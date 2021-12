Kaiserslautern: Die Vollversammlung der Handwerkskammer der Pfalz hat am 6. Dezember 2021 wichtige zukunftsweisende Beschlüsse getroffen.

So beabsichtigt die Handwerkskammer, im kommenden Jahr rund 2,5 Mio. Euro in die Modernisierung und Digitalisierung der Ausstattung ihrer Bildungszentren zu investieren. Rund 1,2 Mio. Euro davon werden vom Bund als „Digitalpaket“ gefördert. Allein um die im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern angesiedelten Gewerke umfassend mit neuer digitaler Technik auszustatten, hat das Bundesinstitut für Berufsbildung einen Zuschuss von rund 1.187.000 Euro verbindlich zugesagt. Diese Finanzspritze kommt größtenteils der Ausstattung in den Bereichen Elektrotechnik, Land- und Baumaschinentechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Fahrzeuglackierung, Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik sowie Metallbau zugute.

So werden im Kfz-Bereich ein Hochvolt-Ausbildungssystem, eine PC-gesteuerte Prüfstraße sowie neue Elektro-Fahrzeuge mit didaktischer Aufbereitung für den Schulungseinsatz angeschafft. Der Elektro-Bereich erhält neue KNX-Schulungsboards. Zur Ausbildung der Land-und Baumaschinenmechatroniker wird künftig ein Radlader mit Telematik sowie ein Land- und Baumaschinensimulator zur Verfügung stehen. Der Metallbereich wird unter anderem mit einem neuen, hochwertigen 3D-Drucker ausgestattet.

Hauptgeschäftsführer Dr. Till Mischler und Kammerpräsident Dirk Fischer sind von der enormen Bedeutung der Investitionen in die Bildungszentren überzeugt:

„Berufsbildung auf höchstem Niveau und neuestem technischen Stand – das ist unser oberstes Ziel für das kommende Jahr. Mithilfe der umfangreichen Bundesförderung können wir unsere Modernisierungsstrategie nun konsequent weiterverfolgen.“

Für eine erfolgreiche und zeitgemäße berufliche Aus- und Fortbildung ist eine hochmoderne Ausstattung auf dem aktuellsten Stand der Technik die wichtigste Voraussetzung. Dabei spielen die Digitalisierung der Arbeitsprozesse und der fortschreitende technische Wandel eine immer wichtigere Rolle – Grund genug, sich genau in diesen Bereichen zukunftssicher aufzustellen. Die Handwerkskammer der Pfalz bildete im Jahr 2020 über 10.000 Auszubildende in 25 Berufen in ihren Berufsbildungs- und Technologiezentren in Kaiserslautern, Ludwigshafen und Landau aus. Vor allem die überbetriebliche Ausbildung deckt viele Komponenten und Inhalte der betrieblichen Ausbildung ab und entlastet so die Betriebe von Ausbildungsaufgaben. Darüber hinaus finden in den Bildungszentren auch die Meistervorbereitungs- und Weiterbildungskurse sowie diverse Berufsorientierungsmaßnahmen statt