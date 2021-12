Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 07.12.2021 gegen 11:30 Uhr, eskalierte ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer auf dem Rad-/Gehweg parallel zur Lambsheimer Straße. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild Frankenthal kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung aufgrund verschiedener Ansichten zur Nutzung des Weges. Im weiteren Verlauf schlug der Fahrradfahrer dem 69-jährigen Geschädigten mit der Faust auf die Nase und entfernte sich anschließend in Richtung Lambsheim.

Der Geschädigte erlitt eine stark blutende Nasenverletzung und musste ärztlich versorgt werden.

Der unbekannte Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 30 Jahre alt,

ca. 170 cm groß,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild,

bekleidet mit einer Jeans, einer blauen Mütze, einem blauen Parker und einem graubraunen Rucksack.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per

E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi in der Zeit von 06.12.2021, 13:50 Uhr, bis 07.12.2021, 06:15 Uhr, in der Westlichen Ringstraße in den Parkreihen auf Höhe der Hausnummer 30.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an dem Heckstoßfänger linksseitig beschädigt wurde. Aufgrund des Schadenbildes könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen SUV handeln. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per

E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.