulda – Am frühen Mittwochmorgen (08.12.) gegen 5:45 Uhr, wurde der Polizei eine verletzte Person in der Leipziger Straße gemeldet. Als die Beamten eintrafen, stellten sie einen leicht verletzten 35-jährigen Mann aus Fulda mit einer augenscheinlichen Stichverletzung am Bein fest. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, aus welchem er nach ärztlicher Behandlung wieder entlassen werden konnte. Wie es zu der Verletzung des Fuldaers kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am anschließenden Mittwochnachmittag 08.12.2021 gegen 16 Uhr, informierten Zeugen die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 3 Männern im Bereich einer Tankstelle in der Leipziger Straße. Vor Ort konnten die Beamten den gleichen Mann wie bei dem morgendlichen Einsatz antreffen. Der 35-Jährige war diesmal schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt. Aufgrund einer Verletzung im Brustbereich wurde der Fuldaer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Männer hatten sich bereits in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt.

Täterbeschreibung:

Einer der Angreifer kann als männlich, etwa 20-25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit schlanker Figur beschrieben werden. Seitlich hatte der Täter kurze und am Deckhaar längere, gelockte Haare. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover und eine dunkle Hose.

Der zweite Angreifer kann als männlich, etwa 20-30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und etwas längeren, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Ob die beiden gemeldeten Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die genauen Hintergründe sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl

Fulda – Ein Selbstbedienungsladen in der Pacelliallee wurde am frühen Mittwochmorgen (08.12.), gegen 3 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines mechanischen Ausgabesystems gelangten die Langfinger an ein Metallbehältnis mit Zigaretten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstagnachmittag (07.12.) bis zum späten Mittwochabend (08.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-KO 777 eines silbernen Volvo. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Hahlweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Künzell – Ein schwarzer VW-Touran wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken vorderen Tür beschädigt. Der Touran-Fahrer war am Donnerstag (09.12.), in der Zeit 8 Uhr bis 8.20 Uhr, in Künzell in der Straße “In den Gründen”, in Höhe der Hausnummer 4 in einer Parklücke abgestellt worden. Vermutlich wurde der vorwärts eingeparkte Touran beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz – Am Samstag (04.12.), gegen 0:15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Landesstraße von Willofs herkommend in Richtung Schlitz. Aus ungeklärter Ursache verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort gelagerten Baumabschnitte. Bei dem Unfall blieb der 19-jährige Fahrer glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Maar – Am Samstag (04.12.), in der Zeit von 6 Uhr bis 10:45 Uhr, parkte der Seat Ibiza eines Pflegedienstes an verschiedenen Stellen in Maar. Als das Fahrzeug wieder auf dem Pflegestützpunkt stand, wurde festgestellt, dass der Seat an der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Seat gestoßen und diese Beschädigung verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Seat entstand Sachschaden von 2.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift

Alsfeld – Am Mittwoch (08.12.), gegen 06:20 Uhr, befuhr eine 23-jährige Alsfelderin mit ihrem PKW die Lauterbacher Straße in der Ortsdurchfahrt Altenburg in Richtung B 254. In Höhe der Kreuzung Lauterbacher Straße / B 254 / Am Kreuzweg musste sie vor der dortigen roten Ampel anhalten. Nach der Rotphase fuhr sie mit ihrem schwarzen VW Fox an, um anschließend geradeaus in den Kreuzweg einzufahren. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zu diesem Zeitpunkt parallel links neben die Alsfelderin, um anschließend nach links auf die B 254 einzubiegen. Beim Vorbeifahren streifte dieser die Fahrertür der Fox-Fahrerin und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Romrod – Am Mittwoch (08.12.), gegen 9:15 Uhr, befuhr eine Caddy-Fahrerin aus Grebenhain die L 3070 aus Richtung Ober-Breidenbach in Richtung Romrod. Am Ortseingang von Nieder-Breidenbach wollte die 34-Jährige nach links in die dortige “Uferstraße” abbiegen. Hierbei wurde sie von einem blauen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen touchiert, wobei an ihrem Caddy ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer flüchtete daraufhin in Richtung Ober-Breidenbach, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

