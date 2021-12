Vorsicht vor Bettelbetrügern an der Haustür

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 klingelte eine 68-Jährige bei einer 42-jährigen Ludwigshafenerin an der Tür und erzählte, dass der Sohn einer Freundin verstorben sei und man nun Geld für die Beerdigung sammeln würde. Kurz zuvor hatte dieselbe Frau auch bei einem 51-Jährigen geklingelt und erklärt, dass ihr Mann verstorben sei und sie Geld für das Essen ihrer Kinder benötige. Zu einer Geldübergabe kam es in beiden Fällen nicht.

Nachdem die 68-Jährige bei der 44-Jährigen geklingelt hatte, stieg sie in ihr Auto und die 42-Jährige schrieb sich vorbildlich das Kennzeichen des Autos auf. Zudem gab sie bei der Polizei eine Personenbeschreibung ab, so dass die Betrügerin identifiziert werden konnte. Nach Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde die 68-Jährige wieder entlassen. Die Polizei warnt Bürgerinnen und Bürger, bei Bettelbetrügern an der Haustür wachsam zu sein und nicht darauf reinzufallen.

Überfall auf Tankstelle – 2 Täter vorläufig festgenommen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.12.2021 gegen 22:00 Uhr, betraten in der Hauptstraße zwei mit einer Pistole bewaffnete Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle und forderten vom Kassierer Bargeld. Noch im Tankstellengebäude wurden die beiden 22-jährigen Tatverdächtigen von alarmierten Polizeikräften vorläufig festgenommen. Die mitgeführte Pistole wurde sichergestellt. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstag (07.12.2021) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Mit der Anordnung von Meldeauflagen wurde bei einem der Tatverdächtigen der Untersuchungshaftbefehl außer Vollzug gesetzt; der andere kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Vorsicht vor Betrügern auf Parkplätzen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 12:00 Uhr, wurden einem 78-Jährigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße von 2 Männern mit südländischem Akzent, 4 Uhren zunächst als Geschenk angeboten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den unbekannten Tätern letztendlich, dass der Senior ihnen 100 Euro gab, nachdem er die Uhren erhalten hatte. Danach stiegen die Unbekannten in ein Auto und fuhren vom Parkplatzgelände in unbekannte Richtung davon.

Täterbeschreibung:

Der Beifahrer, der den 78-Jährigen angesprochen hatte, war etwa 22-24 Jahre alt und 1,70 m groß. Er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen drei Tage Bart. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und einen südländischen Akzent.

Der Fahrer war ebenfalls etwa ca. 22-24 Jahre alt. Er hatte längere dunkle nach hinten gekämmte Haare.

Die Polizei rät, wachsam zu sein und auf keine “Geschäfte” auf Parkplätzen einzugehen. Wer etwas Auffälliges auf dem Einkaufsmarkt Parkplatz beobachtet hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

udwigshafen-Süd (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 gegen 0 Uhr kam es in der Knollstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden. Die genaue Brandursache ist bis dato ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unfall in der Brunckstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der Friesenheimer Straße in Richtung Brunckstraße (L523). Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw (MAN Sattelschlepper) auf der L523 stadteinwärts in Richtung Brunckstraße. An der Kreuzung fuhr der 61-Jährige über die für ihn zuständige Ampel in den Kreuzungsbereich auf die Brunckstraße ein. Und auch der 44-Jährige fuhr über die für ihn zuständige Ampel in die nach links abknickende Straße und somit in den Kreuzungsbereich ein, so dass es im Kurvenbereich des Kreuzungsbereichs zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Beide Fahrer gaben an, dass ihre jeweilige Ampel grün anzeigte. Der 44-Jährige erklärte zudem, dass nach ihm zwei weitere Fahrzeuge über die Ampel gefahren seien. Beide betroffenen Ampeln wurden überprüft und funktionierten vorschriftsmäßig.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die jeweils hinter dem 61-Jährigen und dem 44-Jährigen gefahren sind oder auch andere Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu den Ampelschaltungen machen können. Sie werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Auffahrunfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 07:15 Uhr, fuhren ein 28-Jähriger, eine 31-Jährige sowie ein 20-Jähriger hintereinander mit ihren Autos auf der rechten Fahrspur der Bruchwiesenstraße in Richtung Schänzeldamm. Als der 28-Jährige aufgrund des verkehrsbedingten Rückstaus abbremste, fuhr die 31-Jährige auf sein Auto auf und der 20-Jährige auf das Auto der 31-Jährigen.

Alle drei Fahrer verletzten sich bei dem Aufprall. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur der Bruchwiesenstraße gesperrt werden.

Polizei beschreitet neue Wege – Kooperationsprojekt mit den ‘Eulen Ludwigshafen’

Ludwigshafen (ots) – Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch kommt, kann man etwas bewegen.

Um den vertrauensvollen Austausch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Ludwigshafen zu intensivieren, das Sicherheitsgefühl und auch das Vertrauen in die Polizei zu stärken, hat die Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Polizeirätin Katja Brill, ein neues Projekt ins Leben gerufen:

Gemeinsam mit dem Handballbundesligisten ‘Eulen Ludwigshafen’ sollen im nächsten Jahr mehrere Kampagnen unter dem Motto ‘Wir gemeinsam für LU’ stattfinden. Nicht nur die Handballleidenschaft von Katja Brill verbinden die ‘Eulen Ludwigshafen’ mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, sondern auch gemeinsame Werte, wie Teamgeist, Vertrauen, Respekt und Verantwortung teilen Beide – somit beste Voraussetzungen für eine Kooperation!

Heute stellten Katja Brill und Julia Ost, die Verantwortliche für Veranstaltungsmanagement und Marketing des Handballbundesligisten ‘Eulen Ludwigshafen’, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz das Projekt vor und unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung. Bei der Veranstaltung gab es auch einen eigens für dieses Projekt produzierten Werbefilm zu sehen. Dieser kann auf der Internetseite der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter https://s.rlp.de/TLzM8 angesehen werden.

Mit dem Thema Seniorensicherheit wird das Projekt Anfang 2022 starten. Die Planungen hierzu laufen auf Hochtouren. Wir halten Sie auf dem Laufenden.