Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Räuber überfällt Spielhalle in der Haßlocher Bahnhofsstraße

Haßloch/Pfalz (ots) – Am gestrigen Abend (08.12.2021), kurz nach 22:00 Uhr, betritt eine männliche Person eine Spielhalle in Haßloch, begibt sich hinter den Tresen und zwingt eine Bedienstete durch Vorhalten eines Messers mit dunkler Klinge, die Geldschublade zu öffnen. Er entnimmt daraus Bargeld und flüchtet, nachdem ein weiterer Besucher die Situation erkennt und auf den Räuber zu geht, zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Der Räuber war mit einer hellgrauen Sturmhaube maskiert und ca. 170 cm groß. Er trug blau-schwarze Hosen, eine dunkelblaue Bomberjacke und Sportschuhe. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt unter 06321/854-4650 oder 854-0.

Grünstadt: Ladendiebstahl – Verdacht auf Gewerbsmäßigkeit

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 08.12.2021, 17:00 Uhr (ots) – Eine 44-Jährige Kundin verhielt sich in einem Baumarkt in der Kirchheimer Straße auffällig, woraufhin sie von Verantwortlichen auf dem Weg zu seinem Auto verfolgt wurde. Aufforderungen zum Stehenbleiben ignorierte sie. Zwischenzeitlich ließ die Diebin mehrere Sachen zwischen geparkten Autos fallen. Bei der Überprüfung wurden zahlreiche Zangen im Wert von 400EUR gefunden, die nicht bezahlt waren. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Frau in der Vergangenheit schon öfters einschlägig aufgefallen war – insbesondere auch mit wertvollen Gartenscheren etc., was auf eine gewerbsmäßige Begehung hindeuten dürfte.

Grünstadt: Viele Verkehrsunfälle – Unfallflucht – Verletzte Person

Grünstadt / Leiningerland – 08.12.2021 (ots) – Schon früh (06:10 Uhr) ging’s mit Unfällen im Leiningerland los, als ein PKW-Fahrer auf dem Parkplatz des Krankenhauses im Westring beim Ausparken gegen eine Poller stieß. Weitere Verkehrsunfälle ereigneten sich in Obrigheim und Grünstadt (jeweils gegen eine Straßenlaterne gestoßen). Im Neubaugebiet „Bitz“ stießen ein Betonmischer und ein PKW in einer Engstelle zusammen, auf dem Parkplatz vom Kaufland in der Kirchheimer Straße wurde ein parkendes Auto beschädigt, als eine Beifahrerin die Tür öffnete, während die Fahrerin noch beim Einparken war. Eine Unfallflucht, die sich am 04.12.2021 auf der Leininger Straße ereignete, wurde nachgemeldet. Hier berührten sich zwei entgegen kommende PKW mit den Außenspiegeln. Beide Fahrer hielten kurz an, der 83-Jährige Beteiligte stieg dann aber ohne Kommentar wieder ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 400EUR. Am 08.12.2021 um 14:00 Uhr fuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin vom „Kreisel Maxi-Autohof“ Richtung Globus, als sie im zweiten Kreisel (Auffahrt B271/Autobahn) die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers missachtete. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte allerdings beim Ausweichen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am Fuß und an der Schulter.

