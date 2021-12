Direkt auf linke Spur gezogen – Kollision zwischen PKW

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Weil sie offenbar unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt direkt auf den linken Fahrstreifen zog, kollidierte am 7.12.2021 gegen 8 Uhr eine 23-jährige Fahrerin eines PKW mit einem weiteren PKW eines 47-Jährigen. Die 23-Jährige fuhr an der Anschlussstelle Bad Kreuznach vom Beschleunigungsstreifen nach bisherigen Erkenntnissen ohne nennenswerte Verzögerung vom Einfädelungsstreifen über den rechten Fahrstreifen direkt weiter auf den linken Fahrstreifen.

Dabei übersah die Frau scheinbar den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW des 47-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden PKW. Der PKW des 47-Jährigen berührte nach der Kollision die mittlere Leitplanke. Der PKW der 23-Jährigen drehte sich um die eigene Achse über die gesamte Fahrbahn und prallte anschließend in die rechte Schutzplanke, drehte sich noch einmal und blieb schließlich auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Am PKW der 23-Jährigen entstand rundum Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Am PKW des 47-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Leistungsbetrug durch “falsche” Dachdecker

Schöneberg (ots) – In einem Dienstag 07.12.2021 bekannt gewordenen Fall standen bei einer in Schöneberg lebenden Familie nach anfänglich vereinbarten 800 EUR Reparaturkosten an der Dachrinne nach Abschluss der Arbeiten plötzlich 10.000 EUR als Forderung im Raume, die für das Ehepaar nicht nachvollziehbar waren. Die hinzugerufene Kriminalpolizei hat gegen 4 auf die Bezahlung ihres Lohns wartenden männliche Personen, die keinerlei Gewerbeberechtigungen besitzen, Ermittlungsverfahren wegen Leistungsbetruges eröffnet. Das mitgeführte Fahrzeug wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Die Polizei warnt eindringlich vor Handwerkerkolonnen, die spontan mit Hauseigentümern in Kontakt treten, um Hausreparaturen oder Säuberungsarbeiten zu einem relativ niedrigen Preis auszuführen. Erst nach Beendigung der Arbeiten folgen in aller Regel völlig überhöhte Geldforderungen und es wird ein hoher Barzahlungsdruck auf die meist älteren Hauseigentümer ausgeübt.

Lassen Sie sich also nicht auf schnelle “Haustürangebote” mit angeblich qualifizierten Handwerkern ein, da vereinbarte Arbeiten in aller Regel nicht fachgerecht ausgeführt werden und zudem noch unverhältnismäßig hohe Preisforderungen nach sich ziehen. Zahlen Sie auf keinen Fall die überhöhten Geldforderungen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Im Zweifelsfall benachrichtigen Sie die Polizei über Notruf oder unter den bekannten Anschlüssen Ihrer zuständigen Dienststellen.

Alleinunfall auf K5 zwischen Bruschied und Hennweiler

Hennweiler (ots) – Am 07.12.2021 befuhr der Fahrer eines PKW die K5 von Bruschied Richtung Hennweiler. Unmittelbar vor einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal zunächst gegen einen schwächeren Baum. Von diesem abgelenkt prallte das Fahrzeug, auf Höhe der Fahrertür, gegen einen weiteren Baum.

Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt, schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW musste mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Die K5 war infolge des Einsatzes der Rettungskräfte kurzzeitig.