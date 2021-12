Schlechter Start in die Fahrpraxis

Germersheim (ots) – Einen wirklich schlechten Start in die Fahrpraxis hatte gestern eine 18-jährige Fahranfängerin aus Germersheim. Nachdem sie am 06.12.2021 stolz ihren Führerschein in Empfang nahm, verursachte sie nur einen Tag später einen Verkehrsunfall in der Ludwig-Erhard-Straße.

Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 EUR.

In Jugendzentrum eingebrochen

Rheinzabern (ots) – In der Nacht auf den 06.12.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des Jugendzentrums neben dem Rathaus. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und letztlich ein kleiner Tresor entwendet. Die Tat könnte im Zusammenhang mit einem Einbruch in die Bücherei und das Jugendzentrum in Jockgrim stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei Verkehrskontrolle Auffälligkeiten gezeigt

Berg (ots) – Am 07.12.2021 wurde um 18:45 Uhr ein PKW Fahrer am Ortseingang Berg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden deutliche Anzeigen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf einen Amfetaminkonsum. Dem 26-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Zu stark gebremst

Zeiskam (ots) – Am Dienstagmittag 07.12.2021 befuhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec die Raiffeisenstraße in Zeiskam. Aufgrund eines Bremsbelag Wechsels an ihrem Pedelec verzögerte dieses überraschend stark. Dies führte dazu, dass sie beim Bremsen von ihrem Fahrrad stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.